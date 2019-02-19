İşte seçim kuruluna bildirilen geçici aday listeleri
|19 Şubat 2019 20:40
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Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
ADANA
Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)
Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)
Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)
Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)
Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)
Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)
Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)
Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)
Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)
İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)
Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)
Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Erdinç Altıok (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)
Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)
Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)
İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)
Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)
Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)
Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe (Cumhur İttifakı)
Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)
Pozantı: Mustafa Çay (Cumhur İttifakı)
Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)
İYİ PARTİ
Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)
Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)
Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)
Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)
Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)
Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)
Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Mustafa Kara (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hacı Mehmet Çevik
Ceyhan: Sezai Şimşek
Çukurova: İbrahim Ethem Can
Feke: Cumhur Ersöz
İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu
Karataş: Durmuş Sarıgül
Kozan: Kazım Özgan
Pozantı: İsmail Aktaş
Saimbeyli: Enes Tahsin Ayhan
Sarıçam: Murat Ünal
Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı
Tufanbeyli: Gazi Keskin
Yumurtalık: Şerafettin Özözen
Yüreğir: Mehmet Acar
- Büyük Birlik Partisi
Kozan: Gürdal Topal
Feke: Burhan Şengül
Karaisalı: Murat Gürışık
Ceyhan: Recep Akşak
Tufanbeyli: Mehmet Öztürk
Saimbeyli: Selami Ekici
Yumurtalık: Hacı Atmaca
- Demokrat Parti
İmamoğlu: Kadir Altunköse
Çukurova: Bülent Alper
- Demokratik Sol Parti:
Büyükşehir Belediyesi: Çağrı Bağatur
Sarıçam: Celal Güven
- Bağımsız:
Büyükşehir Belediyesi: Cem Akarsu
BAYBURT
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt: Fatih Yumak
Aydıntepe: Fatih Eraslan
Demirözü: Arslan Gürer
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt: Kağan Eraslan
Demirözü: Muhammet Yeşil
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
Demirözü: Hicabi Kurtulmuş
- İYİ Parti
Bayburt: Yunus Özyıldırım
Demirözü: Necati Fidan
- Saadet Partisi
Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur
Aydıntepe: Sezgin İstemi
Demirözü: Hasip Niyazioğulları
BİNGÖL
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bingöl: Erdal Arıkan
Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök
Sancak beldesi: Nusret Koçin
Adaklı: Zeki Işık
Genç: Mehmet Zeki Dirik
Karlıova: Veysi Bingöl
Kiğı: Hikmet Özüağ
Solhan: Abdulhakim Yıldız
Arakonak beldesi: Mustafa Döner
Yayladere: Nurettin Barış
Yedisu: Hüseyin Gülçiçek
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bingöl: Vahdettin Uzunyayla
Adaklı: Şahin Işın
Genç: Serhat Nazlı
Kiğı: Yılmaz Gündüz
Solhan: Ertan Turgut
Yayladere: Sabri Akyürek
Yedisu: Veysel Yaygan
- Halkların Demokratik Partisi
Bingöl: Hişyar Özsoy
Sancak beldesi: Ahmet Balaman
Adaklı: Selim Güvenç
Genç: Sadullah Örkün
Karlıova: Özkan Bingöl
Kiğı: Hüsnü Alkan
Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker
Yayladere: Yusuf Bedir
Yedisu: Mustafa Adıbeli
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara
Ilıcalar beldesi: Eşref Varol
Sancak beldesi: Erdem Evran
Adaklı: Erdal Almalı
Genç: Mehmet Tartar
Karlıova: Muammer Alan
Kiğı: Nazif Hassoylu
Solhan: İbrahim Sönmez
Arakonak beldesi: Emrah Gezer
Yayladere: Mehmet Duransel
Yedisu: Ömer İsen
- Saadet Partisi
Bingöl: Adem Sağlam
Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık
Sancak beldesi: Yılmaz Gülek
Adaklı: Sacit Almalı
Genç: Abdullah Pınar
Karlıova: Ali İmran Taşçı
Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı
Solhan: Mehmet Emin Düşen
Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz
Yayladere: Mahmut Aktaş
Yedisu: Resul Güdek
ÇORUMÇorum'da,
AK Parti
Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Mustafa Aydın
İskilip: Recep Çatma
Laçin: İdris Görükmez
Kargı: Zeki Şen
Mecitözü: Ergün Coşkun
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Ortaköy: Taner İspir
Osmancık: Recep Cıplak
Sungurlu: İlyas Özkan
Uğurludağ: Remzi Torun
Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik
- CHP
Çorum Merkez: Özgür Kılıç
Alaca: Sedat Genç
Kargı: Kemal Dümenci
Mecitözü: Veli Aylar
Oğuzlar: Orhan Ateş
Ortaköy: Muzaffer Tüzün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca
- MHP
Çorum Merkez: Kenan Şahin
Alaca: Sacit Kağızman
Bayat: Şaban Çakır
Boğazkale: Mesut Ocaklı
Dodurga: Dilaver Aktaş
İskilip: Ali Sülük
Laçin: Ünal Gevşek
Kargı: Recep Bolpaça
Mecitözü: Emin Söğütçü
Oğuzlar: Oğuz Hantal
Ortaköy: Necip Erdemirci
Osmancık: Ahmet Gölgör,
Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu
Uğurludağ: Zeki İpek
Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy
- İYİ Parti
Çorum Merkez: Bilgi Terlemezoğlu
Alaca: Serdar Coşkun
Bayat: Yaşar Kılıç
Boğazkale: Kürşat Aşık
Dodurga: Bekir Akman
İskilip: Muhsin Kocasaraç
Laçin: Şuaip Karakuş
Kargı: Kemal Zincirli
Mecitözü: Bülent Bora Baltacı
Osmancık: Mahmut Özhan Arslan
Sungurlu: Abdulkadir Şahiner
Uğurludağ: Orhan Torun
- Saadet Partisi
Çorum Merkez: Kemal Kurt
Alaca: Mustafa Kütük
Bayat: Musa Tök
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Ahmet Kellerbağı
İskilip: Hasan Mert
Laçin: Dursun Seyhan
Kargı: Abdurrahim Kalyon
Mecitözü: Ömer Koçak
Oğuzlar: Mahmut Bulut
Ortaköy: Adem Kayar
Osmancık: Alaattin Uğur
Sungurlu: Neşet Çeşitçioğlu
Uğurludağ: Vahit Arık
Merkez Düvenci Beldesi: Eyyüp Ergün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın
ELAZIĞ
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Ağın: İbrahim Yıldız
Alacakaya: Başaran Yaşlı
Arıcak: Ferit Yıldırım
Baskil: İhsan Akmurat
Karakoçan: Ayhan Akbaba
Keban: Ömer Kaya
Kovancılar: Hacı Akpınar
Maden: Ersin Tolan
Palu: Efraim Ünalan
Sivrice: Ebubekir Irmak
- Cumhuriyet Halk Partisi
Ağın: Samiye Genç
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Arıcak: Mustafa Coşkun
Palu: Adnan Karadağ
- Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ: Bilal Çoban
Ağın: Ali Uslu
Alacakaya: Şahin Yıldırım
Arıcak: Hamit Temizsoy
Baskil: Tuncer Turus
Karakoçan: Selçuk Perdeci
Keban: Ahmet Turan Özcan
Kovancılar: Nuri Çolak
Maden: Orhan Yavuz
Palu: Muhammet Septioğlu
Sivrice: Turgay Gündoğan
- İYİ Parti
Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)
Ağın: Yılmaz Serttaş
Baskil: Rahmi Ayas
Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu
Maden: Musa Orhan
- Saadet Partisi
Elazığ: Haluk Arslan
Ağın: Mehmet Özdem
Alacakaya: Davut Tunç
Arıcak: Kaan Ziya Yenihal
Baskil: Mehmet Künkül
Karakoçan: Alican Karadoğan
Keban: Bekir Kaya
Kovancılar: Yusuf Tangüner
Maden: Mehmet Altındal
Palu: İhsan Güngören
Sivrice: İbrahim Demirpolat
- Halkların Demokratik Partisi
Karakoçan: Mahmut Ercan
GÜMÜŞHANE
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane: Ercan Çimen
Torul: Nidai Köroğlu
Kürtün: Ahmet Kanat
Köse: Şerif Aygün
Kelkit (Cumhur İttifakı): Aziz Nas
Şiran: Yavuz Altıparmak
- Cumhuriyet Halk Partisi
Gümüşhane: Bedri Ağaç
Torul: Ali Osman Araz
Kürtün: Mahmut Çağlayan
Köse: Aday yok
Kelkit: Osman Yeğin
Şiran: Hüseyin Kaya
- Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane: Sabri Varan
Torul: Evren Evrim Özdemir
Kürtün: Enver Şen
Köse: Turgay Kesler
Şiran: Mutlu Özel
- İYİ Parti
Gümüşhane: Mustafa Canlı
- Saadet Partisi
Gümüşhane: Şerif Erdal
Torul: Hüseyin Yıldırım
Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş
Köse: Yusuf Korkmaz
Kelkit: Sıtkı Yazıcı
Şiran: Hayrettin Kılıç
- Demokratik Sol Parti
Gümüşhane: Sibel Küçükkapdan
HATAY
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)
Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)
Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)
Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)
Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)
Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)
İskenderun: Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)
Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)
Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)
Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)
Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)
Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)
Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)
Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)
İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)
Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)
Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)
Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)
Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)
Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)
Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)
- İyi Parti
Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)
Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)
Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)
Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)
Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Dörtyol: Mehmet Raif Özmen
- Saadet Partisi
Büyükşehir: Ahmet Yıldız
Altınözü: Mehmet Yüksek
Antakya: Serdar Özal
Arsuz: Orhan Kaya
Belen: Zekeriya Eğe
Defne: Adnan Mansuroğlu
Dörtyol: Murat Karakoyun
Erzin: Mustafa Ertaç
Hassa: Mustafa Yavşalak
İskenderun: Halil Çelik
Kırıkhan: Atila Erol
Kumlu: Uğur Ural
Payas: Recep Baysal
Reyhanlı: Zabit Çelik
Samandağ: İsmail Önal
Yayladağı: Serkan Oğuz
- Büyük Birlik Partisi
Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı
- Demokrat Parti
İskenderun: Mete Aslan
- Demokratik Sol Parti:
Antakya: Gökmen Çatal
Defne: Mehmet Güzelyurt
Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu
Arsuz: Cafer Özenir
MERSİN
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Akdeniz: Mustafa Gültak (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)
Aydıncık: Ferat Aktan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
Akdeniz: Sabit Yelkovan
Mezitli: Neşet Tarhan
Toroslar: Süleyman Dalkılıç
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Anamur: Durmuş Deniz
Aydıncık: Abdullah Servili
Bozyazı: Yüksek Kır
Çamlıyayla: İslam Sarı
Erdemli: Hüseyin Serin
Gülnar: Mehmet Kale
Mut: Mehmet Saydam
Silifke: Mustafa Turgut
Tarsus: Haluk Bozdoğan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)
Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)
Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)
Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)
Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)
Gülnar: Alparslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)
Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)
Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)
Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Akdeniz: Mehmet Akif Çiftçi
Mezitli: Mert Caner
Toroslar: Ender Turhan
Yenişehir: Hasan Ahi
Anamur: Mehmet Türe
Aydıncık: İrfan Şahin
Bozyazı: Sezai Hasdeniz
Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu
Erdemli: Serdar Arslan
Gülnar: Ahmet Sarı
Mut: Murat Orhan
Silifke: Özer Özel
Tarsus: Esin Erkoç
- Halkların Demokratik Partisi
Akdeniz: Alaaddin Erdoğan
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan
Akdeniz: Yusuf Gülmez
Mezitli: Burak Canlı
Toroslar: Mehmet Taşkıran
Yenişehir: Şevket Yıldırım
Anamur: Ali Bal
Aydıncık: Bilal Uğuz
Bozyazı: Arif Şahbaz
Çamlıyayla: İzvan Nergiz
Erdemli: Mehmet Yıldız
Gülnar: Ercan Şahin
Mut: Halid Kılınç
Silifke: İbrahim Baz
Tarsus: Halil İbrahim Oğul
- Demokratik Sol PartiBüyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan
Akdeniz: Musa Kara
Mezitli: Şahin Kılıç
Toroslar: Ulaş Karabulut
Yenişehir: Eren Sonağa
Anamur: Hüsnü Okan Özlü
Aydıncık: Ekrem Oğul
Bozyazı: Emre Tek
Çamlıyayla: Alp Erdem
Erdemli: İlhan Güzelalp
Gülnar: Mustafa Kemal Tekin
Mut: Turgut Özdemir
Silifke: Murat Emre Dolgun
Tarsus: Ahmet Cengiz Kara
NEVŞEHİR
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Nevşehir: Rasim Arı
Avanos: Şaban Topuz
Acıgöl: Ercan Ertaş
Derinkuyu: Bülent Aksoy
Gülşehir: Fatih Çiftçi
Hacıbektaş: Şenay Gök
Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu
Ürgüp: Mehmet Aktürk
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)
Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)
Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)
Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)
Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Patisi:
Nevşehir: Filiz Kılıç
Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş
Acıgöl: Fatih Özdoğan
Derinkuyu: Gültekin Oğuz
Gülşehir: Şengezer Kürk
Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş
Kozaklı: Celalettin Güven
Ürgüp: Hasan Erdoğan
- İYİ Parti:
Nevşehir: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)
Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)
Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi:
Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu
Avanos: Noman Demircioğlu
Acıgöl: Hüseyin Özerkan
Derinkuyu: Feyzullah Erdem
Gülşehir: Hüseyin Ödemiş
Hacıbektaş: Nadir Doğan
Kozaklı: Osman Altundal
Ürgüp: Doğan Ak
- Büyük Birlik Partisi:
Nevşehir: Ahmet Bilgili
- Demokratik Sol Parti:
Hacıbektaş: Recai Aksu
- Türkiye Komünist Partisi:
Avanos: Yeliz Karaca
Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer
OSMANİYE
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)
Bahçe: İbrahim Baz
Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe
Toprakkale: Mehmet Daşöz
Sumbas: Zeki Demiroğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)
Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)
Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)
Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu
Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu
Sumbas: Sinan Karatay
Toprakkale: Güney Akgül
- İYİ Parti
Merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)
Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)
Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)
Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Merkez: Ömer Yağmur
Kadirli: İbrahim Ergün
Düziçi: Teyfik Akçay
Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu
Sumbas: Ali Gönen
Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı
Bahçe: Mehmet Topçu
- Demokrat Parti
Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu
Demokratik Sol Parti:
Merkez: Abdullah Güzel
Düziçi: Halil Güzel
Kadirli: Ahmet Yıldırım
Toprakkale: Şükrü Tuncer
Türkiye Komünist Partisi
Merkez: Mehmet Çanta
Bağımsız:
Kadir Karayel
Alparslan Koca
TRABZON
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi (Cumhur İttifakı): Murat Zorluoğlu
Ortahisar (Cumhur İttifakı): Ahmet Metin Genç
Akçaabat (Cumhur İttifakı): Osman Nuri Ekim
Araklı (Cumhur İttifakı): Recep Çebi
Arsin (Cumhur İttifakı): Sait Gürsoy
Beşikdüzü (Cumhur İttifakı): Harun Demirci
Dernekpazarı (Cumhur İttifakı): Mehmet Aşık
Düzköy (Cumhur İttifakı): Yılmaz Ankara
Çaykara (Cumhur İttifakı): Hanefi Tok
Hayrat (Cumhur İttifakı): Salih Öztel
Köprübaşı (Cumhur İttifakı): Ali Aydın
Maçka (Cumhur İttifakı): Koray Koçhan
Of (Cumhur İttifakı): Salim Salih Sarıalioğlu
Sürmene (Cumhur İttifakı): Rahmi Üstün
Tonya (Cumhur İttifakı): Osman Beşel
Vakfıkebir (Cumhur İttifakı): Muhammet Balta
Yomra (Cumhur İttifakı): İbrahim Sağıroğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Ortahisar (Millet İttifakı): Mehmet Salih Akyüz
Beşikdüzü (Millet İttifakı): Ramis Uzun
Maçka (Millet İttifakı): Musa Turan
Düzköy (Millet İttifakı): Fehmi Köroğlu
Vakfıkebir (Millet İttifakı): Emin Uludüz
Of (Millet İttifakı): Hilmi Saral
Sürmene (Millet İttifakı): Kemal Küçükali
Çaykara: Hasan Düzgün
Hayrat (Millet İttifakı): Ahmet Hasançebioğlu
Tonya (Millet İttifakı): Şuayip Aydın
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çarşıbaşı (Cumhur İttifakı): Mümin Nuhoğlu
Şalpazarı (Cumhur İttifakı): Refik Kurukız
- İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi (Millet İttifakı): Atakan Aksoy
Akçaabat (Millet İttifakı): Osman Akbulut
Araklı (Millet İttifakı): Hasan Suiçmez
Arsin (Millet İttifakı): Suat Sarıalioğlu
Çarşıbaşı (Millet İttifakı): Mehmet Turan
Çaykara: Hanife Birinci
Dernekpazarı (Millet İttifakı): Cevdet Cemal Cansız
Köprübaşı (Millet İttifakı): Selim Avcı
Şalpazarı (Millet İttifakı): Mehmet Öngöz
Yomra (Millet İttifakı): Mustafa Bıyık
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hasan Saka
Ortahisar: Ensar Bozali
Dernekpazarı: Abidin Pergel
Düzköy: Suat Çalık
Hayrat: Süleyman Baş
Köprübaşı: Bayram Aydın
Maçka: Hikmet Aydın
Of: Mehmet Sarıalioğlu
Sürmene: Aydın Danışmaz
Şalpazarı: Ahmet Kıran
Tonya: Abdullah Altuntaş
Vakfıkebir: İbrahim Baş
Yomra: Selçuk Atasoy
MALATYA
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)
Arapgir: Rıza Murat Türksoy
Arguvan: Ahmet Eren
Akçadağ: Mustafa Kırteke
Battalgazi: Osman Güder
Darende: İsa Özkan
Doğanşehir: Vahap Küçük
Doğanyol: Hakan Bay
Kale: Murat Koca
Pütürge: Mikail Sülük
Yazıhan: Nevzat Öztürk
Yeşilyurt: Mehmet Çınar
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)
Akçadağ: Mustafa Korkmaz
Arapgir: Haluk Cömertoğlu:
Arguvan: Mehmet Kızıldaş
Doğanşehir: Mehmet Bayram
Doğanyol: Gündüz Cengiz
Hekimhan: Turan Karadağ
Kuluncak: Mustafa Yıldız
Yazıhan: Niyazi Akıncı
Yeşilyurt Erkan Özgür
- Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Arguvan: İlhan Yıldız
- Milliyetçi Hareket Partisi
Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)
Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)
Darende: Hasan Seyfettin Ateş (Millet İttifakı)
Pütürge: Murat Tanrıverdi
Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)
Yeşilyurt: Cem Parlak
- Saadet Partisi
Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Akçadağ: Ali Emre
Arapgir: Hamza Adak
Arguvan: Seyfullah Öner
Battalgazi: Mustafa Sertkaya
Darende: Sıddık Akkaymak
Doğanşehir: Sinan Erarslan
Doğanyol: Osman Solmaz
Hekimhan: Lütfi Şahin
Kale: Mehmet Sofuoğlu
Kuluncak: Mehmet Kul
Pütürge: Kasım Tilbaç
Yazıhan: Mahmut Karlık
Yeşilyurt: Emine Akkurt
- Demokrat Parti
Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
- Büyük Birlik Partisi
Arapgir: İbrahim Yurtsever
Arguvan: Ülkü Sabaner
Darende: Hamit Demir
Doğanşehir: Nebi Cafer Demirci
Doğanyol: Besat Karakaya
Hekimhan: Can Demir
Kale: Nizamettin Fırat
Kuluncak: Ali Arslan
- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Mesut Günışık
- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
- Vatan Partisi
Büyükşehir: Hüseyin Koç
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Haydar Levent
- Bağımsız
Büyükşehir: Şerif Demirel
SİİRT
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)
Kurtalan: Nevzat Karaatay
Eruh: Cevher Çiftçi
Pervari: Tayyar Özcan
Şirvan: Necat Cellek
Baykan: Mehmet Ali Erol
Tillo: İdham Aydın
- Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt: Şakir Sula
Kurtalan: Necat Ayaz
Pervari: Şevket Beytekin
Şirvan: Mehmet Otağ
Baykan: Kadir Taşkın
- Halkların Demokratik Partisi
Siirt: Berivan Helen Işık
Kurtalan: Baran Akgül
Eruh: Celile Babaoğlu
Pervari: İhsan Gülmak
Baykan: Remzi Sarsılmaz
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kurtalan: Bedirhan Lale
Eruh: Bayram Demir
Pervari: Mehmet Sait Kandemir
Şirvan: Deniz Cellek
Baykan: Hasan Söyüncü
Tillo: Fırat Çokan
- İYİ Parti
Siirt: Ahmet Özgür
Kurtalan: Lokman Dilek
Eruh: Resul Güneş
Pervari: İsmail Bilen
Şirvan: Yusuf İncecik
Baykan: Metin Söyüncü
Tillo: Davut Dalkılıç
- Saadet Partisi
Siirt: Seyfettin Kol
Kurtalan: Furkan Öcal
Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin
Pervari: Süleyman Poyraz
Şirvan: Refik Öztürkan
Baykan: Zeki Göktaş
Tillo: Mustafa Kaçmaz
GAZİANTEP
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
Şahinbey: Mehmet Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)
Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)
Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)
İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)
Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)
Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)
Yavuzeli: Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Şahinbey: Mehmet Yılmaz Çelik
Şehitkamil: Nesrin Tuncel
Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)
Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)
İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)
Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Nizip: Bedirhan Bayındır
- Milliyetçi Hareket Partisi
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur ittifakı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur ittifakı)
- İyi Parti
Büyükşehir: Ejder Demir (Millet ittifakı)
Şahinbey: Abdulhadi Bay
Şahitkamil: Bekir Öztekin
Nizip: Mehmet Aslan (Millet ittifakı)
Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet ittifakı)
Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet ittifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir: Mehmet İslam
Şahinbey: Oğuz Çapan
Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı
Araban: Zeynel Açıkgöz
İslahiye: Bekir Durdu
Karkamış: Ahmet Şahin
Nizip: Ahmet Kurban
Nurdağı: İzzettin Beyaz
Oğuzeli: Ethem Yılmaz
Yavuzeli: Mustafa Yüksek
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Celal Doğan
ARTVİN
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Artvin : Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)
Ardanuç : Fahri Acar (Cumhur İttifakı)
Arhavi : Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)
Borçka : Aslan Atan (Cumhur İttifakı)
Hopa : Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Yener Balkaya
Murgul : Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)
Şavşat : Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yusufeli : Eyüp Aytekin
- Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)
Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)
Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)
Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)
Hopa: Taner Ekmekçi
Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)
Murgul: Erkan Şeyhoğlu (Millet İttifakı)
Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)
Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kemalpaşa: Erhan Şahin
Yusufeli: Erdal Demirci
- İYİ Parti
Hopa: Turan Kasımoğlu
- Saadet Partisi
Artvin: Gültekin Soydan
Ardanuç: Şahin Alaçam
Arhavi: Etem Ergüney
Borçka: Mustafa İskenderoğlu
Hopa: Server Eksilmez
Kemalpaşa: Turgay Karagöz
Murgul: Ali Kiraz
Şavşat: Mikail Koca
Yusufeli: Mustafa Aksoy
- Demokratik Sol Parti
Artvin: Hüseyin Kul
SİNOP
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Sinop merkez (Cumhur İttifakı): Ali Çöpçü
Boyabat: Şefik Çakıcı
Erfelek: Mehmet Uzun
Ayancık: Recep Ak
Gerze: Cevat Şensoy
Saraydüzü: Hasan Peker
Durağan: Ahmet Kılıçaslan
Dikmen: Adnan Acar
Türkeli: Veysel Şahin
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sinop Merkez (Millet İttifakı): Barış Ayhan
Dikmen (Millet İttifakı): Saim İstanbullu
Gerze: Osman Belovacıklı
Erfelek (Millet İttifakı): Muzaffer Şimşek
Ayancık (Millet İttifakı): Hayrettin Kaya
Durağan: Mustafa Eker
- Milliyetçi Hareket Partisi
Türkeli: Halil Dilek Özcan
Durağan: Fehmi Dalkılıç
Saraydüzü: İbrahim Kanber
Gerze: Kerim Ulusoy
Dikmen: Vedat Dağlı
Ayancık: Özay Çetin
Boyabat: Şükrü Kaya
Erfelek: Abdurahman Gülen
- İYİ Parti
Boyabat (Millet İttifakı): Hasan Kara
Gerze: Cemal Yıldız
Durağan: Ümit Demir
Saraydüzü (Millet İttifakı): Kadir Çiçek
- Saadet Partisi
Sinop Merkez: Sefa Yalın
Ayancık: Cumhur Övet
Boyabat: Birol Aydın
Dikmen: Bekir Aydın
Durağan: Necati Çördükçü
Erfelek: Yücel Tuna
Gerze Mehmet Ali Yavuz
Saraydüzü: Basri Baş
Türkeli: İsmail Özcan
BARTIN
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Ulus: Hasan Hüseyin Uzun
Amasra: Uğur Timur
Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın: Mehmet Arslan
Ulus: Çetin Selçuk Arslan
Amasra: Recai Çakır
Kurucaşile: Nergiz Kartal
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın: Cemal Akın
Ulus: Sevgi Ünal
Amasra: Asım Soydan
Kurucaşile: Sinan Özekin
- İYİ Parti
Amasra: Levent Gülbezer
Kurucaşile: Mehmet Aksu
- Saadet Partisi
Bartın: Emin Titiz
Ulus: Bayram Taşçı
Amasra: Celal Vakit
Kurucaşile: Can Güner
KIRIKKALE
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Bahşili: Recep Zafer Tekin
Balışeyh: Ali Dedelioğlu
Çelebi: Yaşar Erdemir
Delice: Turgut Özdem
Karakeçili: Hüseyin Özçelik
Keskin: Dede Yıldırım
Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu
Yahşihan: Ahmet Sungur
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)
Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi:
Kırıkkale: Serdar Yarar
Bahşili: Halil İbrahim Bişkin
Balışeyh: Mustafa Şen
Çelebi: Nafi Yakut
Delice: Soner Maziligüney
Karakeçili: Veysel Aydemir
Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu
Sulakyurt: İsmail Bildik
Yahşihan: Osman Türkyılmaz
- İYİ Parti
Kırıkkale: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)
Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)
Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu
Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)
Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kırıkkale: Faruk Vurgun
Bahşili: Ömer Çıtak
Balışeyh: Hakan Özkan
Çelebi: Hüseyin Çelebi
Delice: Ali Gündoğan
Karakeçili: Murat Yıldız
Keskin: Faruk Korkmaz
Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz
Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz
- Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale: Mustafa Babacan
ADIYAMAN
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman Merkez: Süleyman Kılınç
Kahta: Engin Akel
Gerger: Erkan Aksoy
Samsat: Halil Fırat
Sincik: Mehmet Korkut
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gölbaşı: Yusuf Özdemir
Besni: Eyyüp Mehmet Emre
Tut: Ercan Öncebe
- Cumhuriyet Halk Partisi
Gölbaşı: İskender Yıldırım
Besni: Vakkas Açar
Tut: Mehmet Kılıç
- Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman Merkez : Rıfat Erdem
Kahta: Siraç Aslan
Samsat: Sadık Öztürk
Sincik: Ahmet Genciz
Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
- İYİ Parti
Adıyaman Merkez: Abdulkadir Kırmızı
- Saadet Partisi
Adıyaman Merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı
Gölbaşı: Yusuf Yalanız
Çelikhan: Mehmet Bora
Besni: Reşit Alkan
Gerger: Zeynal Aslan
Samsat: Hayrettin Kuştepe
Sincik: Hasari Altıntel
Tut: Mustafa Akar
YOZGAT
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat: Celal Köse
Akdağmadeni: Önder Gürel
Aydıncık: Ahmet Koçak
Boğazlıyan: Gökhan Çoşar
Çandır: Mustafa Ertan Örgün
Çayıralan: Yasin Şahiner
Çekerek: Eyüp Çakır
Kadışehri: İrfan Akın
Saraykent: Ahmet Öçal
Sarıkaya: Duran Cesur
Sorgun : Mustafa Özdemir
Şefaatli: Zeki Bozkurt
Yenifakılı: Yalçın Karadavut
Yerköy: Mehmet Ağaoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)
Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)
Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)
Saraykent: Kazım Can
- Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat : Mehmet Erdemir
Akdağmadeni: Nezih Yalçın
Aydıncık : Selahattin Özdemir
Boğazlıyan: İbrahim Tamer
Çandır: M. Emin Murat
Çayıralan: Kıyasi Başgül
Çekerek: Mustafa Bal
Kadışehri: Mustafa Doğru
Saraykent: İdris Ögel
Sarıkaya: Ömer Açıkel
Sorgun : Erkut Ekinci
Şefaatli: Müjdat Karaca
Yerköy Abdullah Altıntaş
- İYİ Parti
Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)
Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)
Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)
Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)
Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)
Saraykent: Osman Çiftcier
Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)
Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)
Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)
Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)
Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Yozgat : Ziya Koçak
Akdağmadeni: Necmettin Demirel
Aydıncık: Necmettin Kayhan
Boğazlıyan: Fatih Demir
Çandır : Abdulvahap Yılmaz
Çayıralan: Hafize Tekbaş
Çekerek: Mustafa Alan
Kadışehri: Zehni Durusoy
Saraykent: Ali Yurt
Sarıkaya: İrfan Taşkın
Sorgun: Mustafa Salman
Şefaatli: Duran Karaman
Yenifakılı İsmail Özmen
Yerköy: Ali Polat
- Büyük Birlik Partisi
Kadışehri: Davut Karadavut
Saraykent: Ahmet Köroğlu
Sorgun : Üzeyir Arslan
- Demokrat Parti
Yozgat: Abdullah Doğan
- Bağımsız adaylar
Yozgat: Kazım Arslan
Yozgat: Bekir Korkmaz
ANKARA
- AK PARTİ
Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
- MHP
Etimesgut: Enver Demirel
Gölbaşı: Ramazan Şimşek
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
- CHP
Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş
Çankaya: Alper Taşdelen
Yenimahalle: Fethi Yaşar
Mamak: Adnan Demirci
Etimesgut: Celal Çelik
Ayaş: Ali Başkaraağaç
Çubuk: Can Kaderoğlu
Elmadağ: Adem Barış Aşkın
Güdül: Sevilay Akyüz
Haymana: Hacı Aysu
Kalecik: Hamza Alper Gümüş
Polatlı: Sami Çay
- SAADET PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan
Akyurt: Yasin Çiftçi
Altındağ: Cemal Sertkaya
Ayaş: Cengiz Zeyrek
Bağla: Soner Dalkıran
Beypazarı: İbrahim Demir
Çamlıdere: Mehmet Mermer
Çankaya: Hasan Çıplak
Çubuk: Süleyman Haksever
Elmadağ: Nuri Yurdakul
Etimesgut: Hakan Polat
Evren: Yusuf Yiğiter
Gölbaşı: Halil Adıgüzel
Güdül: Mehmet Avcı
Haymana: Aytekin Yüzer
Kahramankazan: Erol Öztürk
Kalecik: Mustafa Türkmen
Keçiören: Davut Açıkgöz
Kızılcahamam: Sedat Barun
Mamak: Seyit Mehmet Karagülle
Nallıhan: Murat Gür
Polatlı: Nasuh Reşat Ayar
Pursaklar: Muammer Gülap
Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal
Yenimahalle: Mehmet Şahin
- DSP
Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz
Akyurt: Hanife Uludağ
Altındağ: Aydın Solhan
Ayaş: Ali Korçeren
Bala: Ejder Onursal
Beypazarı: Mehibe Çakmak
Çubuk: İsmail Hakkı Çetin
Elmadağ: Remzi Işıkdan
Etimesgut: Necati Şeyhoğlu
Evren: Halit Baykal
Gölbaşı: Abdullah Ayan
Güdül: Mustafa Çalışkan
Haymana: Mehmet Erdal Baytok
Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya
Kalecik: Yaşar Güner
Keçiören: Kenan Üşenmez
Kızılcahamam: Rana Zengi
Mamak: Ayşenur Türksoy Yatarkalkmaz
Polatlı: Mahir Akkar
Pursaklar: Ekrem Avanaş
Sincan: Mahmut Akyol
Şereflikoçhisar: Kenan Seven
- İYİ PARTİ
Akyurt: Selami Ünür
Altındağ: Hasan Yalçıntaş
Bala: Necati Deli
Beypazarı: Veysel Ayık
Çamlıdere: Vefa Peçenek
Çubuk: Mustafa Aydos
Gölbaşı: Mahmut Aksoy
Güdül: Nurullah Ünsal
Kahramankazan: Fazıl Köremezli
Keçiören: Güçlü Şenel
Kızılcahamam: Coşkun Ünal
Nallıhan: Abdulfettah Güngör
Pursaklar: Hüseyin Burgaz
Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı
Sincan: Mehmet Arslan
- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
Sincan: Sabri Öz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Çubuk: Hayrettin Bal
Gölbaşı: Serkan Yüksel
Altındağ: Enver Yılmaz
Polatlı: İsmail İlbağa
Etimesgut: Orhan Bozkurt
Akyurt: Lütfü Ercan
- VATAN PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür
Altındağ: Sefa Koçoğlu
Akyurt: Emilhan Güçlü
Ayaş: Hasan Dönmez
Bala: Engin Baybaş
Beypazarı: Filiz Kayaönü
Çamlıdere: Cem Karaca
Çankaya: Fırat Kayaönü
Çubuk: Dursun Keskin
Elmadağ: Yılmaz Şekerbay
Etimesgut: Gülser Bektaş
Evren: Özgür Yıldız
Güdül: Bahri Erdem
Gölbaşı: Ergül Bezci
Kahramankazan: Aysel Timuroğlu
Kalecik: Timuçin Yarkın
Keçiören: Murat Ünal
Kızılcahamam: Sevim Deligöz
Mamak: Şen Yazgan
Nallıhan: Celal İlhan
Sincan: Perihan Karagöllü
Pursaklar: Agah Kutlu
Şereflikoçhisar: Altay Yücel
- BTP
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Mustafa Pak
Altındağ: Haydar Yıldız
Ayaş: Turgut Karadere
Bala: Bayram Güzel
Beypazarı: Aşur Özer
Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan
Çankaya: Murat Özilhan
Çubuk: İzzet Yaşar
Elmadağ: Abidin Uluyol
Etimesgut: Salih Türkyılmaz
Evren: Asım İnce
Gölbaşı: Mehmet Erkul
Güdül: Ömer Kılıç
Haymana: Cevdet Ayık
Kızılcahamam: İhsan Çetin
Kahramankazan: Mahir Ceylan
Kalecik: Zeki Mercan
Keçiören: Mevlüt Emre Vona
Mamak: Hüseyin Kuloğlu
Nallıhan: Rukiye Bıyıklı
Polatlı: Fahri Yılmaz
Pursaklar: Selim Oktay
Sincan: Okan Özgür Özturan
Şereflikoçhisar: Ali Şen
Yenimahalle: Faik Ünal Silier
- HDP
Bala: Bülent Akbaş
Çankaya: Filiz Kerestecioğlu
Haymana: Tülay Serbest
Keçiören: Diyadin Fırat
Polatlı: Soner Özalp
KIRŞEHİR
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
Akçakent: Yılmaz Kılıç
Akpınar: Mustafa Karahan
Boztepe: Ramazan Aydın
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
Kaman: Necati Çolak
Mucur: Atılgan Yılmaz
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)
Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)
Kaman: Aydın Yaman
- Milliyetçi Hareket Patisi:
Kırşehir: Onur Köksal
Akpınar: Ramazan Atalay
Akçakent: Ahmet Bozkurt
Boztepe: Musa Ceylan
Çiçekdağı: İsmail Deniz
Kaman: Kenan Elvan
Mucur: Hasan Hüseyin Köşker
- İyi Parti:
Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)
Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)
Kaman: Şuayip Ata
Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi:
Kırşehir: Yusuf Turan
Akçakent: Beytullah Zeki
Boztepe: Hatice Günkızıl
Çiçekdağı: Hacı Doğan
Kaman: İsa Dinçer
Mucur: Ahmet Erganlı
- Demokratik Sol Parti:
Kırşehir: Erdoğan Sincer
Mucur: Hayrettin Özgen
- Türkiye Komünist Partisi:
Kırşehir: Serap Emir
- Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir: Ahmet Haydar İlik
Akpınar: Seher Karakaya
Boztepe: Mustafa Öksüz
Mucur: Hasan Bozdoğan
- Vatan Partisi
Kırşehir: İlker Özkamalı
ANTALYA
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topçu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
Gazipaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçe Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
- MHP
Alanya: Adem Murat Yücel
Kemer: Yusuf Üras
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek
Finike: Nail Dülgeroğlu
- CHP
Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)
Akseki: Erdoğan Erdoğan
Döşemealtı: Turgay Genç
Finike: Mustafa Geyikçi
Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz
İbradı: Serkan Küçükkuru
Kaş: Hayri Süt
Kemer: Mustafa Gül
Kepez: Murat Dinç
Konyaaltı: Semih Esen
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Manavgat: Şükrü Sözen
Muratpaşa: Ümit Uysal
- İYİ Parti
Alanya: Abdullah Sönmez
Aksu: Durmuş Ali Arslan
Demre: Okan Kocakaya
Elmalı: Halil Öztürk
Korkuteli: Halil Kara
Gündoğmuş: Sultan Çetin
Serik: Yusuf Mecek
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş
Alanya: Habip Şanlı
Aksu: Yusuf Hatip
Demre: Abdulkadir Kayabaş
Döşemealtı: Ömer Saçkan
Elmalı: İsmail Aygün
Finike: Yakup Şafakçı
Gazipaşa: Mustafa Bacak
Gündoğmuş: Hayri Demirel
İbradı: Muhittin Gazi
Kaş: Hamza Karaağaç
Kemer: Şafak Barbaros
Kepez: Mehmet Akburak
Konyaaltı: Ali Soysal
Korkuteli: Hasanali İrban
Kumluca: Ergün Eren
Manavgat: İlhami Demiral
Muratpaşa: Ahmet Durak
Serik: Adem Demirel
ŞANLIURFA
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu
- Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir: Hidayet Enmek
Halfeti: Abdurrahman Çiftçi
Birecik: Hakan Arıcı
Haliliye: Şerif Bendaş
Eyyübiye: Mahmut Memitanlı
Karaköprü: Rıdvan Yavuz
Viranşehir: Hıdır Oktay
Suruç: Hatice Çevik
Hilvan: Bişar Tüysüz
Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Mahmut Çakmak
Siverek: Turan Tüysüz
- Milliyetçi Hareket Partisi
Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)
- İyi Parti
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
- Saadet Partisi
Büyükşehir: Sabahattin Cevheri
Akçakale: Abdulhakim Ayhın
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
- Demokrat Parti
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz
SİVAS
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivas: Hilmi Bilgin
Akıncılar: Hasan Şen
Altınyayla: Sinan Akbulut
Divriği: Halit Yazıcı
Doğanşar: Şerif Yürük
Gemerek: Remzi Kılıçdağ
Gölova: Osman Demirbağ
Gürün: Feyzullah Arslan
Hafik: Mitat İlhan
İmranlı: Murat Sevindik
Kangal: Mehmet Öztürk
Koyulhisar: İlhan Eren
Suşehri: Fazlı Yüksel
Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz
Ulaş: Cemalettin Karacalar
Yıldızeli: Sabit Karakaş
Zara: Sayıt Ahmet Pala
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sivas: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)
Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)
Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)
Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)
İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)
Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)
Şarkışla: Ayfer Temel
Ulaş: Murat Sulakcı (Millet İttifakı)
Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)
Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas: Mehmet Er
Akıncılar: Murat Sevinç
Altınyayla: Nazım Subaşı
Doğanşar: Halil Balık
Gemerek: Yurt Koç
Gölova: Halil Önge
Gürün: Nami Çiftçi
Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu
İmranlı: Necmi Vural
Kangal: Eren Derviş Akpınar
Koyulhisar: Osman Epsileli
Suşehri: Candan Ersoy
Şarkışla: Cemil Çelik
Ulaş: Turan İlbey
Yıldızeli: Ozan Ercan
Zara: Fatih Çelik
- İYİ Parti
Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)
Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)
Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)
Şarkışla: Turgay Şahin
- Saadet Partisi
Sivas: Melih Seçilmiş
Akıncılar: Mehmet Koçak
Altınyayla: Kazım Duman
Divriği: Adem Kartal
Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak
Gemerek: İsmail Yeşildağ
Gölova: Hüseyin Yaman
Gürün: Hüseyin Bal
Hafik: Veysel Tekneci
İmranlı: Talat Özer
Kangal: Mehmet Eligüzel
Koyulhisar: Ahmet Oruç
Suşehri: Halim Uzun
Şarkışla: Ömer Faruk Koç
Ulaş: Adem Işık
Yıldızeli: Ömer Alma
Zara: Mustafa Doğan
- Büyük Birlik Partisi
Sivas: Doğan Ürgüp
Doğanşar: Kuddusi Serin
- Vatan Partisi
Sivas: Cumhur Akbulut
- Türkiye Komünist Partisi
Sivas: Cem Taylan
- Bağımsız Türkiye Partisi
Sivas: Yunus Çınar
- Demokratik Sol Parti:
Sivas: Recep Bozdağ
SAMSUN
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)
Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)
Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)
Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)
Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)
Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)
Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)
İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)
Ladik: Nurhan Yapıcı (Cumhur İttifakı)
Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)
Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)
Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)
Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)
Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)
Bafra: Kemal Bütüner
Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)
Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Tansu Çıkış
Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)
Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)
Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)
19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)
Bafra: Rızvan Aksoy
Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)
Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)
Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Mustafa Candal
Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)
Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)
İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)
Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen
19 Mayıs: Yakup Demir
Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız
Asarcık: Seyitahmet Akkuş
Atakum: Serdar Şen
Ayvacık: Cengiz Keskin
Bafra: Mustafa Harman
Canik: Ali Şener
Çarşamba: Sebahattin Sancar
Havza: Şenol Tunçay
İlkadım: Şerif Altundal
Kavak: Remzi Sarak
Ladik: Yalçın Kaya Oğuz
Salıpazarı: Ali Turhan
Tekkeköy: Şükrü Yavuz
Terme: Ali Yüksel
Vezirköprü: Fahreddin Kılıç
Yakakent: Sinan Yılmaz
- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal
İlkadım: Ferdi Ak
- Demokrat Parti
Büyükşehir Belediyesi: Zeki Sayar
- Vatan Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu
- Demokratik Sol Parti:
Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç
- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan
- Bağımsız
Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta
KAHRAMANMARAŞ
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)
Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)
Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)
Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)
Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)
Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)
Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)
Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)
Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)
Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)
Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)
Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)
Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı)
Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)
Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)
Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)
Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)
Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)
Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)
Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Onikişubat: Selim Kale
Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe
Elbistan: Sami Polat
Afşin: Şeref Ertekin
Göksun: İshak Köroğlu
Nurhak: Mehmet Alış
Ekinözü: Oktay Ceyhan
Andırın: Abdullah Tor
Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı
Pazarcık: Ali Çolak
Çağlayancerit: İrfan Şişman
- Büyük Birlik Partisi
Onikişubat: Fulya Köse
Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz
Elbistan: İbrahim Alagöz
Afşin: Ecevit Kavak
Göksun: Ali Kıraç
Pazarcık: Ali Ergören
Çağlayancerit: Eyup Babuşcu
- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Onikişubat: Sezai Çevirici
- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Ali Şenyüz
- Vatan Partisi
Büyükşehir: Cafer Sincer
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Mehmet Kenger
Pazarcık: Kamil Dalkara
- Bağımsız
Büyükşehir: İrfan Fıstık
Büyükşehir: Ömer Solak
KARAMAN
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Ayrancı: Yavuz Candan
Ermenek : Uğur Sözkesen
Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı
Sarıveliler: Hayri Samur
Başyayla: Ahmet İpek
- Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman: Emin Ege
Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)
Kazımkarabekir: Sami Evren
Başyayla : Ahmet Alper
Sarıveliler: Muhittin Türkan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman : Savaş Kalaycı
Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı
Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu
Ermenek: Emel Öztürk
Başyayla: Yunus Yıldız
Sarıveliler: Hakan Çoşkuner
- İYİ Parti
Karaman : Zühtü Bahadır Bayraç
Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)
Başyayla: Ahmet Koca
- Saadet Partisi
Karaman : Şaban Şahin
Bağımsız Adaylar
Sarıveliler: Halil Kulak
GİRESUN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Giresun: Atekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)
Alucra: Yalçın Eker
Bulancak: Recep Yakar
Çamoluk: Musa Varıcı
Çanakçı: Sezer Kadakal
Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu
