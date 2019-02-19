Konsensus, İstanbul ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, TV5'te yayınlanan Ahu Özyurt ile Düşünme Vakti programında son seçim anketini açıkladı. Araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'a oy veren seçmenin %71'i İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Sarı'nın araştırmasına göre, İstanbul'da AK Parti 3 puan önde ancak İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı yakından takip ediyor.

"SİYASİLER HDP SEÇMENİNİN NE YAPACAĞINI MERAK EDİYOR"

Murat Sarı, Konsesus'un araştırmasında çıkan sonuçları şöyle anlattı:

"Türkiye gündemi araştırmamız var. Ocak ayı başında yaptığımız 144 sayfalık raporda çapraz tablolar var. Bakın şu anda bütün siyasetçiler 'İstanbul'da 12.5'lik HDP seçmeni kime oy verecek?' bunu merak ediyor.

24 Haziran seçimlerinde ben şuna bakıyorum. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verdi?' ve bugün Binali Yıldırım'a mı verecek, Ekrem İmamoğlu'na mı?

Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin %85.2'si bugün AK Parti'den Binali Yıldırım'a oy vereceğini söylüyor. %4.3'ü de Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim diyor. %5.8'i de kararsızım diyor.

Muharrem İnce'ye oy verenlerin %90'ı 'Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim' diyor. %2.6'sı 'Binali Yıldırım'a oy vereceğim' diyor. Burada kararsızlık oranı 2,7. Kendi seçmenini Cumhuriyet Halk Partisi tutmuş gibi gözüküyor.

Burada asıl önemli olan; Selahattin Demirtaş'a oy verdiğini söyleyenlerin %71'i 'CHP'ye vereceğim' diyor. %7'si AK Parti'den Binali Yıldırım'a oy vereceğim diyor. Burada 'oy kullanmaya gitmem' diyenler çok artıyor, %12'ye çıkıyor. Geçersiz oy kullananlar %3'e çıkıyor."

"HDP SEÇMENİN %15'İ SANDIĞA GİTMEYECEK"

Sarı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kabaca baktığımız zaman HDP seçmeninin %15'i oy kullanmayacak. HDP'ye oy verdiğini söyleyenlerin %72'si 'Ekrem İmamoğlu' diyor. %5.2'si 'Bİnali Yıldırım'a oy vereceğim' diyor. %15.6'sı 'oy kullanmaya gitmem' diyor. %2.2'si 'geçersiz oy kullanırım' diyor. Kararsızlar ise %4 olarak görülüyor.

CHP ve AK Partililer oyunu kullanıyor. MHP'ye oy vermiş olanların ise %63'ü AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. %14'ü CHP'ye oy vereceğini söylüyor, yine %14'ü kararsız olduğunu söylüyor. Bakın biz burada hiç reytingleri konuşmadık. 'Bugün seçim olsa ne olur' diye konuşmadık. Ben mesela AK Parti'nin danışmanı olsam gidin şu MHP'nin kararsız olan seçmeninin neden kararsız olduğunu araştırın derim veya CHP'ye oy veriyor olsam, İyi Parti'nin %9'u size oy vermiyor neden böyle düşünüyorlar gidin bakın derim. Her ikisine de HDP'nin oyunu almanız lazım derim yoksa kafa kafaya %44, %44 kalırsınız. Sonucu mahkemede biter."

"İSTANBUL ESNAFININ %44'Ü İMAMOĞLU DİYOR"

"İlk defa İstanbul esnafının %41'i Binali Yıldırım'a oy vereceğim diyor, %44'ü Ekrem İmamoğlu'na vereceğim diyor. Esnaftan bahsediyorum çünkü acıyı en fazla çeken esnaf ve cezalandırmak istiyor" diyen Sarı, şöyle devam etti:

"Büyük holdinglerden bahsetmiyorum. Sokaktaki manav, bakkal, kasaptan bahsediyorum. Bunu eski haline getirmediği sürece AK Parti İstanbul'da seçimi biraz zora sokuyor.

Ama bütün bunları topladığımız zaman öndeler, iki buçuk üç puan AK Parti önde. Öyle büyük bir güç var ki, bakın orada toplanmış %45 var, hiç kıpırdamıyor yerinden, yani ne olursa olsun kıpırdamıyorlar o başka bir şey. Bugün 'Türkiye'nin en büyük sorunu nedir' diye soruyorsunuz 'işsizlik' diyor, kim çözer diyorsunuz? 'AK Parti çözer diyorlar'.

Ekonomik kriz her seçimi etkilemiştir. İşte önümüzde 2009 krizi var 2008'de yaşananlar teğet geçti. O krizde AK Parti'nin oyları %38.6'ya kadar düştü."