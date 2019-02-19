Derede kaybolan Kader Buse Acar 26 gündür bulunamadı
|19 Şubat 2019 18:49
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Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenip düşmesi sonucu Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kader Buse Acar'ın düştüğü derede bugün yapılan arama çalışmaları kapsamında sağanak nedeniyle suyun yoğunluğunun sürekli artmasından dolayı net olarak bakılamayan noktalarda aramalar sürdürüldü, suyun debisini azaltmak için dereye konulan ve ilki daha önce kırılıp arama yapılan beton setlerden biri daha Kemer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kırıldı.
Jandarma ekiplerinin gözetiminde, baba Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalarda ikinci sette 4 metrelik açıklık oluşturularak, toplanan su tahliye edildi. AFAD ekipleri de yanlarında getirdikleri dalgıç pompalarla su tahliyesi yaptı. Çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.
BABA ÇANAKKALE'DE KULLANILAN CİHAZI İSTEDİ
Baba Ahmet Acar, devletten tek isteğinin, Çanakkale'de dereye düşen otomobilde kaybolan gençlerin bulunmasında kullanılan cihazın Kemer'e getirilmesini ve kızı Kader Buse Acar'ın yeniden aranması olduğunu söyledi.
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