Doğankent: Ruşen Özden
Espiye: Mustafa Karadere
Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu
Görele: Tolga Erener
Güce: Aytekin Geçgel
Keşap: Mehmet Emür
Piraziz: Uğur Melikoğlu
Tirebolu: Abdullah Karabıçak
Şebinkarahisar: Şahin Yılancı
Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Giresun: Kerim Aksu (Millet İttifakı)
Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)
Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)
Dereli: Aytekin Karakayalı
Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)
Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)
Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)
Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)
Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)
Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Alucra: Suat Aybar
Bulancak Barış Çelebi
Çanakçı: İsmet Öncü
Çamoluk: Fatih Düz
Doğankent: Haşim Birol Tekin
Eynesil: Emre Kemal
Dereli: Erdoğan Satgun
Espiye Tuğrul Yanıkoğlu
Görele: Erturul Melikoğlu
Güce: Yüksel Geçgel
Keşap: Mehmet Yüksel
Piraziz: Göksel Güneş
Şebinkarahisar: Murat Bölük
Tirebolu: Fikri Şen
Yağlıdere: Yaşar İbaş
- İYİ Parti
Dereli: İsmail Bektaş
Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)
Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)
Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)
Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Giresun Merkez: Saim Öksüz
Alucra: İsmail Derbeder
Bulancak: Ömer Öztürk
Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme
Çanakçı: Tuncay Kasım
Dereli: Hacı Ali Karakaya
Doğankent: Mehmet Kamacı
Espiye: Selim Akkaya
Eynesil: Hakan Pekdemir
Görele: Fikri Hayati Topkar
Güce: Osman Aydın
Keşap: Korkmaz Büyükaydın
Piraziz: Cevat Gündoğdu
Tirebolu: Etem Taş
Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar
Yağlıdere: İsmail Aydın
- Büyük Birlik Partisi
Doğankent: Nazmiye Kabadayı
TOKAT
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat: Eyüp Eroğlu
Almus: Yüksel Mirzaoğlu
Artova: Lütvu Yalçın
Başçiftlik: Murat Tuncal
Erbaa: Hüseyin Yıldırım
Niksar: Özdilek Özcan
Pazar: Erdoğan Yılmaz
Reşadiye: Mustafa Yılmaz
Sulusaray: Necmettin Coruk
Turhal: İlker Bekler
Yeşilyurt: Ümit Mutlu Özügenç
Zile: Mehmet Salih Ün
- Cumhuriyet Halk Partisi
Turhal: Hasan Yücel Resuloğlu
Zile: Şükrü Sargın (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat: Adnan Özmen
Almus: Bekir Özer
Artova: Mahmut Gülhan
Başçiftlik: Mustafa Öztürk
Erbaa: Ertuğrul Karagöz
Niksar: Duran Yadigar
Pazar: Oğuz Keleş
Reşadiye: Mustafa Şahin
Turhal: Gökhan Bozkurt
Yeşilyurt: Muhsin Yılmaz
Zile: Ali Özgan
- İYİ Parti
Tokat: Hüseyin Yarıcı (Millet İttifakı)
Almus: Mehmet Sıldıroğlu (Millet İttifakı)
Artova: Serkan Karataş (Millet İttifakı)
Erbaa: Murat Toycan Selçuk (Millet İttifakı)
Niksar: Emrah Köknar (Millet İttifakı)
Pazar: Hüsamettin Mert Fırtına (Millet İttifakı)
Turhal: Bekir Baklacı
Yeşilyurt: İlhan Aslan (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Tokat: Alpaslan Akyüz
Almus: Salih Reel
Artova: Alim Dirican
Başçiftlik: Bekir Kesici
Erbaa: Mustafa Yılmaz
Niksar: Mehmet Somuncu
Pazar: Mustafa Kılınç
Reşadiye: Erdal Avşar
Turhal: Mustafa Şahin
Yeşilyurt: Mustafa Aktaş
Zile: Nihat Utaş
ZONGULDAK
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak: Ömer Selim Alan
Ereğli: Erol Şahin
Alaplı: Mehmet Celil Uzun
Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz
Devrek: Sezai Bükrü
Kozlu: Ali Bektaş
Kilimli: Kamil Altun
Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)
Ereğli: Halil Posbıyık
Alaplı: Nuri Tekin
Çaycuma: Bülent Kantarcı
Devrek: Çetin Bozkurt
Kozlu: Cengiz Bank
Kilimli: Ali Aslankılıç
Gökçebey: Cem Oktay
- Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak: Hamdi Ayan
Ereğli: Telat Şeker
Alaplı: Ali Demir
Çaycuma: Haydar Oruç
Devrek: Ahmet Akdemir
Kozlu: Murat Gülsever
Kilimli: Fatih Kaldırım
Gökçebey: Adem Ayvacık
- İYİ Parti
Ereğli: Ali Kaya
Çaycuma: Nusret Yakıcı
Devrek: Yaşar Ocakçı
Kozlu: Hüdai Dökmeci
Kilimli: Erdinç Kargidan
Gökçebey: Vedat Öztürk
- Saadet Partisi
Zonguldak: Mehmet Yaman
Ereğli: Gökhan Göktaş
Alaplı: Erhan Uslu
Çaycuma: Sedat Başoğlu
Devrek: Mehmet Özmekik
Kozlu: Samet Güngör
Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu
Gökçebey: Erol Bayrak
- Büyük Birlik Partisi
Ereğli: Hüseyin Uysal
Alaplı: Erhan Uslu
Çaycuma: Zülfikar Uçar
Devrek: Ercan Filizer
Kozlu: Adem Çetin
Kilimli: Hasan İslam
- Demokratik Sol Parti
Zonguldak: Nurhan Başoğlu
Kozlu: Birgül Ertek
Çaycuma: Soner Çınar
Ereğli: Burak Müftüoğlu
Alaplı: İrfan Türkyılmaz
Gökçebey: Didem Günaydın
Devrek: Çilem Girgin Başoğlu
Kilimli: Murat Dursun
KİLİS
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis Merkez: Mehmet Abdi Bulut
Musabeyli: Ayhan Yılmaz
Polateli: Hakkı Çelik
Elbeyli: Süleyman Şimşek
- Cumhuriyet Halk Partisi
Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)
Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis Merkez: Ömer Yabancı
Musabeyli: İhsan Ölmez
Polateli: Hakkı Kılıç
Elbeyli: Suat Kemal Özkan
- İYİ Parti
Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kilis Merkez: Şerif Karakurt
Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu
Polateli: Mihdat Bayındır
Elbeyli: Murat Gezici
- Bağımsız Türkiye Partisi
Merkez: Alaiddin Özkar
Polateli: Mahmut Ceritlioğlu
Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu
- Türkiye Komünist Partisi
Kilis Merkez: İlker Buğday
- Demokratik Sol Parti
Kilis Merkez: Cafer Gültekin
EDİRNE
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)
Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)
İpsala: Mehmet Kerman
İpsala (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)
İpsala (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)
Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Keşan (Beyendik): Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)
Keşan (Yenimuhacir) : Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)
Lalapaşa: İsmail Arslan
Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)
Meriç (Küplü): Salih Derin
Meriç (Subaşı): Hasan Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Uzunköprü: Azbiye Aktaş
Uzunköprü (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Enez: Özkan Günenç
Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)
İpsala (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)
İpsala(Yenikarpuzlu): Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)
Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)
Keşan (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)
Keşan (Yenimuhacir): Recep Ordu (Millet İttifakı)
Meriç: Erol Dübek
Meriç (Küplü) Gökmen Altay
Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)
Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)
- Halkların Demokrasi Partisi
Edirne: Menderes Erol
Keşan: Abdullah Kaya
- Milliyetçi Hareket Partisi
İpsala : Emin Başaran
Uzunköprü: Şahin Şengül
Lalapaşa: Ali Osman Uzman
Süloğlu : İsmet Balin (Cumhur İttifakı)
Meriç (Küplü) : Ali Tükel
- İYİ Parti
Enez: Mustafa Sünnetçi
İpsala: Abdullah Ünsal (Millet İttifakı)
Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)
Meriç: Güven Çamur
Meriç (Subaşı): Bekir Kılıç (Millet İttifakı)
Meriç (Küplü): Raif Taşkın
- Saadet Partisi
Edirne: Mansur İriş
Enez: Yasin Gündüz
Havsa: Kemal Durkaya
İpsala: Tahsin Yüzer
İpsala (Esetçe) Faruk Yalçınkaya
İpsala (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç
Keşan: Ahmet Köseler
Keşan (Beyendik) Zafet Yetim
Keşan (Yenimuhacir) İhsan Bulut
Lalapaşa: Adem Adalı
Meriç: Erol Parazil
Meriç (Küplü): Şükrü Tuncer
Meriç (Subaşı) Adem Kaner
Süloğlu: Nadir Konak
Uzunköprü: Enver Yazan
Uzunköprü (Kırcasalih) Sinan Ersin
- Demokrat Parti
Edirne: Sibel Barshan
Meriç (Subaşı): Mustafa Çetin
- Büyük Birlik Partisi
Edirne: Arif Köroğlu
- Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne: Hamdi Sedefçi
- Vatan Partisi
Edirne: Cengiz Balcı
BİTLİS
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bitlis: Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)
Tatvan: Mehmet Emin Geylani
Adilcevaz: Necati Gürsoy
Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)
Hizan: Arif Taylan
Güroymak: Mehdi Subaşı
Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bitlis: Burhan Küsem
Tatvan: Nazım Göçmen
Adilcevaz: Reşit Önal
Güroymak: Mehmet Şefik Aysoy
- Halkların Demokratik Partisi
Bitlis: Faruk İşlek
Tatvan: Habip Yeşiltepe
Adilcevaz: Necmettin Arıkbaşlı
Ahlat: Seracettin Günbay
Hizan: Erkan Çetin
Güroymak: Hikmet Taşdemir
Mutki: İrfan Hülagü
- Milliyetçi Hareket Partisi
Tatvan: Abdulkerim Akay
Adilcevaz: Ceyhan Batar
Hizan: Eyüp Üste
Güroymak: Cazım Azbay
- İYİ Parti
Bitlis: Mehmet Piran Aslin
Adilcevaz: Cengiz Uluğ
Mutki: Zübeyir Dalga
Hizan: Salahattin Sadak
Tatvan: Derviş Ağır
Güroymak: Güven Öztürk
- Saadet Partisi
Bitlis: Yaşar Buhan
Adilcevaz: Adnan Göksoy
Ahlat: Sahabettin Gökbulak
Güroymak: Alican Doğanalp
Hizan: Cezail Aktaş
Mutki: Şahin Kök
Tatvan: Yunus Cengiz
- Demokrat Parti
Güroymak: Kenan Caf
- Büyük Birlik Partisi
Ahlat: Zübeyde Altınkuşak
KAYSERİ
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)
Akkışla: Ayhan Aslan (Cumhur İttifakı)
Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)
Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)
Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)
Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)
İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)
Melikgazi: Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)
Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)
Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)
Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)
Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)
Pınarbaşı: Deniz Yağan
Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)
Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)
Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)
Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)
Bünyan: Mustafa Navruz (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi:
Pınarbaşı: Memduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)
Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)
Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti:
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)
Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)
Felahiye: Zayit Açı (Millet İttifakı)
İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)
Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)
Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)
Pınarbaşı: Cuma Sağlam (Millet İttifakı)
Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)
Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)
Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan
Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün
Bünyan: Hakan Çelik
Develi: Abdullah Akkuş
Felahiye: Sinan Taşçı
Hacılar: Erdal Altun
İncesu: Orhan Kaya
Kocasinan: Haşim Özçelik
Melikgazi: Sinan Aktaş
Özvatan: Vedat Ali Tur
Pınarbaşı: Vacit Kip
Sarıoğlan: İbrahim Turgut
Sarız: Muharrem Çelik
Talas: Harun Toprak
Tomarza: Ömer Yerli
Yahyalı: Nuh Tosun
Yeşilhisar: Yavuz Mercan
BOLU
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı)
Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Kıbrıscık: Osman Cabgu
Mengen: Zeki Ozulluoğlu
Mudurnu: Vedat Özkan
Seben: Fatih Kavak
Yeniçağa: Recayi Çağlar
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)
Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)
Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)
Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)
Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)
Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)
Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Bolu: Aslı Yolci, Güner Yavuz
- Milliyetçi Hareket Partisi
Dörtdivan: Durmuş Ünal
Gerede: Ramazan Güler
Göynük: Ahmet Çankaya
Kıbrıscık: Ersin Ercan
Mengen: Ali Budak
Mudurnu: Necdet Türker
Seben Hakan Cankurtaran
Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci
- İYİ Parti
Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)
Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Bolu: Turan Kılınç
Dörtdivan: Mustafa Yeler
Gerede: Muzaffer Boyacı
Göynük: Faruk Binay
Kıbrıscık: Mahmut Belge
Mengen: Salih Erkan
Mudurnu: Gökhan Yılmaz
Seben: Ünal Güngör
Yeniçağa: Yahya Doğanay
- Büyük Birlik Partisi
Gerede: Ahmet Emin Serin
- Bağımsız Türkiye Partisi
Bolu: Suat Hayri Sapmaz
Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu
Gerede: İsmail İnceayan
Göynük: Mustafa Yağcı
Kıbrıscık: Sonat Ataman
Mengen: Necati Yağcı
Mudurnu: İsmail Dedeoğlu
Seben: Savaş Yener
Yeniçağa: Mesut Dikici
- Türkiye Komünist Partisi
Bolu: Cihan Sezer
KASTAMONU
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu: Tahsin Babaş
Abana: Yunus Akgül
Ağlı: Muharrem Dinç
Araç: Güngör Çetin
Azdavay: Osman Nuri Civelek
Bozkurt: Muammer Yanık
Cide: Nejdet Demir
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz
Daday: Hasan Aydemir
Devrekani: Engin Altıkulaç
Doğanyurt: Ahmet Kaya
Hanönü: Serkan Uçar
İhsangazi: Zühtü Danacı
İnebolu: Mustafa Huner Özay
Küre: Kemal Bakır
Pınarbaşı: Şenol Yaşar
Seydiler: Oğuz Yılmaz
Şenpazar: Cem Çınar
Taşköprü: Hüseyin Arslan
Tosya: Kazım Şahin
- Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)
Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)
Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)
Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)
Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)
Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)
Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)
Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)
İnebolu: Faruk Öz
Küre: Emrullah Sezer
Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)
Taşköprü: Ahmet Kesim
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu
Abana: Erhan Özgür
Ağlı: Şahin Çolak
Araç: Fikri Yazan
Azdavay: Akif Özdemir
Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş
Cide: Ahmet Çakmak
Çatalzeytin: Ahmet Demir
Daday: Mehmet Kılıç
Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu
Doğanyurt: Hakkı Çolak
Hanönü: Hasan Basri Yücel
İhsangazi: Hayati Sağlık
İnebolu: Engin Uzuner
Küre: Serkan Sevinç
Pınarbaşı: Aslan Altuntaş
Seydiler: Mehmet Erdoğan
Şenpazar: Mustafa Eğilmez
Taşköprü: Abdullah Çatal
Tosya: Volkan Kavaklıgil
- İYİ Parti
Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)
Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)
İnebolu: Oğuzhan Canoğlu
Küre: Kamil Aydınlı
Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)
Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)
Taşköprü: Satılmış Şen
Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kastamonu: Kadir Yalçın
Abana: Çağla Yüksel
