Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi başladı
Yıldırım'ın istifası ile boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için 5 günlük aday başvuru süreci de başladı. Adaylar 23 Şubat saat 24.00'e kadar başvuru yapacak
|19 Şubat 2019 16:40
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa dilekçesi Meclis Genel Kurulu'nda okunarak milletvekillerinin bilgisine sunuldu.
Yıldırım'ın istifası ile boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için 5 günlük aday başvuru süreci de başladı. Adaylar 23 Şubat saat 24.00'e kadar başvuru yapacak. Başvuruların ardından 24 Şubat'ta seçim yapılacak.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 5 günlük başvuru süresinin sonu beklenmeyecek. MHP'nin de destekleyeceğini ilan ettiği AK Parti adayının 1-2 günde açıklanması bekleniyor.
CHP, HDP ve İYİ Parti de kendi adayları ile Meclis Başkanlığı seçimine girecek. Seçimin ilk 2 turunda 400, üçüncü turda 301 üye aranacak. Seçimin 3. turda sonuçlanması bekleniyor.
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