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42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

Davada, cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve celse arasında gelen evrakların tamamlanmasından sonra esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti
 19 Şubat 2019 19:07
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42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım sanıklarla ilgili mahkemeye gelen ankesör kayıtlarına karşı beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz verilen bir kısım sanıklar, ankesörden mahrem imamlar tarafından örgüt adına arandıkları iddialarını reddetti.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, dosyaya gelen evrakları okudu.

Başkan Yıldırım, davadaki bir kısım sanıklarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunulduğunu, bu beyanların mahkemeye gönderildiğini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda, bir kısım sanıklarla ilgili dijital materyallerinin bir kısmının açılamadığı, şifrelerinin olmaması nedeniyle cihazların açılamadığını aktaran başkan Yıldırım, bu materyallerle ilgili olarak içeriğin olmadığını belirtti.

Başkan Yıldırım, gelen yazılarla ilgili olarak bazı sanıklara beyanlarını sordu.

Söz verilen bazı sanıklar aleyhe olan beyanları reddederek, aralarında husumet bulunan kişilerin kendilerinin isimlerini söylediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı, cevabı gelmeyen yazıların akıbetinin sorulmasını, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmalarının beklenmesini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın istenmesini talep etti.

Söz verilen bir kısım sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zincirinden kopuk olarak FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları, darbe girişimi sırasında SAT ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında muhalif olduklarını düşündükleri bazı askerleri derdest etmekle görevlendirildiği belirtiliyor.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi harekete geçen sanıkların darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları anlatılan iddianamede, sanıkların bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları kaydediliyor.

İddianamede, sanıklardan Su Altı Savunma (SAS) komandosu E.T'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının sözde mahrem imamlarından olan sanık Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarılıyor.

İddianamede, 51 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sanığın ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS komandosu E.T'nin de aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

- Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu

İddianamede, darbe girişimi sonrası SAT Komutanlığı'na ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 silah ile bu silahlara ait mühimmat, SAT komandolarının kullandığı çok sayıda şişme can yeleği ve çelik yelekler de dahil birçok malzemenin kaybolduğu belirtiliyor. İhbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatların bu iddianamenin sanıkları arasında yer alan tutuklu SAS komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği kaydediliyor.

Anadolu Ajansı
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