Ağlı: Engin Demirci
Araç: Esra Acar
Azdavay: İlyas Ak
Bozkurt: Mustafa Çukurkol
Cide: Hasan Soyubelli
Çatalzeytin: Akif Yalçın
Daday: Murat Tansever
Devrekani: Şükrü Göksu
Doğanyurt: Ömer Yalçın
Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu
İhsangazi: Hasan Bakar
İnebolu: Nizam Kuvvet
Küre: İsmail Taşkan
Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu
Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu
Şenpazar: Ramazan Öteleş
Taşköprü: Tayyip Köse
Tosya: İsmail Akmanoğlu
ÇANKIRI
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı: Hüseyin Boz
Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: İsmail Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Musafa Lafcı
Ilgaz: Mehmet Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Kamil Akel
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Bayram Yavuz Onay
Şabanözü: Faik Özcan
Yapraklı: Ali Hasekioğlu
Yaylakent beldesi: Kadir Dede
Saçak beldesi: Ramazan Yarım
Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz
- Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı: Mustafa İbişoğlu
Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu
Eldivan: Afife Ülkü Kavalalı
Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş
Şabanözü: Zeki Göktaş
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı: İsmail Hakkı Esen
Atkaracalar: Alirıza Küçükkutlu
Bayramören: Halil Muratoğlu
Çerkeş: Hüseyin Erdoğan
Eldivan: Nusrettin Gökçer
Ilgaz: Arif Çayır
Kızılırmak: Bahattin Güler
Korgun: Hasan Hüseyin Kozan
Kurşunlu: Hüdai Hamdi Büyükpoyraz
Orta: Yunus Yarımkaya
Şabanözü: Mustafa Karakaya
Yapraklı: Ömer Güngör
Yaylakent beldesi: Murat Çavuş
Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı
Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem
- İYİ Parti
Çankırı: Raif Oktay
Ilgaz: Hakkı Yalçın
Korgun: Arif Soysal
Bayramören: Kerim Karakoç
- Saadet Partisi
Çankırı: Mustafa Ünver
Atkaracalar: Zekeriya Çakır
Bayramören: Yaşar Emiral
Çerkeş: Satılmış Üke
Eldivan: Faruk Karatatar
Ilgaz: Sait Yılmaz
Kızılırmak: Tevfik Efe
Korgun: Bahattin Şenol
Kurşunlu: Recep Kalfa
Orta: Ahmet Nafiz Tekin
Şabanözü: Şeref Yetan
Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan
Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu
Saçak beldesi: Melehat Işık
Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun
MUŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)
Varto: Mehmet Lütfi Turgut
Hasköy: Hikmet Karayel
Korkut: Sami Pekbay
Bulanık: Cahit Aral
Malazgirt: Cengiz Altın
- Cumhuriyet Halk Partisi
Muş: Tansu Saraç
Varto: Nazim Aykal
Hasköy: Nedret Paçal
Korkut: Atif Demirtaş
Bulanık: Yavuz Kızılkale
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
- Halkların Demokratik PartisiMuş: Sırrı Sakık
Varto: Gıyasettin Aydemir
Hasköy: Ersin Hergül
Korkut: Maşallah Çakır
Bulanık: Adnan Topçu
Malazgirt: Erdal Çakar
- İYİ Parti
Muş: Erkan Çelikoğlu
Hasköy: Çetin Elçin
Bulanık: Faruk Çebi
- Saadet PartisiMuş: Sadık Aydın
Hasköy: Güven Baykal
Bulanık: Cemil Bostancı
Korkut: Rıdvan Boz
Malazgirt: Nihat Taşer
Varto: Mehmet Hadi Ercan
- Demokrat Parti
Hasköy : Ersin Matpan
DİYARBAKIR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)
Bağlar: Hüseyin Beyoğlu
Bismil: Mehmet Kemal Arslan
Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu
Çınar: Yusuf Durmaz
Çüngüş: Zübeyir Arslanca
Dicle: Halit Aydın
Eğil: Mehmet Karakaş
Ergani: Abdulvahit Güvensen
Hani: İbrahim Lale
Hazro: Kemal Mehmetoğlu
Kayapınar: Cevdet Nasıranlı
Kocaköy: Eşref Türe
Kulp: Feyzullah Şimşek
Lice: Ethem Bahri Anlı
Silvan: İskan Cihangir
Sur: Şafak Yontürk
Yenişehir: Hüseyin Cengiz
- Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan
Bağlar: Hebun Kaplan
Bismil: Selim Yılmaz
Çınar: Muharrem Öztürk
Çüngüş: Muhiddin Yıldırım
Dicle: Nasır Aydın
Eğil: Ahmet Aktay
Ergani: Hasan Kılıç
Hani: Emre Barç
Hazro: Abdullah Kaplama
Kayapınar: Mustafa Akyüz
Kocaköy: Muhyettin Çelik
Kulp: Mehmet İhsan Sancar
Lice: Tarık Akdemir
Silvan: Gülistan Baysal
Sur: Ramazan Eker
Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş
- Halkların Demokratik Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Mızraklı
- Saadet Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan
Bağlar: Fatih Yokuş
Bismil: Mehmet Emin Albayrak
Çermik: Sehit Kaya
Çınar: Mahmut Delil
Çüngüş: Ali Suat Akmeşe
Dicle: Mehmet Salim Uğurlu
Eğil: Sait Tutuş
Ergani: Abdurrahim Ergin
Hani: Ali Aktay
Hazro: Fahri Kızıler
Kayapınar: Enes Akdemir
Kocaköy: İlyas Bilir
Kulp: Kerem Demir
Lice: Çetin Aslan
Silvan: Ramazan Çakar
Sur: Muhammet Muhyettin Kayan
Yenişehir: Mehmet Furkan
DÜZCE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Düzce: Faruk Özlü
Akçakoca: Cüneyt Yemenici
Gümüşova: Ahmet Azap
Kaynaşlı: Erol Bayraktar
Cumayeri: Recep Tuna
Çilimli: Muhsin Yavuz
Yığılca: Muzaffer Yiğit
Gölyaka: Yakup Demircan
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)
Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)
Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce: Erdoğan Bıyık
Akçakoca: Okan Yanmaz
Çilimli: Ömer Demirtaş
Gümüşova: Muharrem Tozan
Kaynaşlı: Birol Şahin
Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Yığılca: Rasim Çam
Gölyaka: Murat Altındal
- İYİ Parti
Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)
Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)
Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Düzce: Aptullah Yalman
Akçakoca: Murat Aşık
Gümüşova: Hakan Recep Usta
Kaynaşlı: Hasan Akdoğan
Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy
Çilimli: Bilal Çelebi
Yığılca: Musa Ergin
Gölyaka: İsa Aydın
- Büyük Birlik Partisi
Düzce: Ferdi Çiçek
KIRKLARELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Babaeski: Mustafa Buyur
Lüleburgaz: Akın Kamacı
Vize: Hasan Basri Korkmaz
Kofçaz: Ziya Karataş
Demirköy: Recep Gün
Pınarhisar: İhsan Talay
Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel
- Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)
Babaeski: Abdullah Hacı
Lüleburgaz: Murat Gerenli
Vize: Ercan Özalp
Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)
Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)
Pınarhisar: Münir Çapar
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)
Babaeski: Recep Özcan
Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız
Vize: Sedat Balkı
Kofçaz: Aycan Elmaz
Demirköy: Muhlis Yavuz
Pınarhisar: Nedim Bars
Pehlivanköy: Semra Önem
- İYİ Parti
Babaeski: Ragıp Berk
Lüleburgaz: Mustafa Kalecik
Vize: Harun Kıyar
Pınarhisar: Mehmet Kapılı
- Saadet Partisi
Kırklareli: Mithat Özdemir
Babaeski: Hüseyin Gündüz
Lüleburgaz: Kenan Apaydın
Vize: Kenan Köstekçi
Kofçaz: Zahide Tank
Demirköy: Özay Dilber
Pınarhisar: Güner Aydın
Pehlivanköy: Enes Duman
- Vatan Partisi
Kırklareli: Erdal Demirkan
- Demokrat Parti
Vize: Bülent Türker
- Demokratik Sol Parti
Kırklareli: Suat Bahçekapılı
Pınarhisar: Mustafa Cingöz
- Bağımsız
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Babaeski: Münür Bedelli
ORDU
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)
Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)
Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)
Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)
Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)
Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)
Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)
Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)
Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)
Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)
Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)
Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)
Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)
Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)
Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)
Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)
Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)
Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)
Altınordu: Birol Yılmaz (Millet İttifakı)
Aybastı: Özdilek Aydoğan
Çamaş: Ahmet Kesik
Çatalpınar: Osman Öztürk (Millet İttifakı)
Çaybaşı: Enver Kandemir (Millet İttifakı)
Fatsa: Ahmet Canbaz (Millet İttifakı)
Gölköy: Cengiz Sarıyer (Millet İttifakı)
Gülyalı: Ulaş Tepe (Millet İttifakı)
Gürgentepe: İsa Yazıcı (Millet İttifakı)
İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)
Kumru: Osman Cayak (Millet İttifakı)
Mesudiye: Yavuz Ekşi (Millet İttifakı)
Perşembe: Ata Alkan (Millet İttifakı)
Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)
İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Aybastı: Yüksel Tokat
Çamaş: Ahmet Özcan
Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)
Kabataş: Kemal Özer (Millet İttifakı)
Korgan: Adem Gediş
Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: İdris Naim Şahin
Akkuş: Harun Ustaoğlu
Altınordu: Haluk Şensoy
Aybastı: Bayram Gündoğar
Çamaş: Sezgin Özkan
Çatalpınar: Mehmet Kara
Çaybaşı: Aydın Arslan
Fatsa: Hüseyin Akot
Gölköy: İsmail Tok
Gülyalı: Halil Cebeci
Gürgentepe: Kerim Çalışkan
İkizce: Erol Kışla
Kabadüz: Murat Güzelkaya
Kabataş: Üzeyir Coşkun
Korgan: Hasan Subaşı
Kumru: Mehmet Dizek
Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan
Perşembe: Ömer Özbütün
Ulubey: Ümit Akdeniz
Ünye: Veysel İlhan
- Demokrat Parti
Büyükşehir Belediyesi: Ercan Gündüz
Fatsa: Tarık Orhan
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediyesi: Aydın Ergün
Altınordu: Kezban Sönmez
Fatsa: Mehmet Baştürk
Gürgentepe: Salih Şanlı
Kabadüz: Erbay Çeküç
Korgan: Veysel Araç
Perşembe: Güven Günindi
Ünye: Fatih Günindi
AKSARAY
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray: Evran Dinçer
Ağaçören: Kemal Selman
Eskil: Necati Belgemen
Gülağaç: Faruk Teğmen
Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
Ortaköy: Ali Rıza Özdemir
Sarıyahşi: Fatih Ünsal
Sultanhanı: Fahri Solak
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sarıyahşi: Eren Özdaş
Sultanhanı: Ahmet Karacaer
Eskil: Yakup Gök
- Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray: Sefer Alkan
Ortaköy: Mahmut Ütük
Gülağaç: Ahmet Singin
Güzelyurt: Sadullah Er
Sarıyahşi: İbrahim Kazancı
Sultanhanı: Mehmet Çakır
Ağaçören: Yaşar Bekleviç
Eskil: Mustafa Zavlak
- İyi Parti
Aksaray: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)
Sultanhanı: Selim Temel
ARDAHAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Merkez : Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Göle :Gültekin
Hanak : Taşdemir Çoban
Damal : Özge Derdiyok
Posof : Cahit Ulgar
Çıldır : Kemal Yakup Azizoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez : Faruk Demir
Göle : Özel Özen
Hanak : Ayhan Büyükkaya
Damal : Ergin Önal
Posof : Onur Bayraktar
Çıldır : Mehmet Mülazim Karaçay
- Milliyetçi Hareket Partisi
Göle : Oktay Arslan
Hanak : Şahin Laçin
Damal : Taner Tan
Posof : Cevdet Derim
Çıldır : Ozan Bektemur
- Halkların Demokratik Partisi
Göle : Nizamettin Öztürk
- İYİ Parti
Merkez : Mete Özdemir
- Demokratik Sol Parti
Merkez : İmkan Balcı
Hanak : Necati Tuna
Damal : Mehmet Ali Akkuş
Çıldır : Mutlu Göksu
- Vatan Partisi
Merkez : Özcan Güven
BURDUR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Burdur: Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)
Ağlasun: Ali Ulusoy
Altınyayla: Ahmet Serttaş
Bucak: Emrullah Ünal
Çavdır: Mustafa Uysal
Çeltikçi: Rıza Yanar
Gölhisar: İbrahim Sertbaş
Kemer: İsmail Özay
Karamanlı: Fatih Selimoğlu
Tefenni: Süleyman Başer
Yeşilova: İsmail Kavla
- Milliyetçi Hareket Partisi
Ağlasun: Mehmet Turgut
Altınyayla: Ali Karayel
Bucak: Azmi Özkurt
Çavdır: Süleyman Kayacan
Çeltikçi: Recep Aydın
Gölhisar: Nasuh Eroğuz
Kemer: Süleyman Yavuz
Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu
Tefenni: Ümit Alagöz
Yeşilova: Ömer Atasoy
- Cumhuriyet Halk Partisi
Burdur: Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı)
Ağlasun: Fevzi Kasap
Çeltikçi: Ahmet Bozdağ
Karamanlı :Turgut Yasa
Yeşilova: Mümtaz Şenel
- İYİ Parti
Ağlasun: Aydın Kaplan
Altınyayla: Recep Ergan
Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun
Çavdır: İsmail Kuzucu
Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol
Kemer: İsmail Boztaş
- Saadet Partisi
Burdur: Musa Sayar
Ağlasun: Mahmut Gün
Altınyayla: Hasan Kavçakar
Bucak: Osman Kızıltan
Çavdır: Veli Eren
Çeltikçi: Seyit Onat
Gölhisar: Alaaddin Dinç
Karamanlı: Hasan Şahin
Kemer: Musa Kırlı
Tefenni: Ali İhsan Okunakol
Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan
MUĞLA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
Bodrum: Tahir Ateş
Dalaman: Muhammet Karakuş
Fethiye: Muhittin Kayabaş
Kavaklıdere: Mehmet Demir
Köyceğiz: Kamil Ceylan
Marmaris: Serkan Yazıcı
Menteşe: Gültekin Akça
Milas: Barış Saylak
Seydikemer: Yakup Otgöz
Ula: İsmail Akkaya,
Yatağan: Mustafa Toksöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)
Ortaca: Recep Güneş (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Osman Gürün
Dalaman: Muhammet Şaşmaz
Bodrum: Mustafa Saruhan
Datça: Gürsel Uçar
Fethiye: Alim Karaca
Kavaklıdere: Kenan Ay
Köyceğiz: Hüseyin Erol
Marmaris: Mehmet Oktay
Menteşe: Bahattin Gümüş
Milas: Muhammet Tokat
Ortaca: Mehmet Sertkaya
Seydikemer: İbrahim Ertürk
Ula: Ümit Karaarslan
Yatağan: Halil Arslan
İYİ Parti
Fethiye: Nagehan Bulut
Bodrum: Mehmet Tosun
Ula: Bekir Tavas
Seydikemer: Eşref Şen
Dalaman: Sedat Kızıl
Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç
Datça: Levent Aslan
Saadet Partisi
Büyükşehir: Turhan Tutumlu
Bodrum: Ahmet Ergin
Dalaman: Kemal Yurt
Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu
Fethiye: Hakkı Kavas
Kavaklıdere: Onur Can
Köyceğiz: Sayit Aydın
Marmaris: İlhan Özler
Menteşe: Ömer Yenice
Milas: Emin Eren
Ortaca: Bayram Çelik
Seydikemer: Hüseyin Karabulut
Ula: Gülfem Okur
Yatağan: Hayrettin Yaya
KONYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)
Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)
Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)
Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)
Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)
Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)
Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)
Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)
Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)
Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)
Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)
Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)
Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)
Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)
Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)
Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)
Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)
Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)
Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)
Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)
Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)
Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)
Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)
Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)
Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)
Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)
Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akşehir: Eyüp Oyan
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Halkapınar: Ahmet Özkaya
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Kadınhanı: Veli Köleli
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Kulu: Galip Polat
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
Seydişehir: Mehmet Katlav
Taşkent: Hilal Ülkü Türedi
Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa
- Milliyetçi Hareket Partisi
Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)
Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)
Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)
Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)
Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)
Ahırlı: Ceylan Aslan
Akören: İbrahim Açta
Akşehir: Osman Fedai
Altınekin: Sırrı Özdemir
Beyşehir: Cumali Arıcan
Bozkır: Kemal Esenkaya
Çeltik: İzzet Çalık
Çumra: Rafet Gülşen
Derebucak: Yusuf Uyar
Doğanhisar: Abdullah Koç
Ereğli: Yaşar Yaman
Güneysınır: Murat Kara
Hadim: İbrahim Şimşek
Hüyük: Ahmet Temiz
Ilgın: Mustafa Öğdü
Karatay: Ahmet Tamer
Meram: Mehmet İlker Yiğit
Sarayönü: Mehmet Karlı
Selçuklu: Muammer Çağlayan
Seydişehir: Muammer Urhan
Yalıhüyük: Şenaydın Doğan
Yunak: Halim Yıldırım
- Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar
Ahırlı: Yavuz Karadayı
Akören: Mustafa Perihan
Akşehir: Mustafa Karakaş
Altınekin: Mustafa Özeskici
Beyşehir: Mustafa Acar
Bozkır: Mehmet Keser
Cihanbeyli: Mehmet Satılmış
Çeltik: Arif Ali Şahbaz
Çumra: Abdullah Uysal
Derbent: Hüseyin Karaçam
Derebucak: Hüseyin İrmikçi
Doğanhisar: Veysel Kapcı
Emirgazi: Dursun Ali Yaşa
Ereğli: Nazım Seyhan
Güneysınır: Mesut Solak
Hadim: Hasan Bal
Halkapınar: Halil İbrahim Aylak
Hüyük: Mustafa Çelik
Ilgın: Lütfi Çelik
Karatay: Sinan Toprak
Meram: Hüseyin Saydam
Kulu: İhsan Gökçe
Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu
Karapınar: Mustafa Ildız
Sarayönü: Ziya Tokgöz
Selçuklu: Kenan Özcan
Seydişehir: Raşit Nergiz
Taşkent: Mehmet Emin Aydın
Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı
Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher
Yunak: Hüseyin Atılkan
İSTANBUL
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağırıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atila Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: M. Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Nihal Yıldırım
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu
Adalar: Edem Gül
Ataşehir: Battal İlgezdi
Avcılar: Turan Hançerli
Bahçelievler Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş Rıza Akpolat
Beykoz: Coşkun Tosun
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: Alper Taş
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Ali Kılıç
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Sarıyer: Şükrü Genç
Silivri: Özcan Işıklar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Haluk Bozkurt
Şile: Ali Şecaattin Güney
Şişli: Muammer Keskin
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Beşiktaş: Serkan Topeli
Maltepe: Ahmet Baykan
Silivri: Volkan Yılmaz
- Halkların Demokratik Partisi
Bağcılar: Hüda Kaya
Esenler: Celal Alpan
Gaziosmanpaşa: Sinan Zincir
Kağıthane: İsa Yıldız
Sultanbeyli: Nihat Akdoğan
Sultangazi: Cevdet Konak
- İYİ Parti
Arnavutköy: Muharrem Yaman
Bağcılar: Muhammed Bayram
Bakırköy: Ateş Ünal Erzen
Beykoz: Bilgehan Murat Miniç
Beşiktaş: Affan Keçeci
Şile: Rahmi Çakar
Kağıthane: Mehmet Aslan
Kadıköy: Emre Kınay
Esenler: Mustafa Yılmaz
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar
Adalar: Hakan Aktaş
Arnavutköy: Ekrem Önal
Ataşehir: Adem Boz
Avcılar: Mücahit Karlı
Bağcılar: Şakir Şahin
Bahçelievler: Yaşar Avcı
Bakırköy: Adnan Şahin
Başakşehir: Bekir Demirkaya
Bayrampaşa: İsmail Acar
Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen
Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu
Beylikdüzü: Tuncer Koğa
Beyoğlu: Mehmet Yıldız
Büyükçekmece: Caner Bitiş
Çatalca Serdar Taşar
Çekmeköy Abdulhalim Meşe
Esenler: Tuğrul Yalçınkaya
Esenyurt: Hasan Kara
Eyüpsultan: İlker Çiftçi
Fatih İbrahim Bakşiş
Gaziosmanpaşa: Bilal Ay
Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu
Kadıköy Recep Yılmaz
Kağıthane: Zeynel Keskin
Kartal: Fehim Hava
Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş
Maltepe Fatih Erbican
Pendik Mahmut Kılıç
Sancaktepe: Zeki Başaran
Sarıyer: Davut Tepeyurt
Silivri: Şükrü Yıldırım
Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül
Sultangazi: Hüseyin Aydoğan
Şile: Yunus Emre Köse
Şişli: Muharrem Çam
Tuzla: Resul Kılıç
Ümraniye: Yakup Kasımay
Üsküdar: Yılmaz Bayat
Zeytinburnu Mikail Kabak
- Büyük Birlik Partisi
Arnavutköy: Aytekin Kurt
Ataşehir: Barış Sayan
Avcılar: Selahattin Şavur
Bağcılar: Bülent Şahin
Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu
Başakşehir: Uğur Bay
Bayrampaşa: Mehmet Ceylan
Beşiktaş: Hasan Keskin
Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu
Büyükçekmece: Halil Eker
Beykoz: Abdullah Demiray
Çatalca: Ünal Pamuk
Esenyurt: Yusuf İvgen
Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol
Güngören: Mustafa Duman
Kadıköy: Kadir Turan
Kağıthane: Yusuf Karademir
Küçükçekmece: Hüseyin Doğan
Sancaktepe: Hasan Güngörmez
Sarıyer: Hüseyin Koç
Silivri: Ramiz Aksu
Sultanbeyli: Hamdi Yıldız
Sultangazi: Yakup Yılmaz
Şişli: M. Umut Dövletoğulları
Tuzla: Sedef Arzu Ur
Ümraniye: Bülent Taş
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın
Adalar: Coşkun Özden
Arnavutköy: Serdal Delikkaya
Ataşehir: Levent Limon
Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli
Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir
Bahçelievler: Sema Men
Bakırköy: Ali Fatinoğlu
Başakşehir: Adile Aslan
Bayrampaşa: Ersin Bilen
Beşiktaş: Erol Özberk
Beykoz: İbrahim Uysal
Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı
Beyoğlu: Hüseyin Özhan
Büyükçekmece: Ümit Şahbaz
Çatalca: Arslan Erdoğmuş
Çekmeköy: Ayşenur Altan
Esenler: İshak Koç
Esenyurt: İpek Süt
Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar
Fatih: Uluğbek Hekimoğlu
Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban
Güngören: Nazım Özdemir
Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli
Kağıthane: Ekrem Şit
Kartal: Ata Can Bektaş
Küçükçekmece: Birkan Duran
Maltepe: Özcan Kaya
Pendik: Murtaza Sasa
Sancaktepe: Seyfi Ergül
Sarıyer: Hümeyra Gürsoy
Silivri: Selami Değirmenci
Sultanbeyli: Adem Baş
Sultangazi: Tarık Ersoy
Şile: Ümit Yaşar Kaya
Şişli: Mustafa Sarıgül
Tuzla: Akın Tekdal
Ümraniye: Nesim Pakır
Üsküdar: Naim Er
Zeytinburnu: Derya Mutlu
- Vatan Partisi
Büyükşehir Belediyesi: İlker Yücel
Adalar: Orhan Şenoğlu
Arnavutköy: İsmet Çeşmeli
Ataşehir: Etem Kırca
Bağcılar: İlker Işık
Bahçelievler: Cem Doğan
Başakşehir: Tülin Saner
Bayrampaşa: Teoman Alili
Beşiktaş: Ahmet Göktaş
Beykoz: Esra Ispalarlı
Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu
Beyoğlu: İzzettin Özgibar
Büyükçekmece: Hasan Baydemir
Çatalca: Ergün Aslan
Çekmeköy: Barış Erdem
Esenler: Oktay Şahin
Esenyurt: Zeki Aksoy
Eyüpsultan: Hümeyra Ayten
Fatih: Süleyman Doğan
Gaziosmanpaşa: Emin Algül
Güngören: Eylem Aşamdır
Kadıköy: Osman Erbil
Kağıthane: Hasan Mert
Kartal: Perihan Tekin
Küçükçekmece: Selçuk Tut
Maltepe: Ufuk Özgen
Pendik: Mehmet Akkaya
Sancaktepe: Hüseyin Palancı
Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız
Silivri: İlker Dağlıoğlu
Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz
Sultangazi: Deniz Çakmak
Şile: Mehmet Ödemiş
Şişli: Kadri Bülent Önal
Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş
Ümraniye: Uğur Çetinkaya
Üsküdar: Ali Serdar Bolat
Zeytinburnu: Oktay Ekmen
- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil
Adalar: Taner Önel
Arnavutköy: Recayi Özcan
Ataşehir: Rahmi Şen
Avcılar: Burak Tilev
Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu
Bağcılar: Aziz Karaca
Bahçelievler: Murat Gülen
Bakırköy: Hakan Rona
Başakşehir: Orhan Doğan
Bayrampaşa: Mithat Kandemir
Beykoz: İrfan Şahin
Beylikdüzü: Mehmet Aksoy
Beyoğlu: Cem Kayalı
Büyükçekmece: Ayhan Öksüz
Çatalca: Mahmut Erdem
Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek
Esenler: Hacı Çınar
Esenyurt: Ekrem Yıldız
Eyüpsultan: Birol Civelek
Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu
Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz
Güngören: Abdülkadir İnan
Kadıköy: Nuh Naci Akay
Kağıthane: İsmail Sağır
Kartal: Ali Dicel
Küçükçekmece: Kerim Aktacir
Maltepe: Murat Efir
Pendik: Seçkin Karataş
Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar
Sarıyer Altan Kalemci
Silivri: Harun Özbiliş
Sultanbeyli: Mustafa Özkan
Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin
Şile: Nurettin Tığlı
Şişli: Gökhan Avcı
Tuzla: Yücel Atalar
Ümraniye: Fatih Şenocak
Üsküdar: Hüseyin Turhan
Zeytinburnu: Emir Toraman
- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu
Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal
Ataşehir: Fide Lale Durak
Bağcılar: Ekrem Çağlar
Bakırköy: Orhan Gökdemir
Beşiktaş: Erkan Pelit
Beykoz: Murat Dilek
Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay
Büyükçekmece: Övünç Ballı
Çekmeköy: Atacan May
Esenler: Atakan Boyoğlu
Fatih: Yaşar Çelik
Güngören: Fatma Akın
Kağıthane: Selen Kartay
Kartal: Selahattin Kural
Maltepe: Yıldız Koç
Sancaktepe: Atilla Özdemir
Sultanbeyli: Hasan Güney
Şişli: Nevzat Evrim Ön
ERZİNCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Kemah: Osman Öner
İliç: Mustafa Gürbüz
Kemaliye : Erdem Atmaca
Tercan: Lokman Gültekin
Çayırlı: Atınç Bahadır
Otlukbeli: Vahdet Ercan
Refahiye: Çakmak Paçacı
Üzümlü: Ahmet Sazlı
- Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan: İsmail Taş
Kemah: Ali Sin
İliç: Gökmen Yıldırım
Kemaliye : Soner Coşkun
Tercan: Derya Kırdım
Otlukbeli: Hacı Yeşildağ
Refahiye: Yavuz Dumanlı
Üzümlü: Elif İnci Utlu
- Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan: Bekir Aksun
Kemah: Osman Kemal Aslan
İliç: Hamza Buran
Kemaliye : Mehmet Karaman
Tercan: Mehmet Yılmaz
Çayırlı: Oktay Efe
Otlukbeli: Yusuf Tektaş
Refahiye: Cevdet Çınar
Üzümlü: Şeref Oruç
- İYİ Parti
Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İtifakı)
Refahiye: Güngör Kutlu
Üzümlü: Fahri Şimşek
- Saadet Partisi
Erzincan: Muharrem Altay
Kemah: Hanife Payalan
İliç: Celal Demir
Kemaliye : Mehmet Olgunöz
Tercan: Halil İbrahim Bulut
Çayırlı: Tamer Atalay
Otlukbeli: Ömer Gök
Refahiye: Abdullah Suphi Aydın
Üzümlü: Naci Kılıç
- Büyük Birlik Partisi
Erzincan: Aşkın Kırık
Kemaliye: Gürkan Uluçay
VAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)
Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)
Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)
Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)
Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)
Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)
Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)
Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)
Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)
İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)
Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)
Özalp: Şemsmahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)
Saray: Kemalettin Aracı (Cumhur İttifakı)
Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz
Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl
Başkale: İbrahim Teyfun
Çaldıran: Muhammed Aladağ
Çatak: Abdulcelil Temel
Edremit: İdris Takva
Erciş: Ekrem Uçak
Gevaş: Musa Baran
Gürpınar: Selim Karakuş
İpekyolu: Sinan Solmaz
Muradiye: Yavuz Demir
Özalp: Oktay Sağlam
Saray: Şaban Günbaş
Tuşba: İzzet Kartal
- Halkların Demokratik Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan
Bahçesaray: Gülistan Önver
Başkale: Şengül Polat
Çaldıran: Leyla Adsak
Çatak: Murat Bozdemir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Erciş: Yıldız Çetin
Gevaş: Veysi Şeker
Gürpınar: Rojbin Akdağ
İpekyolu: Azim Yacan
Muradiye: Yılmaz Şalan
Özalp: Yakup Almaç
Saray: Caziye Duman
Tuşba: Yılmaz Berki
- İYİ Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın
Bahçesaray : Cevdet Görünüş
Başkale: Şermin Bozkurt
Çaldıran: Harun Bayrak
Edremit: Nedim Polat
Gevaş: Selahattin Nergis
Gürpınar: Çetin Melat
İpekyolu: Abdullah Akbaş
Muradiye: Metin Çelik
Tuşba: Ejder Koç
- Saadet Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş
Bahçesaray: Hasan Birgül
Başkale: İrfan İlhan
Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran
Çatak: Abdüssamet Keskin
Edremit: İdriz Aksona
Erciş: Murat Demir
Gevaş: Kemal Kuşci
Gürpınar: Mehmet Emin Güngör
İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş
Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu
Özalp: Nihat Güler
Saray: Mehmet Bildirici
Tuşba: Tarık Cerlet
ISPARTA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Aksu: Veli Kahraman
Atabey: Tevfik Atasoy
Eğirdir: Veli Gök
Gelendost: Mehmet Sezgin
Gönen: Vedat Kaya
Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak
Senirkent: Kadir Heybeli
Sütçüler: Mustafa Üstün
Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı
Uluborlu: Mehmet Ünverdi
Yalvaç: Mustafa Eren
Yenişarbademli: Mehmet Özata- Cumhuriyet Halk Partisi
Aksu: Ali Kaya
Eğirdir: Mehmet Kaş
Gönen: Osman Kesmen
Senirkent: Ercan Yalçın
Yalvaç: Erkan Ünal
Yenişarbademli: Mustafa Erdem
- Milliyetçi Hareket Partisi
Isparta: Yusuf Ziya Günaydın
Aksu: Süleyman Uzun
Atabey: Aziz Eraslan
Eğirdir: Mustafa Baş
Gelendost: Ömer Kolbaşı
Gönen: Ahmet Kaya
Keçiborlu: Osman Gürsel Türksoy
Senirkent: Ali Kalay
Sütçüler: Mustafa Rıdvan Ertan
Yenişarbademli: Mehmet Keleş
Şarkikaraağaç: Sefa Arıkan
Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü
Uluborlu: Ali İhsan Akar
- İYİ Parti
Isparta: Gökmen Gökmenoğlu
Atabey: Hasan Tosun
Eğirdir: Tuba Karaca
Gelendost: Mustafa Özmen
Keçiborlu: İsmail Demir
Senirkent: Nurullah Cabaoğlu
Sütçüler: Arif Demirkaya
Şarkikaraağaç: Niyazi Cirit
Uluborlu: Aziz Tuna
Yalvaç: Tekin Bayram
- Saadet Partisi
Isparta: Faruk Algınkılıç
Aksu: Ömer Demir Alay
Atabey: Ömer Ilğın
Eğirdir: Hasan Kaya
Gelendost: Ali Demirbağ
Gönen: Süleyman Zengi
Keçiborlu: Ali Yavuz
Senirkent: Yasin Çetin
Sütçüler: Gasım Aybay
Şarkikaraağaç: Mustafa Kulaklı
Uluborlu: Ali Soyçiçek
Yalvaç: Mücahid Gülcan
Yenişarbademli: Ramazan Şehber Arslan
BİLECİK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bilecik: Nihat Can (Cumhur İttifakı)
Bozüyük: Fatih Bakıcı
Gölpazarı: Hayri Süer
İnhisar: Mustafa Kepez
Osmaneli: Mustafa Kürek
