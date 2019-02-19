1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokakta eşini darp eden adama esnaf dayağı

Zonguldak'ta eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilen kadının yardımına esnaf ve vatandaş koştu. Alkollü olduğu öğrenilen dayakçı eski kocayı polis, esnaf ve vatandaşından elinden zor aldı.
 19 Şubat 2019 20:12
Yazdır
Sokakta eşini darp eden adama esnaf dayağı

Zonguldak'ta eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilen kadının yardımına esnaf ve vatandaş koştu. Alkollü olduğu öğrenilen dayakçı eski kocayı polis, esnaf ve vatandaşından elinden zor aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı.

Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Nazmi A.'ya müdahale eden esnaflar Nazmi A.'yı yere yatırarak vurmaya başladı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.'yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı.

Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere "Çek çek nerede paylaşacaksın onu?' diye tepki gösterdi. Kadını dövülmekten kurtaran esnaflardan Engin Ekşioğlu, "Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık." dedi. Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayıp üniversiteli Evin ölü olarak bulundu
19 Şubat 2019 23:18		 Motosikletten havaya ateş açınca yakalandı
19 Şubat 2019 21:54
İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti
19 Şubat 2019 21:49		 2 bin 200 yıllık aslan başı heykeli ele geçirildi
19 Şubat 2019 21:19
2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19 Şubat 2019 18:15		 Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
19 Şubat 2019 18:08
Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama 'cezai ehliyeti tam' raporu
19 Şubat 2019 17:56		 Milas'ta enkaz altında kalan 2 işçinin daha cenazelerine ulaşıldı
19 Şubat 2019 17:35
Bahçeli evi alkol imalathanesine çevirmişler
19 Şubat 2019 16:36		 1 gün fazla rapor yazan doktorun 2 yıl hapsi istendi
19 Şubat 2019 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben bunun kitabını yazdım 3
Suriyeli çocuklar 7
ergin ataman 2
çok iyi oldu çok da güzel oldu 3
boru sesi 1
fakir koca 9
21.02.2019 zenit vs fenerbahçe maçı 3
alkışlanacak hareketler 3
zil sesi 2
entropi 2
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam