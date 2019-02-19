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Saadet Partisi aday listelerini teslim etti

Saadet Partisi belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ilişkin geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.
 19 Şubat 2019 20:26
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Saadet Partisi aday listelerini teslim etti

Saadet Partisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.

Saadet Partisinin büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Adana: Hacı Mehmet Çevik

Ankara: Mesut Doğan

Antalya: Ali Aktaş

Aydın: Fatih Karahan

Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu

Bursa: Mehmet Atmaca

Denizli: Süleyman Demirel

Diyarbakır: Fesih Bozan

Erzurum: Atik Ağdağ

Eskişehir: Levent Baştürk

Gaziantep: Mehmet İslam

Hatay: Ahmet Yıldız

İstanbul: Necdet Gökçınar

İzmir: Şerafettin Kılıç

Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü

Kayseri: Mahmut Arıkan

Kocaeli: Birol Aydın

Konya: Hasan Hüseyin Uyar

Malatya: Osman Cemali Marasalı

Manisa: Metin Bulduk

Mardin: Mehmet Ali Kılıç

Mersin: Erdal Alkan

Muğla: Turhan Tutumlu

Ordu: İdris Naim Şahin

Sakarya: Fahrettin Abay

Samsun: Salih Şen

Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri

Tekirdağ: Feti Pehlivan

Trabzon: Hasan Saka

Van: Fethullah Erbaş

Saadet Partisinin il belediye başkan adayları ise şöyle:

Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal

Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu

Ağrı: Mehmet Erat

Aksaray: Levent Serdar Şahin

Amasya: Noğman Yüksel

Ardahan: Özkan Karakaya

Artvin: Gültekin Soydan

Bartın: Muhammed Emin Titiz

Batman: İlhami Işık

Bayburt: Osman Nuri Temür

Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı

Bingöl: Adem Sağlam

Bitlis: Yaşar Buhan

Bolu: Turan Kılınç

Burdur: Musa Sayar

Çanakkale: Cemil Pehlivan

Çankırı: Mustafa Ünver

Çorum: Kemal Kurt

Düzce: Aptullah Yalman

Edirne: Mansur İriş

Elazığ: Haluk Arslan

Erzincan: Muharrem Altay

Giresun: Saim Öksüz

Gümüşhane: Şerif Erdal

Hakkari: Rahmi Çiftçi

Iğdır: Abdullah Mert

Isparta: Faruk Algınkılınç

Karabük: Mehmet Yüce

Karaman: Şaban Şahin

Kars: Şenol Çolak

Kastamonu: Kadir Yalçın

Kırıkkale: Faruk Vurgun

Kırklareli: Mithat Özdemir

Kırşehir: Yusuf Turan

Kilis: Şerif Karakurt

Kütahya: Ömer Faruk Evren

Muş: Sadık Aydın

Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu

Niğde: Nihat Altıparmak

Osmaniye: Ömer Yağmur

Rize: Muhammet Kaçar

Siirt: Seyfettin Kol

Sinop: Sefa Yalın

Sivas: Melih Seçilmiş

Şırnak: Orhan Ürün

Tokat: Alparslan Akyüz

Tunceli: Dursun Gök

Uşak: İbrahim Dağgezen

Yalova: Resul Genç

Yozgat: Ziya Koçak

Zonguldak: Mehmet Yaman
Anadolu Ajansı
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