Pazaryeri: Muzaffer Yalçın
Yenipazar: Zafer Atılgan
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bilecik: Semih Şahin (Millet İttifakı)
Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Millet İttifakı)
Gölpazarı: Vedat Kazıcı (Millet İttifakı)
İnhisar: İlhan Ödübek (Millet İttifakı)
Yenipazar: Gönül Kaya (Millet İttifakı)
- İYİ Parti
Osmaneli: Bekir Torun (Millet İttifakı)
Pazaryeri: Necmiye Beğen (Millet İttifakı)
Söğüt: Halil Aydoğdu (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bozüyük: Oğuz Sertler
Gölpazarı: Murat Er
İnhisar: Serkan Üstün
Pazaryeri: Haluk Filizli
Osmaneli: Serap Demirtaş
Söğüt: İsmet Sever (Cumhur İttifakı)
Yenipazar: İlhan Özden
- Saadet Partisi
Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı
Pazaryeri: İbrahim Torun
- Büyük Birlik Partisi
Bilecik: Engin Uslu
- Demokrat Parti
Bilecik: Sezai Balta
- Vatan Partisi
Bilecik: Devrim Serin
Bozüyük: Hürriyet Tutlu
KARS
Adalet ve Kalkınma Partisi
Arpaçay: Erçetin Altay
Akyaka: Ergüder Toptaş
Selim: Coşkun Altun
Sarıkamış: Köksal Toksoy
Susuz: Ali Yeğin
Kağızman: Nuri Turan
Digor: Nebi Kerenciler
Dağpınar beldesi: Ömer Vargül
- Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez: Taner Toraman
Arpaçay: Enver Akkaya
Selim: İlyas Barışkoç
Sarıkamış: Turgut Yurdakul
Susuz: Oğuz Yantemur
Dağpınar beldesi: Nurettin Artuğ
- Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
Arpaçay: Erdal Mert
Akyaka: Gürsoy Çapık
Selim: Yusuf Yeke
Sarıkamış: Harun Hayali
Susuz: Adem Can Daysal
Kağızman: Nevzat Yıldız
Digor: Selçuk Balcı
Dağpınar Beldesi: Atalay Tazegül
- Halkların Demokratik Partisi
Merkez: Ayhan Bilgen - Şevin Alaca
Sarıkamış: Zeynep Çelik - Yaşar Aras
Kağızman: Gögercin Aras - Mehmet Emin Aras
Digor: Güljin Kaya - Mustafa Özyağcı
- İYİ Parti
Merkez: Settar Kaya
Selim: Nazım İrfan Tanrıkulu
Arpaçay: Talip Sönmez
Akyaka: Bülent Aktaş
- Demokratik Sol Parti:
Merkez: Naif Alibeyoğlu
- Saadet Partisi:
Merkez: Şenol Çolak
- Vatan Partisi
Merkez: Tuncay Mutluer
SAKARYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)
Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)
Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)
Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)
Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)
Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)
Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)
Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)
Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)
Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)
Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)
Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)
Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)
Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)
Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Adapazarı: İsmail Kılıç
Arifiye: Muzaffer Cebeci (Millet İttifakı)
Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)
Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)
Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)
Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)
Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)
Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)
Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)
Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)
Adapazarı: Aydoğan Arslan
Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)
Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)
Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)
Hendek: Ahmet Mercan (Millet İttifakı)
Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)
Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay
Adapazarı: Abidin Birinci
Akyazı: Selman Demirtaş
Arifiye: İsmail Kul
Erenler: Abdullah Satır
Ferizli: Halim Aşık
Geyve: Fikret Özer
Hendek: Yasir Yüksek
Karapürçek: Mehmet Ali Gedik
Karasu: Kerim Ali Aksoy
Kaynarca: İbrahim Çakar
Kocaali: Azem Emanet
Pamukova: İbrahim Güven Övün
Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
Serdivan: Mecit Para
Söğütlü: Özdemir Özcan
Taraklı: Veysel Güneş
- Büyük Birlik Partisi
Adapazarı: Eray Yeşilçimen
Hendek: Turgut Babaoğlu
Karasu: Mehmet İspiroğlu
Kaynarca: Mustafa Boğaz
Karapürçek: Cavit Karslı
Akyazı: Naim Yolcu
Erenler: Uğur Başsöz
Pamukova: Gürbüz Peter
Söğütlü: Hatice Yılmaz
Ferizli: Ramazan Demiroğlu
Serdivan: Ahmet Bilgili
Kocaali: Hüseyin Can
Sapanca: Kadir Can
Taraklı: İbrahim Tüfekçi
Geyve: Mehmet Kargi
Arifiye: Hakan Yazıcı
BATMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman: Murat Güneştekin
Kozluk: Veysi Işık
Gercüş: Gündüz Günaydın
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Beşiri: Hüsamettin Akın
Sason: Muzaffer Arslan
Balpınar beldesi Hüseyin Geylani
İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç
Yücebağ beldesi: Abdullah Bil
Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci
- Cumhuriyet Halk Partisi
Batman: Enver Erdem
Kozluk: Savaş Durmaz
Gercüş: Hamdiye Öner
Hasankeyf: Orhan Cihan
Beşiri: Genco Özel
Sason: Cuma Uçar
Balpınar beldesi: Kemal Demir
İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar
- Halkların Demokratik Partisi
Batman: Sabri Özdemir
Kozluk: Nazime Avcı
Gercüş: Zeynep Oduncu
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Beşiri: Felek Özel
İkiköprü beldesi: Hatice Taş
Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük
- Milliyetçi Hareket Partisi
Batman: Hayrettin Bektaş
Kozluk: Sami Biçer
Gercüş: Cengiz Mutlu
Hasankeyf: Emine Yeşim Bil
Beşiri: Hamit Yıldız
Sason: Muhammed Fatih Açık
Balpınar beldesi: Şahin Peyçi
İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy
Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık
Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal
Bekirhan beldesi: Okan Çetin
- İYİ Parti
Batman: Abdullah Balcı
Kozluk: Fırat Şanlı
Sason: Muhammed Emin Yılmaz
Beşiri: Nevzat Yenidoğan
Hasankeyf: Ramazan Toğuç
Gercüş: Hayrettin Turan
Kayapınar Beldesi: İrem Çelik
Balpınar Beldesi: Faris Öner
İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem
Yücebağ Beldesi: Ümit Salman
Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan
- Saadet Partisi
Batman: İlhami Işık
Kozluk: Osman Alphan
Gercüş: Burhan Rençber
Hasankeyf: Muhammed Kaplan
Beşiri: Sait Karabulut
Sason: Orhan Tekin
Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş
İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar
Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya
Kayapınar beldesi: Samir Özhan
Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç
MARDİN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı
Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy
Derik: Şeyhmus Necimoğlu,
Mazıdağı: İbrahim Atlı
Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi
Ömerli : Hüsamettin Altındağ
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya
Midyat: Veysi Şahin
Yeşilli: Hayrettin Demir
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Sarı
Artuklu: Veysi Kara
Dargeçit: Muhammed Günel
Derik: Orhan Çaplık
Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın
Mazıdağı: Adem Denli
Midyat: İdris Taş
Nusaybin: Şeyhmus Doğan
Ömerli: Şakin Altundağ
Savur: Şükrü Adal
Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala
- Halkların Demokratik Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk
Artuklu: Nurettin Turgay
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz
- İYİ Parti
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan
Dargeçit: Seyfettin Doğan
Kızıltepe: Ekrem Ayar
Savur: Şehmus Akgül
Ömerli: Rıdvan Özoğurlu
Mazıdağı: Hasip Erol
- Saadet Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç
Artuklu: Abdullah Akgüç
Dargeçit: İdris Yücel
Derik: Serdar Yavuz
Kızıltepe: Ömer Çifçi
Mazıdağı: Şeyhmus Özkan
Midyat: Abdulaziz Altekin
Nusaybin: Ahmet İletmiş
Ömerli: Servet Cemiloğlu
Savur: Şeyhmus Ökmen
Yeşilli: Enver Sağlam
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)
Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)
Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)
Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)
Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)
Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)
Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)
Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)
Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)
Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)
Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)
Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)
Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)
Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)
Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)
Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)
Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)
Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)
Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)
Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)
Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)
Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)
Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)
Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Baklan: Mehmet Yağcı (Millet İttifakı)
Beyağaç: İsmet Şener (Millet İttifakı)
Buldan: Temel Başbuğ
Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)
Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)
Çardak: Erdil Cengiz (Millet İttifakı)
Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)
Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Demirel
Acıpayam: Mehmet Yıldız
Babadağ: Bilal Osman Zeybek
Baklan: Fatih Candan
Bekilli: Mehmet Kısaç
Beyağaç: Fatih Tabak
Bozkurt: İlhan Kabak
Buldan: Uğur Kazakoğlu
Çal: Musa Kavurmacı
Çameli: Mevlüt Sönmez
Çardak: Bürhan Tokay
Çivril: Murat Sarı
Güney: Sadık Deligöz
Honaz: Nail Şimşek
Kale: Ahmet Yılmaz
Merkezefendi: Taner İzgi
Pamukkale: Sevil Aktaş
Sarayköy: Ramazan Öztürk
Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
Tavas: Ferhat Işık
- Demokrat Parti
Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Acıpayam: Hulki İlhan
Babadağ: Serdar Çeliktaş
Baklan: Nail Aycan
Bekilli: Osman Kaçar
Beyağaç: Hakan Sert
Bozkurt: Davut Şengül
Buldan: Mustafa Gülbay
Çal: Ramazan Yücel Berber
Çameli: Zeynel Göymen
Çardak: Mahmut Öztürk
Çivril: Başak Sert
Güney: Halil Durutürk
Honaz: Yılmaz Ballı
Kale: Erkan Hayla
Merkezefendi: Sevim Yalçıner
Pamukkale: Azam Keçeli
Sarayköy: İbrahim Sun
Serinhisar: Bahaddin Genç
Tavas: Mesut Kelekçio
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Bekilli: Hasan Hüseyin Dede
Bozkurt: Musa Gürsoy
Buldan: Rıdvan Keser
Çal: Hasan Gündüz
Merkezefendi: Emin Çetin
Pamukkale: Yusuf Ürem
Sarayköy: Baran Çobanoğlu
Serinhisar: Ayhan Özel
Tavas: Volkan Çobanoğlu
- Vatan Partisi
Büyükşehir: Mustafa Güleç
Acıpayam: Ramazan Tekin
Babadağ: Ali Direnç
Baklan: Adil Ünalan
Beyağaç: Sıddık Ertürk
Bozkurt: Halis Özkan
Çal: Hasan Hüseyin Yeşiltaş
Çameli: Muhterem Çetin
Çardak: Mesut Yılan
Çivril: Nevzat Erim
Honaz: Ahmet Gündüz
Kale: Kadir Horzum
Merkezefendi: Elif Çobanoğlu
Pamukkale: Müzeyyen Susar
Sarayköy: Hüseyin Kara
Serinhisar: Yaşar Kaya
Tavas: Ali Kabalay
- Büyük Birlik Partisi
Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz
Babadağ: Bilent Dedemoğlu
Baklan: Muhammet Kalkan
Buldan: Metin Erbölük
Serinhisar: Avni Gemi
Bozkurt: Oğuz Merdoğlu
AMASYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya: Cafer Özdemir
Merzifon: İbrahim İncekul
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk
Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz
Hamamözü: Bahattin Destebaş
Göynücek: Kemal Şahin
- Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu
Merzifon: Alp Kargı
Gümüşhacıköy: Zehra Özyol
Hamamözü: Mustafa Erge
Göynücek: Nurten Erdem
- Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya: Mehmet Sarı
Merzifon: Hüseyin Saka
Suluova: Yaşar Tancı
Taşova: Süleyman Torun
Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar
Hamamözü: Fatih Bayrakdar
Göynücek: Fatih Erdoğan
- İYİ Parti
Merzifon: Mustafa Kenan Kablan
Suluova: Mahmut Ersu
Taşova: Özgür Özdemir
- Saadet Partisi
Amasya: Noğman Yüksel
Merzifon: Sadi Arslan
Suluova: Enes Hulisi Kartal
Taşova: Osman Tunçel
Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan
Hamamözü: Halit Duran
Göynücek: Ömer Çivrillioğlu
AFYONKARAHİSAR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Afyonkarahisar Belediyesi: AK Parti Mehmet Zeybek
Başmakçı: Tuncer Kerpiç
Bayat: Halil İbrahim Bodur
Bolvadin: Halil İbrahim Sevim
Çay: Hüseyin Atlı
Çobanlar: Ali Altuntaş
Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)
Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)
Emirdağ: Serkan Koyuncu
Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Mevlüt Küçük
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ozan Osman Kaya
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)
Sultandağı: Mehmet Aldırmaz
Şuhut: Recep Bozkurt
- Cumhuriyet Halk Partisi
Başmakçı: Halil Özcan
Bayat: Hüseyin Özaktan
Çay: Ali Selvi
Çobanlar: Beytullah Tota
Dazkırı: İsmail Taylan
Emirdağ: Barış Can
Evciler: Saim Özer
Hocalar: Veli Aydoğmuş
İhsaniye: Tunay Türkmen
Sinanpaşa: Harun Güner
Sultandağı: Osman Acar
Şuhut: Ekrem Özsoy
- Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya
Sandıklı: Mustafa Gürel
Çobanlar: Ali Sarıtaş
Başmakçı: Ayhan Gönüllü
Bayat: Seyfettin Atacan
Bolvadin: Selahattin Kelekçi
Çay: Hüseyin Çağrı
Emirdağ: Uğur Serdar Kargın
Hocalar: Doğan Demir
İhsaniye: Şaban Çabuk
İscehisar: Bahtiyar Aşkın
Kızılören: Ali Erol
Sultandağı: Tacettin Damlarkaya
Şuhut: İbrahim Yıldız
- İYİ Parti
Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)
Bolvadin: Süleyman Toker
Çay: Serdar Dündar
Çobanlar: Sefa Değirmen
Dinar: Saffet Acar
Kızılören: Ali Kocapınar
Sandıklı: Asım Orhan
Sultandağı: İsmail Çelik
- Demokrat Parti
Bayat: Süleyman Mandal
Çay: İsmail Kökçür
İscehisar: Ahmet Şahin
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
- Saadet Partisi
Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu
Başmakçı: Ayhan Kemik
Bayat: Erhan Akpınar
Bolvadin: Osman Yavuz
Çay: Mehmet Akkoyun
Çobanlar: İbrahim Bayar
Dazkırı: Veysel Korkmaz
Dinar: Yaşar Karakaya
Emirdağ: Ahmet Alkan
Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat
Hocalar: Saadetdin Eşbah
İhsaniye: Selami Sivri
İscehisar: Ali Başpınar
Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç
Sandıklı: Hasan Balyalı
Sinanpaşa: Ramazan Kartal
Sultandağı: Ayhan Çelik
Şuhut: Oğuzhan Turgut
- Büyük Birlik Partisi
İscehisar: Necati Günser
Sandıklı: Sami Akbulut
ŞIRNAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)
Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram
Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı
