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HDP, CHP ve Saadet Urfa'da anlaşamadı

AK Parti eski Milletvekili Sebahattin Cevheri Saadet Partisi'den Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
 19 Şubat 2019 17:51
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HDP, CHP ve Saadet Urfa'da anlaşamadı

Urfa'da Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bağımsız aday olacağı söylenen Sebahattin Cevheri'yi destekleyeceği iddia edilmişti.

Cevheri'nin bugün Saadet Partisi'nden Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından, HDP'de Urfa Büyükşehir ve merkez ilçe adaylarını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerde aday çıkarmayarak çatı adaya destek verecekleri söylenilen HDP Urfa'da Büyükşehir belediye başkan adayı olarak Hidayet Enmek, Karaköprü'de Rıdvan Yavuz'u, Haliliye'de Şerif Bendaş ve Eyyübiye'de ise Mahmut Memitanlı'yı aday olarak gösterdiği öğrenildi.

CHP'den ise söz konusu gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Memurlar.Net
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