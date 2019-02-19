CHP, Fatih Bucak'ın ismini seçim kuruluna bildirdi
|19 Şubat 2019 19:26
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CHP, tartışmalara neden olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak'ın ismini İlçe Seçim Kuruluna bildirdi.
CHP İlçe Başkanı Mehmet Eyyüp Demirbüken ve teşkilat üyeleri, partilerinin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Bucak ile belediye meclis üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini akşam üzeri İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.
Demirbüken, daha sonra parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adayları Fatih Mehmet Bucak'ın ismini İlçe Seçim Kuruluna bildirdiklerini belirterek, "Vatanımıza, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Alana çıkacağız, seçim çalışmalarımızı başlatacağız, kazanacağız ve iddialıyız." dedi.
Bucak'ın isminin tartışma konusu olacağını bildiklerini dile getiren Demirbüken, "Ancak biz Siverek halkının talebini yerine getirdik, bizim için öncelikle önemli olan buydu. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız istişareler sonucunda adayımız Fatih Mehmet Bucak dedik. Adayımızın arkasındayız, yanındayız sonuna kadar." ifadesini kullandı.
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