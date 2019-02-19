Diyarbakırlı gençler için kaykay pisti
|19 Şubat 2019 17:04
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye 80 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, meydanlar, fitness aletleri ve dinlenme alanlarının yer aldığı Yeşil Kuşak'ta çocuk ile gençler için kaykay pisti yaptı.
Şanlıurfa kara yolunda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'nda oluşturulan, yatay ve dikey engelli olmak üzere 3 farklı parkurun yer aldığı pist, üniteleri montajlanarak gençlerin hizmetine sunuldu. Bin metrekarelik alanda kurulu kaykay pistinin bulunduğu bölgeye izleyici bankları da yerleştirildi.
Kaykay pistinde patenleriyle çeşitli hareketler yaparak eğlenen gençler, yapılan hizmetten dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Öte yandan, Yeşil Kuşak Projesinde birçok farklı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, aydınlatmalı salıncaklar da kurdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin karşısında kurulan salıncaklar, akşam saatlerinden itibaren rengarenk görüntüler oluşturuyor.
Ali Yıldız
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