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Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor

Yerel seçim aday listeleriyle ilgili başvuru süresi tamamlandı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı 23'ü büyükşehir 50 ilde işbirliği yapıyor. İYİ Parti Ordu'da Saadet adayı İdris Naim Şahin'i destekleme kararı aldı.
 19 Şubat 2019 17:46
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Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor

Yerel seçim aday listeleriyle ilgili başvuru süresi tamamlandı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı 23'ü büyükşehir 50 ilde işbirliği yapıyor. İYİ Parti Ordu'da Saadet adayı İdris Naim Şahin'i destekleme kararı aldı.

Siyasi partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirmeleri için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erdi.

Partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Millet İttifakı yerel seçimlerde 50 ilde işbirliği yapacak.

23 büyükşehirden 13'ü CHP'ye, 10'u İYİ Parti'ye bırakıldı. En kritik 3 büyükşehirde CHP'nin adayları yarışacak, İYİ Parti destekleyecek. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer yarışacak.

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ'da da CHP aday çıkaracak.

İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler ise; Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon.

16 İL CHP'DE 11 İL İYİ PARTİ'DE

Millet İttifakı, büyükşehirler dışında 27 ilde de işbirliği yapacak. 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti aday gösterecek. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek.

31 İLDE AYRI ADAY

CHP ve İYİ Parti geri kalan 31 ilde ise kendi adaylarıyla yarışacak.

Iğdır'da İYİ Parti, Şanlıurfa'da ise CHP aday çıkarmayacak.

ORDU'DA İDRİS NAİM ŞAHİN'E DESTEK

Millet cephesinde aday belirleme sürecinde sancılar da yaşandı. Bazı büyükşehirlerde, adaylar konusundaki görüş ayrılığı yüzünden ittifaka gidilemedi. Ordu da onlardan biriydi. CHP eski bakan İdris Naim Şahin ismine karşı çıktığı için gidilemedi.

Şahin'i aday gösteren ancak gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçen İYİ Parti'nin Ordu'da aday göstermeyeceği; Sadet Partisi'nin adayı olan Şahin'i destekleyeceği bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANLIKLARIYLA SINIRLI

İki parti; AK Parti ve MHP'nin işbirliğinde olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde ittifak yapmayacak. CHP-İYİ Parti işbirliği sadece belediye başkanlıklarıyla sınırlı olacak.
NTV
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