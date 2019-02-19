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Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama 'cezai ehliyeti tam' raporu

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi, İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün "kasten öldürme" suçuna ilişkin cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor hazırladı
 19 Şubat 2019 17:56
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Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama 'cezai ehliyeti tam' raporu

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (27) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

İHA'nın haberine göre, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü'nün annesi Bedriye ve babası İsmail Tütüncü ile tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen raporda, sanık Günhan Öztürk'ün "kasten öldürme" suçuna karşı cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının cezai ehliyetinin tam olup olmadığına dair yeniden rapor alınması yönündeki talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Bürodan gelecek raporun beklenmesine ve Günhan Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Günhan Öztürk, evde babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı.

Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden, ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Günhan Öztürk hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İhlas Haber Ajansı
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