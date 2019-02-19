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İYİ Parti aday listelerini teslim etti

İYİ Parti, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti
 19 Şubat 2019 19:59
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İYİ Parti aday listelerini teslim etti

İYİ Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan seçim takvimi uyarınca İYİ Parti, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.

Bu kapsamda İYİ Parti 14'ü büyükşehir 44 il ve 437 ilçede aday gösterirken, CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.

İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle:

Balıkesir: İsmail Ok

Denizli: Ümit Bahtiyar

Erzurum: Mahmut Uykusuz

Gaziantep: Ejder Demir

Kayseri: Dursun Ataş

Kocaeli: Serdar Kaman

Konya: Oğuz Şimşek

Manisa: Orkun Şıktaşlı

Mardin: Tuna Işıkhan

Mersin: Burhanettin Kocamaz

Sakarya: Cihan Kolip

Samsun: Hayati Tekin

Trabzon: Atakan Aksoy

Van: Serkan Saygın

İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle:

Adıyaman: Abdülkadir Kırmızı

Afyonkarahisar: Mahmut Koçak

Ağrı: Taner Söylemez

Aksaray: Özhan Türemiş

Ardahan: Mete Özdemir

Batman: Esat Özgül

Bayburt: Yunus Özyılmaz

Çankırı: Raif Oktay

Çorum: Bilgi Terlemezoğlu

Düzce: Ömer Küçük

Elazığ: Ali Şekerdağ

Gümüşhane: Mustafa Canlı

Hakkari: Yaşar Yorulmaz

Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

Karabük: Dursun Altıparmak

Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç

Kars: Settar Kaya

Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu

Kırıkkale: Mahir Yılmaz

Kütahya: Aynur Sezer

Muş: Erkan Çelikoğlu

Nevşehir: Mehmet Özkan

Niğde: Mümin İnan

Osmaniye: Davut Çuhadar

Rize: Yakup Özkan

Siirt: Ahmet Özgür

Şırnak: Haci Özer

Tokat: Hüseyin Yarıcı

Uşak: Muhammet Gür

Yozgat: Metin Özışık.
Anadolu Ajansı
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