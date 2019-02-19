CHP aday listelerini teslim etti

CHP, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi kapsamında geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına iletildi.

İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildiren CHP ayrıca 38'si de il olmak üzere 905 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere, toplam 50 ilde iş birliği yaptığı belirtildi.

CHP'nin verdiği geçici listelerde, daha önce açıklananlara göre önemli değişikliğe gidilmezken parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Mustafa Tunç Soyer'in isimlerini bildirdi. İYİ Parti bu üç adayı destekleyecek. İki parti Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da kendi adaylarıyla seçime girecek.

CHP'nin diğer büyükşehir adayları ise şunlar oldu:

"Adana'da Zeydan Karar, Mersin'de Vahap Seçer, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe, Diyarbakır'da Veysi Aghan, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Ordu Mustafa Adıgüzel ve Erzurum'da Mehmet Sait Şimşek."

CHP 38 ilde aday bildirdi. Partinin il adayları ise şu şekilde:

"Ağrı- Ahmet Meriç, Amasya- Arife Serpil Saraçoğlu, Ardahan- Faruk Demir, Artvin- Demirhan Elçin, Bartın- Mehmet Arslan, Batman- Enver Erdem, Bayburt- Kağan Eraslan, Bilecik- Semih Şahin, Bingöl- Vahdettin Uzunyayla, Bitlis- Burhan Küsem, Bolu- Tanju Özcan, Burdur- Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale- Ülgür Gökhan, Çankırı- Mustafa İbişoğlu, Çorum- Özgür Kılıç, Edirne- Recep Gürkan, Erzincan- İsmail Taş, Giresun- Kerim Aksu, Gümüşhane- Bedri Ağaç, Hakkari- Metin Koparan, Iğdır- Sözer Sayan, Karaman- Emin Ege, Kars- Taner Toraman, Kastamonu- Mustafa Öztürk, Kırklareli- Mehmet Tuna Soykan, Kırşehir- Selahattin Ekicioğlu, Kütahya- Eyüp Kahveci, Muş- Tansu Saraç, Niğde- Rasim Yılmaz, Rize- Ayhan Akyüz, Siirt- Şakir Sula, Sinop- Barış Ayhan, Sivas- Ali Akyıldız, Şırnak- Osman Can, Tunceli- Yusuf Kenan Aydın, Uşak- Asım Kalelioğlu, Yalova- Vefa Salman, Zonguldak- Şenol Şanal."

CHP'nin aday çıkarmadığı iller de şu şekilde:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya (Büyükşehir), Manisa (Büyükşehir), Sakarya (Büyükşehir), Samsun (Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon (Büyükşehir) ve Denizli (Büyükşehir)"

- Bucak kesinleşti, Buca adayı değişti

CHP, parti içi tartışma konusu olan Maltepe ve Siverek adaylıklarında değişime gitmedi.

Partinin İstanbul Maltepe ilçesi adayı Ali Kılıç, Şanlıurfa Siverek ilçe adayı ise Mehmet Fatih Bucak olarak kaldı.

Daha önce İzmir'in Buca ilçesi için ismi açıklanan Suat Nezir adaylığını geri çekti. Nezir'in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç aday gösterildi.

Belediye meclis üyelikleri için yoğun tartışmaların yaşandığı partide, genel merkeze 4 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmedi. Aday listelerinin son şeklinin verildiği dün gece çalışmalar sabah saatlerine kadar sürerken, bazı illerde belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi sırasında ise tartışmalar yaşandı. İllerde parti örgütünden bazı isimlerin istifa ettiği öğrenildi.