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Cumhur İttifakı'nın adayları seçim kurullarına bildirildi

Cumhur İttifakı'nın illerde gösterdiği adayların isimleri seçim kurullarına bildirildi
 19 Şubat 2019 20:08
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Cumhur İttifakı'nın adayları seçim kurullarına bildirildi

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayların isimlerini seçim kurullarına iletti.

İttifakı oluşturan AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi.

Cumhur İttifakı ile ittifakı oluşturan iki partinin bazı illerde gösterdikleri adaylar bölgelere göre şöyle:

- Marmara Bölgesi

İstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Edirne: AK Parti'li Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Kırklareli: MHP'li Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Tekirdağ: AK Parti'li Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)

Çanakkale: AK Parti'li Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)

Balıkesir: AK Parti'li Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Bursa: AK Parti'li Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)

Bilecik: AK Parti'li Nihat Can (Cumhur İttifakı)

Yalova: AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Sakarya: AK Parti'li Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)

Kocaeli: AK Parti'li Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)

- Ege Bölgesi

İzmir: AK Parti'li Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Aydın: AK Parti'li Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)

Denizli: AK Parti'li Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Uşak: AK Parti'den Mehmet Çakın, MHP'den Muhammet Fatih Erdoğan

Manisa: MHP'li Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)

Kütahya: AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu, MHP'den Alim Işık

Afyonkarahisar: AK Parti'den Mehmet Zeybek, MHP'den Fatih Çetinkaya,

Muğla: AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

- Akdeniz Bölgesi

Antalya: AK Parti'li Menderes Türel (Cumhur İttifakı)

Burdur: AK Parti'li Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)

Isparta: AK Parti'den Şükrü Başdeğirmen, MHP'den Yusuf Ziya Günaydın

Mersin: MHP'li Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)

Adana: MHP'li Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)

Kahramanmaraş: AK Parti'li Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Osmaniye: MHP'li Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Hatay: AK Parti'li İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

- İç Anadolu Bölesi

Ankara: AK Parti'li Mehmet Özhaseki (Cumhur İttifakı)

Eskişehir: AK Parti'li Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)

Konya: AK Parti'li İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)

Kırşehir: AK Parti'den Yaşar Bahçeci, MHP'den Onur Köksal

Karaman: AK Parti'den Mahmut Sami Şahin, MHP'den Savaş Kalaycı

Aksaray: AK Parti'den Enver Dinçer, MHP'den Sefer Alkan

Niğde: AK Parti'den Emrah Özdemir, MHP'den Hakan Er

Kayseri: AK Partili Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

Yozgat: AK Parti'den Celal Köse, MHP'den Mehmet Erdemir

Sivas: AK Parti'den Hilmi Bilgin, MHP'den Mehmet Er

Nevşehir: AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz Kılıç

Kırıkkale: AK Parti'den Mehmet Saygılı, MHP'den Serdar Yarar

Çankırı: AK Parti'den Hüseyin Boz, MHP'den İsmail Hakkı Esen

- Karadeniz Bölgesi

Düzce: AK Parti'den Faruk Özlü, MHP'den Erdoğan Bıyık

Bolu: AK Parti'li Fatih Metin (Cumhur İttifakı)

Zonguldak: AK Parti'den Ömer Selim Alan, MHP'den Hamdi Ayan

Karabük: AK Parti'den Burhanettin Uysal, MHP'den Rafet Vergili

Bartın: AK Parti'den Yusuf Aldatmaz, MHP'den Cemal Akın

Kastamonu: AK Parti'den Tahsin Babaş, MHP'den Rahmi Galip Vidinlioğlu

Sinop: AK Parti'li Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)

Çorum: AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, MHP'den Kenan Şahin

Samsun: AK Parti'li Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

Amasya: AK Parti'den Cafer Özdemir, MHP'den Mehmet Sarı

Tokat: AK Parti'den Eyüp Eroğlu, MHP'den Adnan Özmen

Ordu: AK Parti'li Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Giresun: AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Gümüşhane: AK Parti'den Ercan Çimen, MHP'den Sabri Varan

Trabzon: AK Parti'li Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)

Bayburt: AK Parti'den Fatih Yumak, MHP'den Hükmü Pekmezci

Rize: AK Parti'li Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Artvin: AK Parti'li Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)

- Doğu Anadolu Bölgesi

Ardahan: AK Parti'li Yunus Baydar (Cumhur İttifakı)

Kars: MHP'li Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Iğdır: MHP'li İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Erzurum: AK Parti'li Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

Erzincan: AK Parti'den Cemalettin Başsoy, MHP'den Bekir Aksun

Ağrı: AK Parti'li Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Malatya: AK Parti'li Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Elazığ: AK Parti'den Şahin Şerefoğulları, MHP'den Bilal Çoban

Tunceli: AK Parti'den Gökhan Arasan, MHP'den Mücella Saler

Bingöl: AK Parti'den Erdal Arıkan, MHP'den Mehmet Ziya Buyankara

Muş: AK Parti'li Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Bitlis: AK Parti'li Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)

Van: AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Hakkari: AK Parti'li Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis: AK Parti'den Mehmet Abdi Bulut, MHP'den Ömer Yabancı

Gaziantep: AK Parti'li Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Adıyaman: AK Parti'den Süleyman Kılınç, MHP'den Rıfat Erdem

Şanlıurfa: AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Diyarbakır: AK Parti'li Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)

Mardin: AK Parti'li Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Batman: AK Parti'li Murat Güneştekin (Cumhur İttifakı)

Şırnak: AK Parti'li Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

Siirt: AK Parti'li Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)
Anadolu Ajansı
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