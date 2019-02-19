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FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi
 19 Şubat 2019 17:24
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FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ağbaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı, duruşmada Ağbaş'ın avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Ağbaş'ın örgüte yüksek miktarda para aktardığını, FETÖ'nün örgütsel toplantılarını organize ettiğini, yargılama aşamasında suçlamaları reddeden sanığın savunmasına itibar edilmediğini belirtti.

Soruşturma ve yargılama sırasında Ağbaş hakkında toplanan delilleri de göz önünde bulunduran savcı, her ne kadar "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmışsa da Ağbaş'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Bugün 3 yıllık tutukluluk süresinin dolduğunu söyleyen Ağbaş ise mahkemeye hitaben, "Bırakın beni artık. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Ağbaş ve avukatı, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Ağbaş ve avukatının süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dosyası ayrılan Çelikaslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 14 Aralık 2018'deki duruşmada ise Ağbaş'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı
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