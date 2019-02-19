FETÖ'den yargılanan 6 sanık hakim karşısına çıktı
|19 Şubat 2019 20:02
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar O.G, B.S. ve V.Ö. ile avukatları katıldı.
Sanıklar Orhan Çoban, Fatih Yüce ve Hasan Şimşek ise duruşmaya başka suçlardan tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık Yüce savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ terör örgütü üyesi kimseyle görüşme yapmadım. Ben terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanık V.Ö, terör örgütünün sohbet toplantılarına katılmadığını savunarak, beraatini istedi.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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