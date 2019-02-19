Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 227,40 liradan tamamladı
|19 Şubat 2019 17:29
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 371,00 lira, Cumhuriyet altını 1.518,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 227,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|226,60
|226,80
|227,20
|227,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.493,00
|1.514,00
|1.497,00
|1.518,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|206,70
|210,70
|207,20
|211,20
|Lira(Tam) Ziynet
|1.459,00
|1.479,00
|1.463,00
|1.483,00
|Yarım Ziynet
|730,00
|740,00
|732,00
|742,00
|Çeyrek Ziynet
|365,00
|370,00
|366,00
|371,00
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