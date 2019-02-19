Kartal'da çöken binadan kurtarılan minik Havva ile annesi kavuştu
Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz, tedavi gördükleri hastanede bugün birbirlerine kavuştu. Anne ile kızın kavuşma anı görenleri gözyaşına boğdu
|19 Şubat 2019 17:01
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Kartal'da 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt apartmanı enkazından önce anne Nazan Tekgöz, yaklaşık 20 saat sonra da Azra Havva Tekgöz yaralı halde çıkarılmıştı.
Hastanede tedavi gören anne ile kız, olaydan 13 gün sonra nihayet bugün birbirlerine kavuştular.
Yoğun bakımdan çıkan minik Havva, tedavisine devam edilmek üzere annesinin olduğu odaya taşındı.
Anne ile kızın duygusal kavuşma anı, görenleri gözyaşına boğdu. Annenin minik Havva'ya "Beni özledin mi" sorusu duygulandırdı.
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