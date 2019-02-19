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HDP'li vekil Kerestecioğlu, Çankaya Belediyesi adaylığını açıkladı

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi'ne aday olduğunu açıkladı
 19 Şubat 2019 18:46
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HDP'li vekil Kerestecioğlu, Çankaya Belediyesi adaylığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayan HDP, Çankaya'da ise Ankara Milletlekili Kerestecioğlu ile yarışacak.

HDP Ankara Milletvekili Kerestecioğlu, Çankaya Belediyesi'ne aday olduğunu Meclis kürsüsünden duyurdu.

HDP ayrıca Hatay, Bursa, Antalya'da da aday çıkarmadı.
Memurlar.Net
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