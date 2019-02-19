Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
|19 Şubat 2019 18:08
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin ikametinde sakladığı tarih eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda A.K'nin evine düzenlenen operasyonda, 28 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu bildirilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri, Arapça, Farsça ve henüz belirlenemeyen dillerde yazılar ve astrolojik şekillerin yer aldığı pirinç küre ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin "gökküre" için 1 milyon dolar istediği kaydedildi.
Zanlı, hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Küre, incelenmek üzere Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Müze uzmanları, yaptıkları inceleme sonucunda kürenin, Osmanlı dönemine ait olduğunu tespit etti.
Kehanet amacıyla kullanıldığı belirtilen küre üzerindeki bazı Arapça ifadelerin, "Denizin enginliğinde gemi imdada yetişir, avantaj ise havadadır, hamdolsun suyun akışı gemiyi çeker, en çok hamdetmeyi gerektiren avantajlı işlerdir." anlamı taşıdığı bildirildi.
Orhan Onur Gemici
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