Bodrum Belediye Başkanı Kocadon DP'den aday oldu

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demokrat Partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Kocadon'a, Menteşe ilçesinde seçim merkezinin açılışında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Kocadon olduğunu söyledi.

Ülkenin çok kritik bir seçim sürecinde olduğunu savunan Uysal, kendilerinin de milletin derinden bir nefes alabilmesi adına makul çoğunluğun sesi olacak bir tavır ve anlayış içerisinde mücadele verdiklerini kaydetti.

Mehmet Kocadon ise CHP yönetimini eleştirerek, kendisinin sürekli oyalandığını belirtti.

Yaşanan süreçte CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaat ettiğini hatırlatan Kocadon, CHP'den mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının açıklanmasının ardından kendisine hayırlı olsun dileğinde bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Muğla'nın iyi yönetilemediğini savunan Kocadon, şunları ifade etti:

"Muğla'yı yönetenler Muğla bir dediler fakat bin parçaya böldüler. Eşit paylaşım, eşit yönetim yapacağız. Muğlalılar mahkum değil. Demokrat Parti var. Bunu Türkiye'ye yaymak zorundayız. Muğla için yola çıktık. Kırsalıyla, kentlisiyle Muğlayı bir dünya markası haline getireceğiz."

Konuşmaların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim bürosunun açılış kurdelesini İl Başkanı İsmet Köse, Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ile kesti.

Durmuş Genç