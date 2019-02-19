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Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

İzmir'in Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sezer Pulatkan (27), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilen Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü.
 19 Şubat 2019 19:41
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Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

İzmir'in Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sezer Pulatkan (27), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilen Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevli polis memuru Sezer Pulatkan, önceki gün evinde dinlendiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pulatkan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine getirildi.

Sezer Pulatkan'ın Cedit Ali Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi Kaymakam Vekili ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile genç polisin yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

'ÜÇ GÜNLÜK DÜNYADA KALP KIRMAMAK GEREK'

Cenazede Sezer Pulatkan'ın annesi Aynur Pulatkan, "Güzel yavrum, canım yavrum benim. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü. Polis memuru Sezer Pulatkan, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA
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