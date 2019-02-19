Aday listeleri için süre doldu
31 Mart'ta seçimlere katılacak partiler için süre doldu.
|19 Şubat 2019 17:09
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Siyasi partilerin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Aday belirlemede siyasi partiler, hem kalan belediye başkan adaylarını hem de belediye meclis üyelerini belirlemek için son saatlerde hummalı bir çalışma yürüttü.İttifak genişledi... Ak Parti 44, MHP 7 ilde aday gösterecek
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