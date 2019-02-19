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AVM'lerdeki oyuncaklara dikkat!

Çocukları soğuk algınlığından korumak için kreşlerdeki ve AVM'lerdeki oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Sibel Karkaç, "Kreşlere ve AVM'lerdeki oyun alanlarına giden çocuklarda dikkat etmeniz gereken şey, oyuncakların hijyenine dikkat edilip edilmediğini kontrol etmektir" dedi
 19 Şubat 2019 17:58
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AVM'lerdeki oyuncaklara dikkat!

Uzm. Dr. Sibel Karkaç, çocukları soğuk algınlığından korumak için kreşlerdeki ve AVM'lerdeki oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

SEBEBİ HAVANIN SOĞUK OLMASI DEĞİL

İHA'nın haberine göre; çocuklarda hastaneye başvuruların en sık nedeninin soğuk algınlığı olduğu kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'den Uzm. Dr. Sibel Karkaç, "En sık görüldüğü mevsim sonbahar ve kış dönemidir.

Bu mevsimde sık görülmesinin nedeni havanın soğuması ve çocukların üşümesi değildir. Kapalı ortamlarda insanların daha sık bir araya gelmesi ve burun mukozasının kuruması nedeniyle bu enfeksiyonların daha kolay vücuda giriş yolu bulmasından dolayıdır" dedi.

BELİRTİLER YAŞ GRUBUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Hastalığın kapalı ortamlarda hapşırma, temas yolu ile bulaştığını belirten Karkaç, "Kreşlere ve AVM'lerdeki oyun alanlarına giden çocuklarda dikkat etmeniz gereken şey oyuncakların hijyenine dikkat edilip edilmediğine kontrol etmektir. Virüsle karşılaşan çocuk, ortalama bir kaç gün içerisinde hastalığın bulgularını göstermeye başlar. Bu bulgu ortalama bir hafta içerisinde düzelip bazı çocuklarda iki haftaya kadar uzayabilir. Yaş grubuna göre de semptomlar değişiklik gösterebilir. Daha küçük çocuklarda burun tıkanıklığı, huzursuzluk olurken daha büyük çocuklarda boğaz ağrısı ve ateş daha belirgin hale gelir" dedi.

"BOL SU TÜKETİLMELİ"

Virüslerin tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığını, daha çok korunma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karkaç, "El temizliği oyuncakların temizliği gibi durumlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Aynı zamanda kapalı ortamlarda çok temas etmemeye dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte bol sıvı tüketmeli çocuklar. Soğuk algınlığının uzun sürmesi durumunda kulak enfeksiyonları, sinüzit gibi durumlar gelişebilir. Böyle durumlarda mutlaka çocuk hekiminize başvurmanız gerekir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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