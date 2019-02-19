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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek

AK Parti'den 31 Mart yerel seçimi için ismi açıklanan Ensar Erdoğdu'nun Kars Belediye Başkanlığı adaylığı geri çekilerek, 'cumhur ittifakı' kapsamında, MHP'nin adayı Çetin Nazik'in destekleneceği duyuruldu.
 19 Şubat 2019 19:48
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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek

AK Parti'den yerel seçim öncesi Kars için ismi açıklanan avukat Ensar Erdoğdu'nun belediye başkanlığı adaylığı, 'cumhur ittifakı' kapsamında geri çekildi. AK Parti'nin, yerel seçimde MHP'nin adayı eğitimci Çetin Nazik'in destekleyeceği belirtildi. AK Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dün sunulan belediye başkanlığı adaylığı ile belediye meclis asıl ve yedek üyelerinin listesi de geri alındı. AK Parti İl Başkanlığı'nda yeni liste hazırlanıp, MHP'nin listesine 4 meclis üyesinin aday gösterileceği kaydedildi.

MHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kars'ta Cumhur İttifak adayının MHP'li Çetin Nazik olduğunun belirlenmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na adaylık müracaatı yapıldı. Müracaat sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, 15 Aralık 2018'de seçim startı verdiklerini söyledi. Bugüne kadar MHP mi yoksa AK Parti mi adayını çekecek muamması olduğunu belirten Adıgüzel, "Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz arayarak Kars'ta ittifakın MHP adayı etrafında olacağını bildirdi. Bizler de AK Parti İl Başkanı ve yöneticileriyle ortak liste hazırlayıp bugün verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 Pazar gününe kadar Kars'ta Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP el ele vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğini, beraberliğini 31 Mart akşamı perçinleştirip sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın müjdesini vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik ile bölücülere, vatan hainlerine bu şehri teslim etmeyeceğiz" dedi.

'KARS TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR'

Tarihi bir gün yaşandığını belirten, Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ise, "Kars tarihi bir gün yaşıyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Memleketimize hep beraber sahip çıkma günüdür. Birbirimizi dışlama değil, AK Parti'lisiyle MHP'lisiyle kucaklaşarak gerçekten Kars'a birlik beraberlik mesajı verme günüdür" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın kararından sonra bir araya geldikleri AK Parti'li yöneticilerin destek sözü verdiklerini ifade eden Nazik, şunları söyledi:

"Buradan bütün partililere seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra söylemlere dikkat edilmeli. Kars'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik var. Kimseyi dışlamadan, etnik kökenine bakmadan herkese gönlümüzü açacağız, hizmetlerimizle kucaklayacağız. Devletin eli Çetin Nazik geliyor. Devlet de millet de bizimle beraberdir."

DHA
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