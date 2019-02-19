Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa dilekçesi Meclis Genel Kurulu'nda okunarak milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Yıldırım'ın istifası ile boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için 5 günlük aday başvuru süreci de başladı. Adaylar 23 Şubat saat 24.00'e kadar başvuru yapacak. Başvuruların ardından 24 Şubat'ta seçim yapılacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 5 günlük başvuru süresinin sonu beklenmeyecek. MHP'nin de destekleyeceğini ilan ettiği AK Parti adayının 1-2 günde açıklanması bekleniyor.

CHP, HDP ve İYİ Parti de kendi adayları ile Meclis Başkanlığı seçimine girecek. Seçimin ilk 2 turunda 400, üçüncü turda 301 üye aranacak. Seçimin 3. turda sonuçlanması bekleniyor.