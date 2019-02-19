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50 eski hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni verildi

HSK 2. Dairesi, Balyoz davasına bakan ve tamamına yakını FETÖ sebebiyle meslekten atılan 50 hakim savcı hakkında kritik bir karar verdi. Daire, soruşturma ve yargılama sırasında hukuksuzluk yaptıklarını tespit ettiği söz konusu hakim savcıların kovuşturulmaları yönünde karar aldı.
 19 Şubat 2019 17:38
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50 eski hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni verildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi'nden Balyoz davasına bakan ve tamamına yakını FETÖ sebebiyle meslekten atılan 50 hakim savcı ilgili önemli bir karar çıktı.

Mehmet Yılmaz başkanlığında toplanan 2. Daire, davanın soruşturma ve yargılama aşamasında görev yapan ve çeşitli usulsüzlüklere imza atan hakim savcılarla ilgili HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan Müfettiş Raporu'nu ele aldı.

115 MÜŞTEKİ VAR

Daire, söz konusu hakim savcılarla ilgili kovuşturma izni verilmesine karar verdi. Dosyada 115 müştekinin bulunduğu öğrenildi. Müştekiler arasında Kadir Sağdıç, Dursun Çiçek ve Şafak Yürekli gibi isimler de bulunuyor.

İŞTE O İSİMLER

Hakkında kovuşturma izni verilen isimler şöyle: Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Efendi Teksak, Ali Haydar, Alparslan Uz, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Ergül, Mehmet Hamza Çebi, Mehmet Karababa, Murat Yönder, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Sedat Sami Haşıloğlu, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş, Seyfettin Mermerci, Süleyman Pehlivan, Vedat Dalda ve Yakup Hakan Günay...

YARGITAY'A GÖNDERİLECEK

Kovuşturma izni, bu hakim savcıların o dönem görev yaptıkları en yakın Ağır Ceza Mahkemesi bulunan adliye olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Başsavcılıkça son soruşturma izni için hazırlanacak iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacak. Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi onay verirse söz konusu şüpheliler suç tarihinde birinci sınıf hakim-savcı oldukları için iddianame Yargıtay'a gönderilecek. Yargılama Yargıtay bünyesinde yapılacak. HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun söz konusu 50 hakim ve savcı ile ilgili idari süreci de sürdürdüğünü söyledi.

Bilindiği gibi hakkında kovuşturma izni verilen 50 hakim savcının tamamına yakını Fetullahçı Terör Örgütü iltisakları sebebiyle meslekten atılmıştı. Bu isimler arasında sadece Mehmet Ergül emekli durumda... Meslekten atılan hakim savcılar FETÖ üyeliğinden yargılanıyor.

Nazif KARAMAN
Sabah
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