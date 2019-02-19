Bakan Varank: 31 Mart'ta güven, istikrar ve huzur oylanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimi var. Bu sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin oylanacağı bir seçim değil, aynı zamanda güven ve istikrarın, huzurun da oylanacağı bir seçim." dedi.

Varank, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle kentte tekstil üretimi yapan Bossa fabrikasını ziyaret etti. Burada, yetkililerden işletme hakkında bilgi alan Varank, daha sonra işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Ardından AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin Meydan Mahallesi'ndeki seçim-irtibat ofisi açılışına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, Adana'yı ve Adanalıları gönülden sevdiklerini söyledi.

Varank, kentin Türkiye'nin en önemli üretim şehirlerinden olduğunu vurgulayarak "Adana aynı zamanda jeopolitik konumu itibariyle çok başka bir yer. Bu jeopolitik konumdan faydalanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni daha önce ilan etmiştik." diye konuştu.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde kurulacak entegre petro-kimya tesisleriyle sadece Adana ve Ceyhan için değil Türkiye için çok önemli ve stratejik bir projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Bu yatırımla ilgili geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir imza töreni oldu. Burada yapılacak yatırımla yıllık 450 bin ton polipropilen üretecek bir fabrikanın inşallah burada adımlarını atacağız, 1,2 milyar dolarlık bir yatırım bedeline sahip ve doğrudan 2 bin kişiye istihdam kapısı sağlayacak. Türkiye, petro-kimya alanında oldukça önemli cari açık veren bir ülke. İnşallah biz hem bu yapılacak tesisle Ceyhan'da oluşturacağımız 10 milyar doların üstünde entegre petro-kimya tesisiyle Türkiye'nin cari açık problemine önemli bir çözüm getirmiş olacağız."

"31 Mart güven, istikrar ve huzurun oylanacağı seçim"

Bakan Varank, Adana'yı gıdadan tekstile kadar her alanda, sanayide ihtisaslaştırmak istediklerini dile getirdi. Yatırımın önemine değinen Varank, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sizler de biliyorsunuz ki bir yerde yatırımın olabilmesi için en önemli husus güven ve istikrardır. Eğer güven ve istikrarınız varsa gelip sizin ülkenizde yatırım yapıyorlar, iş adamları önlerini görüp yatırım yapabiliyorlar. Önümüzde 31 Mart yerel seçimi var. Bu sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin oylanacağı bir seçim değil, aynı zamanda güven ve istikrarın, huzurun da oylanacağı bir seçim. Bizler 16 yılda çok büyük badireler ve kumpaslar atlattık. Bunları hepiniz biliyorsunuz. 17-25 Aralık'ta neler yaşadığımıza hepiniz şahitsiniz. Hendek hadiselerinde neler yaşadığımıza, 15 Temmuz hain darbe girişiminde neler yaşadığımıza hepiniz şahitsiniz. Sözüm ona, en ufak bir zayıflama emaresi gördüklerinde hemen piyasaya çıkıyor ve ülkemizin kutlu yürüyüşünü döndürmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Biz bu seçimde hem yerelde belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçeceğiz ama daha da önemlisi huzura, güvene, istikrara oy vereceğiz."

"CHP, İYİ Parti ve HDP'nin projesi yok"

Varank, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin millete sunacağı herhangi bir projeye sahip olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Görüyorsunuz karşımızda bir 'zillet ittifakı' var. CHP'si, İYİ Parti'si şimdi yanına HDP'yi alarak çok kirli bir pazarlık içine girmişler. Zaten bu saydığımız partilerin sizlerin huzuruna getirecekleri bir projeleri yok. Sizlere gelip anlatacakları bir projeleri yok. Onlar sadece düşmanlık üreterek, kutlu yürüyüşü durdurmak için bir araya gelerek bir fikir ortaya koyuyorlar. Ama bu zillet ittifakının karşısında bizim kutlu bir ittifakımız var, Cumhur İttifakı'mız var. Biz bu ittifakı kapalı kapılar arkasında kurmadık, pazarlık için kurmadık. Zaten bu ittifakı kuran milletin ta kendisidir. Bu ittifak, 15 Temmuz gecesi sokaklarda kuruldu. Milletimiz bu ittifaka öncülük etti ve bu ittifakın önünü açtı ve bizler de siyasiler olarak bu ittifaka önderlik ediyoruz."

Varank, seçim ofisi açılışı yapılan AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni ve açılışa katılan MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü'ye vatandaşların oy vermesini isteyerek Yeni ve Sözlü'ye ileride çok önemli destekler sunacaklarını kaydetti.