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Samsun'da 2 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Samsun emniyetince gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
 19 Şubat 2019 20:05
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Samsun'da 2 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun emniyetince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu komiserlerden oluşan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 14 zanlı, 12 Şubat'ta "terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 15 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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