PKK'nın huzursuzluğu terörist ifadelerine yansıdı
|19 Şubat 2019 16:41
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak kuzeyine gerçekleştirdiği başarılı operasyonların terör örgütü içinde huzursuzluk ve kopmalara neden olduğu belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristin verdiği ifadeler, örgütün içine düştüğü çaresizliği gözler önüne serdi.
Kadın terörist ifadesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği başarılı operasyonların etkilerinden bahsederek, attıkları her adımın, yaptıkları her hareketin tespit edildiğini anlattı.
Eskiden ağaç altlarında ve benzeri yerlerde gizlenebildiklerini, şimdi ise hareket dahi edemediklerini aktaran kadın terörist, "Gökyüzüne bakmaya bile korkar olduk." ifadesini kullandı.
İçinde bulundukları durumu terör örgütünün sözde elebaşlarına aktardıklarını ancak elebaşlarının da mağaradan çıkamadığını bildiren kadın terörist, bu nedenle örgüt içinde huzursuzluk, elebaşlarının talimatlarına uymama, aykırı hareket etme, gruplar içinde infazlara varan cezalandırmalar ve kavgalar yaşandığını, bunun sonucunda da firar ve çözülmenin çok arttığını kaydetti.
Sarp Özer
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