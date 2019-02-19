Eğitim için 100 bin kişi çevrim içi oldu

Platformun geliştiricilerinden ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, üniversitenin eğitim alanındaki kazanımlarını toplumla paylaşmak için geliştirdiği "Bilgeİş"in "https://bilgeis.net" adresi üzerinden kullanıma açıldığını söyledi.

"Bilgeİş"in ODTÜ yönetiminde, profesyonel ekiplerce hazırlandığını, 100 ücretsiz ders içeren çevrim içi eğitim platformu olduğunu anlatan Çağıltay, başarıyla tamamlanan her ders için ODTÜ tarafından sertifika verildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği finansmanıyla hazırlanan portalla herkese açık ve ücretsiz eğitimler sunulduğunu dile getiren Çağıltay, şöyle konuştu:

"Bilgeİş ile özellikle KOBİ çalışanlarının Sanayi 4.0 değişimine uyum yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ancak eğitim portalı, iş dünyasının ve toplumun her kesimine yönelik içerikleriyle herkesin yararlanabileceği açık bir okul gibi hizmet veriyor. Portal, yeni bir şey öğrenmek ve kendisini geliştirmek isteyenler için faydalı olabilecek basit, anlaşılır ve kolay takip edilebilen dersler içeriyor."

"HER GÜN YÜZLERCE KİŞİ KAYIT OLUYOR"

Çağıltay, eğitim portalında bulunan bütün derslerin, teknik terimler dışında tamamıyla Türkçe olduğuna işaret etti.

Portala her gün yüzlerce kişinin kayıt olup eğitim aldığını belirten Çağıltay, şu bilgileri paylaştı: "Bilgeİş'e bu yıl ocak itibarıyla 100 binin üzerinde katılımcı üye oldu. Katılımcıların 4 bin 300'ü işveren, 39 bin 652'si ise çalışanlardan oluşuyor. Geri kalan üyeleri ise çalışmayanlar ve öğrenciler oluşturuyor. Katılımcılar, Ocak 2019'a kadar eğitim portalı üzerinden 64 bin sertifika aldı. Katılımcılar dersleri ortalama 18 gün içinde tamamlıyor."

"Bilgeİş"te bulunan derslerin içeriğinin ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş yerlerinde kullanımıyla ilgili olduğunu bildiren Çağıltay, ayrıca sosyal becerilerini geliştirmek veya hobi edinmek isteyenler için de derslerin bulunduğunu vurguladı.

Portal üzerinden, robotik programlamadan liderliğe, üç boyutlu modellemeden kişisel stres yönetimine, drone kullanımından vitrin tasarımına kadar pek çok derse ulaşılabildiğini anlatan Çağıltay, "Portalda bulunan dersler, başlangıç seviyesinden başlayarak kişiye o konu hakkında gerekli altyapıyı kazandıracak şekilde ilerliyor. Kullanıcılar, içerik hakkında hiçbir bilgiye sahip olmasalar bile ortalama 3-4 saatte tüm ders içeriğini tamamlayabiliyor" dedi.

Katılımcıların dersler ve ders değerlendirme bölümlerine istedikleri zaman katılabildiğini ifade eden Çağıltay, ayrıca kullanıcılara ödevler verildiğini söyledi. Çağıltay, bu ödevleri kontrol eden ders asistanlarının ve haftanın her günü çalışma saatlerinde, kullanıcıların anlık sorularını yanıtlamak için canlı destek masasının bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çağıltay, "Bilgeİş" projesi kapsamında, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, teknoparklar, organize sanayi bölgeleri, ilgili dernek ve vakıflardan oluşan 50'den fazla kurumun iş birliği protokolünü imzalayarak paydaş olduğunu kaydetti.