1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afrin şehidinin Whatsapp mesajı yürekleri dağladı

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
 19 Şubat 2019 19:33
Yazdır
Afrin şehidinin Whatsapp mesajı yürekleri dağladı

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, 18 Şubat saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit naşını vatandaşlar omuzladı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan vatandaşlar, şehit cenazesini tekbirler eşliğinde top arabasına kadar taşıdı. Top arabasına konan şehit cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü.

'ŞEHİT OLURSAM MEDYAYA VERİRSİN'

Bu arada şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin 2 gün önce Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan arkadaşı Mustafa Peker ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İşinin zorluğundan bahseden Umut Öznütepe, 'Şehit olur isem medyaya verirsin bu konuşmaları. Herşey vatan için' notunu yazdı. Mustafa Peker ise arkadaşına, 'Gardaşım her şey vatan için sen, ben, bizler var oldukça vatan sağ olacak. Eğer olur da ikimizden birine bir şey olursa vatan sağ olsun' cevabını verdi.

Arkadaşının şehadet haberi üzerine vasiyeti gereği bu konuşmaları paylaşan Mustafa Peker ise 'Erken olmadı mı gardaşım? İçine mi doğdu? 2 gün önce konuştuk daha. Allah'ım ailene sabır versin' diye yazdı. 20 gün önce izinli olarak geldikleri Erzurum'da arkadaşıyla görüştüğünü ifade eden Mustafa Peker, arkadaşının şehadet haberine çok üzüldüğünü dile getirdi. Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan Mustafa Peker, yaklaşık 20 gün önce Umut'la izinde Erzurum'da bir araya geldiklerini söyledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler
19 Şubat 2019 22:41		 İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi
19 Şubat 2019 20:44
Mührünü yarım asır sonra devredecek
19 Şubat 2019 20:30		 Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi
19 Şubat 2019 19:41
Bu görüntüden sonra yasaklandı
19 Şubat 2019 18:53		 Derede kaybolan Kader Buse Acar 26 gündür bulunamadı
19 Şubat 2019 18:49
Adana'da ilk 'tanzim satış noktası' açıldı
19 Şubat 2019 18:21		 AVM'lerdeki oyuncaklara dikkat!
19 Şubat 2019 17:58
İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet
19 Şubat 2019 17:10		 Diyarbakırlı gençler için kaykay pisti
19 Şubat 2019 17:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entropi 2
sakız çiğnemek 2
ulaşgkc 1
mülakat 2
müge anlı'da canlı yayın itirafı 1
atma ziya 3
Kitap İnceleme 2
Tevbe 5 4
17.02.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
blue bells 1
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam