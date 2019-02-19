HDP'li vekil Kerestecioğlu, Çankaya Belediyesi adaylığını açıkladı
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi'ne aday olduğunu açıkladı
|19 Şubat 2019 18:46
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
20 Şubat 2019 00:47
|Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
20 Şubat 2019 00:44
|Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
20 Şubat 2019 00:42
|20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2019 00:16
|İmamoğlu: Bizim soyadımızı nüfus memuru koymuş
19 Şubat 2019 23:43
|Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini ziyaret etti
19 Şubat 2019 23:38
|Ak Parti'den 'taciz' iddialarına ilişkin ilk açıklama
19 Şubat 2019 23:33
|'Amacımız sebze - meyve satana rakip olmak değil'
19 Şubat 2019 23:28
|Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
19 Şubat 2019 23:13
|Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
19 Şubat 2019 23:04