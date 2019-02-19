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Milas'ta enkaz altında kalan 2 işçinin daha cenazelerine ulaşıldı
Muğla'da açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin cenazesi saatler süren çalışmanın ardından kaya parçalarının altından çıkarıldı
|19 Şubat 2019 17:35
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Muğla'nın Milas ilçesindeki feldispat maden sahasında dün iş makineleriyle çalışma yapılırken heyelan meydana geldi.
Tonlarca ağırlıktaki kayalar işçilerin çalıştığı alana yuvarlandı.
Dün bir işçilerden Engin Tutuk'un cenazesi çıkarılmıştı, bugün de Şükrü Otlak ve Servet Çapacıoğlu cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı.
İŞLMETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Maden sahasında 3 işçinin ölümüyle ilgili savcılık, soruşturma başlattı.
Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.
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