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Sarıeroğlu: Cumhur İttifakı olarak Türkiye için bir araya geldik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Biz Cumhur İttifakı olarak gönüllerimizi, hayallerimizi, ideallerimizi birleştirdik ve Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için bir araya geldik
 19 Şubat 2019 17:17
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Sarıeroğlu: Cumhur İttifakı olarak Türkiye için bir araya geldik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Biz Cumhur İttifakı olarak gönüllerimizi, hayallerimizi, ideallerimizi birleştirdik ve Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için bir araya geldik." dedi.

Sarıeroğlu, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer ilgililerle, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin Meydan Mahallesi'ndeki seçim-irtibat ofisinin açılışına katıldı.

Burada konuşan Sarıeroğlu, Bakan Varank'la kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını, Adana'nın istihdam açısından çok önemli yatırımlara kavuşturulacağını söyledi.

Bütün vatandaşların talep ettiği hususlarla ilgili çok çalışmaya ve konuların takipçisi olmaya devam edeceklerini aktaran Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemler inşallah Adana'nın dönemi olacak, ben buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Yeni bir sürece girildiğini kaydeden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Biz Cumhur İttifakı olarak gönüllerimizi, hayallerimizi, ideallerimizi birleştirdik ve Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte inşallah onların yolunda biz de Adana olarak güçlü ve emin adımlarla, inançla, azimle yürümeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı bugün kurulmuş bir ittifak değil, sadece 31 Mart için kurulmuş bir ittifak da değil. 15 Temmuz'da başlamış, sonrasında Yenikapı ruhuyla daha da güçlenmiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anayasal çalışmalarında yine birlikte yol yürüdük, 16 Nisan referandumunda MHP'li kardeşlerimizle birlikte sahalarda çalıştık ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinde omuz omuza yer aldık. En son 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak birlikte çalıştık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin o büyük adımını attık. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkan olarak seçilmesini hep birlikte sağladık."

- "Adana'da 16-0 yapacağız"

Sarıeroğlu, ulusal düzeyde yapılan çalışmanın yerel boyutunun da devam ettiğini dile getirdi.

Jülide Sarıeroğlu, 31 Mart'tan zaferle çıkacaklarını ve Cumhur İttifakı'nın da bu seçimden sonra sona ermeyeceğini vurgulayarak, "AK Parti 'gönül belediyeciliği' diyor. MHP 'üretken belediyecilik' diyor. İnşallah bunları birleştireceğiz, Adana'da 15 ilçemizde ve büyükşehrimizde 16-0 yaparak, inşallah sandıkları patlatarak, büyük bir başarıya imza atacağız." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, Adana'nın tüm ihtiyaçlarını çok iyi tespit ettiklerini ve bu ihtiyaçların giderileceğini belirtti.

MHP'den yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de kentin gelişmesi için çeşitli projeler hazırladıklarını aktardı.

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ise Varank ve Sarıeroğlu'na teşekkür ederek, açılan seçim ofisinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Varank, Sarıeroğlu ve diğer katılımcılar kurdele keserek, seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
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