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2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
|19 Şubat 2019 18:15
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emir K.'yi annesi emzirmek için odaya girdi. Çocuğunu hareketsiz halde bulan anne, bebeği Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Emir K.'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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