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11 ilde 14'ü asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 14'ü muvazzaf asker, 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı
 19 Şubat 2019 19:22
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11 ilde 14'ü asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişiden 14'ü yakalanarak Muğla'ya getirilirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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