Kumçatı beldesi: Ekrem Demir
Beytüşşebap: Habip Aşan
Cizre: Eşref Müjde
Güçlükonak: Bahattin Aktuğ
Fındık Beldesi: Abdulselam İmre
İdil: İsmail Genç
Karalar beldesi: Halef İnan
Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca
Silopi: İbrahim Tayşun
Çalışkan beldesi: Nadir Tosun
Başverimli beldesi: Medeni Tatar
Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu
Uludere: Sait Ürek
Hilal beldesi: Cevher Benek
Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız
Şenoba beldesi: Alihan Babat
- Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak: Osman Can
Balveren beldesi: Ahmet Ertak
Kasrik beldesi: Nedim Bilik
İdil: Fikret Ağırman
Karalar beldesi: Ekrem Sağlam
Silopi: Cemal Cengiz
Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak
Çalışkan beldesi:Hasan Mete
Görümlü beldesi:Muhsin Özdemir
Uludere: Salih Tanık
Şenoba beldesi: Sabri Babat
Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu
- Halkların Demokratik Partisi
Şırnak: Hişyar Uysal
Beytüşşebap: Cahit Özkan
Güçlükonak: M. Emin Kılıç
Kumçatı beldesi: Dursun Çakır
Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak
Balveren beldesi: Musa Sidar
Cizre: Mehmet Ziriğ
Silopi: Sülayman Şavluk
İdil: Niyazi Çevrim
Fındık beldesi: Ahmet İmre
Uludere: Selahattin Ürün
- İYİ Parti
Şırnak: Hacı Özer
Cizre: Ali Mungan
İdil: Metin Yetik
Güçlükonak: Rıdvan Oğur
Fındık beldesi: Ramazan İlhan
Silopi: Serhat Açıl
Uludere: Raşit Babat
- Saadet Partisi
Şırnak: Orhan Ürün
Balveren beldesi: İlyas bilir
Kasrik beldesi: Metin Şanlı
Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat
Uludere: Mücahit Sarımsakçı
Hilal beldesi: Çağrı Kandemir
Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem
Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram
Beytüşşebap : Abdullah Enes
Cizre: Feyroz Bozkurt
Güçlükonak: Uğur Güzel
Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş
İdil: Yasin Bakır
Karalar beldesi: Hasan Turgut
Sırtköy beldesi:Mehmet Esen
Silopi: Enes Yılmaz
Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu
Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven
TEKİRDAĞ
AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)
Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)
Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)
Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)
Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)
Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)
Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)
Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet ittifakı)
Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet ittifakı)
Çerkezköy: Vahap Akay (Millet ittifakı)
Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet ittifakı)
Muratlı: Nebi Tepe
Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet ittifakı)
Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet ittifakı)
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet ittifakı)
Ergene: Rasim Yüksel (Millet ittifakı)
Şarköy: Alpay Var (Millet ittifakı)
Saray: Özger Erkiş
- Halkların Demokrasi Partisi
Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş - Zübeyde Karaoğlan
- İYİ Parti
Çorlu: Erkan Düzenli
Muratlı: Zülküf İşler
Saray: Ali Özen
- Milliyetçi Hareket Partisi
Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)
Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan
Çorlu: Murat Vakitçi
Çerkezköy: Erol Kaya
Ergene: Oktay Çalışkan
Hayrabolu: Gökay Yıldırım
Kapaklı: Hasan Karakoç
Muratlı:Tarık Eğçin
Malkara: Enes Kiremitçi
Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon
Süleymanpaşa: Atakan Yaşar
Saray: Halil Gören
Şarköy: Levent Çotuk
- Demokrat Parti
Hayrabolu: Arif Yalçın
- Büyük Birlik Partisi
Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın
Çerkezköy: Yılmaz Bulut
Kapaklı: Güzin Yıldız
Malkara: Bahri Demir
Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz
Saray: Cem Başbuğ
Şarköy: Sabri Güner
Ergene: Meftun Özay
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman
Çerkezköy: Metin Dönmez
Ergene: Bora Küçükçetin
Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu
Malkara: Yılmaz Yıldız
Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar
Marmaraereğlisi: Hikmet Ata
Kapaklı: Tuncay Ulukaya
- Vatan Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu
Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz
Süleymanpaşa: Özkan İnci
Ergene: Kenan Serbest
MANİSA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)
Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)
Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)
Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)
Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)
Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)
Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)
Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)
Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)
Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)
Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)
Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)
Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)
Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)
Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)
Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)
Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)
Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)
Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)
Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)
Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)
Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)
Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)
Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)
Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)
Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez ve Hatice Aslan
Şehzadeler: Hasret Aslan ve Kasım Ağduk
Yunusemre: Hasret Arslan ve Fuat Şengül
- İYİ Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)
Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)
Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)
Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)
Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)
Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)
Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)
Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner
Akhisar: Ali Dursun
Ahmetli: İbrahim Köse
Alaşehir: Nurin Özkan
Şehzadeler: Abdullah Yılmaz
Yunusemre: Olgun Oktay Demircam
Salihli: Hüseyin Çetin
Turgutlu: Hasan Çağlın
Kırkağaç: Ahmet Koçak
Soma: Mehmet Tombalak
Sarıgöl: Fatih Güner
Kula: Hasan Hüseyin Yağcı
Saruhanlı: Suat Yılmaz
Gördes: Uğur Tekdemir
Demirci: Mehmet Önal
Selendi: Abdullah Yılmaz
Gölmarmara: Hasan Çağlak
Köprübaşı: Adem Avcı
- Demokrat Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı
Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu
Yunusemre: İsmail Taşkıran
- Demokratik Sol Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz
Şehzadeler: Tarık Cehvel,
Yunusemre: Tülin Öz
HAKKARİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hakkari: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)
Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)
Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)
Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)
Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Hakkari: Metin Koparan
Yüksekova: Peruz Çamlı
Şemdinli: Mirpenç Uysal
Çukurca: Ebubekir Aksaç
Derecik: Suat Yüksel
- Halkların Demokratik Partisi
Hakkari: Cihan Kahraman
Yüksekova: Remziye Yaşar
Şemdinli: Sami Beşer
Çukurca: Ebubekir Kanar
- İYİ Parti
Hakkari: Yaşar Yorulmaz
Yüksekova: Sabri Diri
Şemdinli: Sıtar Erden
Çukurca: Turan Doğan
Derecik: Efe Üstündağ
- Saadet Partisi
Hakkari: Rahmi Çiftçi
Yüksekova: Yavuz Dalgıç
Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi
Çukurca: Mücahide Akılotu
Derecik: Sümeyye Söğüt
TUNCELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli Merkez : Gökhan Arasan
Çemişgezek : Metin Levent Yıldız
Pertek : Recai Vural
Mazgirt : Murat Becerekli
Ovacık : Turhan Kılıç
Pülümür : Şevket Tanık
Hozat : Songül Acar
Nazımiye : Erkan Özdoğan
- Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli Merkez: Yusuf Kenan Aydın
Çemişgezek : Ali Rıza Özçelik
Pertek : Ruhan Alan
Mazgirt : İsmail Toprak
Ovacık : Mustafa Sarıgül
Pülümür : Müslüm Tosun
Hozat : Seyfi Geyik
Nazımiye : Cafer Kırmızıçiçek
- Halkların Demokratik Partisi
Tunceli Merkez : Nurşat Yeşil
Çemişgezek : Sinan Biçici
Pertek : Erdoğan Gürbüz
Mazgirt : Ali Ekber Saratlı
Ovacık : Serpil Argın
Pülümür : Gürol Yılmaz
Hozat : Nesim Ateş
Nazımiye : Özkan Arslan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli Merkez : Mücella Saler
- Türkiye Komünist Partisi
Tunceli Merkez : Mehmet Fatih Maçoğlu
Mazgirt : Derya Öz
Ovacık : Hayati Güngören
Pülümür : Birgül Ateş Çiçek
Hozat : Yılmaz Cesur
- Saadet Partisi
Tunceli Merkez : Dursun Gök
Ovacık : Mehmet Emre Kutluca
KOCAELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)
Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)
Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)
Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)
Dilovası: Hamza Şayir (Cumhur İttifakı)
Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)
İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)
Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)
Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)
Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Çayırova: Selahattin Kaya
Darıca: Yakup Törk
Derince: Sertif Gökçe
Gebze: Recep Dursun
Gölcük: İsmet İşeri
İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)
Karamürsel: Ahmet Çalık
Kartepe: Cumhur Karakadılar
- Halkların Demokratik Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm
Körfez: Selda İlgün
- İYİ Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)
Çayırova: İlhami Bayrak
Kandıra: Ercüment Şahin
Körfez: Salih Recep Şirin
Başiskele: Rıza Güven Usta
- Saadet Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın
Başiskele: Zafer Mutlu
Çayırova: Yusuf Aksu
Darıca: Selim Çetinkaya
Derince: Halil Kayın
Dilovası: Ercan Dalkılıç
Gebze: Burcu Çetinkaya
Gölcük: Nihat Yıldız
İzmit: Ahmet Özen
Kandıra: Ramazan Arslan
Karamürsel: Mehmet Özalay
Kartepe: İbrahim Bıyıklı
Körfez: Recep Sarıdoğan
- Demokrat Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki
İzmit: İsmail Yazgan
Kartepe: Ahmet Kerim Kıvanç
Kandıra: Arzu Aykanat Çakan
Başiskele: Halil Kurt
Gölcük: Ahmet Erman
Karamürsel: Atilla Hatipoğlu
Derince: Sebahattin Aydın
Körfez: Hülya Uluzman
Dilovası: Üzeyir Mert
Gebze: Rasim Arslan
Darıca: Mehmet Davutoğlu
Çayırova: Hüseyin Babaoğlu
- Demokratik Sol Parti
Kandıra: İdris Demir
Başiskele: Mahir Tanta
İzmit: Hülya Yıldırım
Gebze: Çetin Töngel
Derince: Kenan Baş
Körfez: Vedat Taştekin
Çayırova: Hasan Yıldız
Kartepe: Temel Ofluoğlu
Dilovası: Hakan Ercan
Gölcük: Gülten Erenkaya
Çayırova: Hasan Yıldız
Karamürsel: Şengül Karlıkaya
İZMİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)
Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)
Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)
Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)
Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)
Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)
Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)
Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)
Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)
Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)
Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)
Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)
Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)
Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)
Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)
Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)
Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)
Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)
Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)
Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (Millet İttifakı)
Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)
Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)
Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)
Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)
Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)
Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)
Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)
Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)
Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)
Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)
Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)
Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)
Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)
Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)
Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)
Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)
Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)
Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)
Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)
Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)
Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)
Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)
Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)
Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)
Dikili: Buğra Akın (Cumhur İttifakı)
Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)
Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)
- Büyük Birlik Partisi
Bornova: Mehmet Yalçın Emre
Bergama: Namık Kemal Eroğlu
Balçova: Mehmet Aktaş
Bayraklı: Hacı İbrahim Kireşçi
Tire: Erkan Etçi
- Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Bornova: Sedat Anavatan
Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu
Çiğli: Abdurahman Tekin
Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten
Karşıyaka: Okan Adatepe
Konak: Ali Sami Er
Narlıdere: Erdoğan Ezgi
Aliağa: Osman Kocabıyık
Çeşme: Ufuk Çankaya
Dikili: İsmail Can Polat
Karaburun: Dinçer Özlüoğlu
Kemalpaşa: Savaş Memiş
Kınık: Ali Göktaş
Kiraz: Salim Özkarataş
Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy
Ödemiş: Özgür Köksal
Seferihisar: Suna Çabuk
Selçuk: Hüseyin Kireç
Tire: Tayfur Çiçek
Torbalı: Behaettin Karaca
Urla: Oya Kahraman
Bayraklı: Ali Atıf Şen
- Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Aliağa: Hasan Şahin
Balçova: Necati Ağralı
Bayındır: İsmail Babahan
Bayraklı: Hasan Atilla Türköz
Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş
Beydağ: Hüseyin Çakıcı
Bornova: Cengiz Çakır
Buca: İsa Şenol
Çeşme: Hakan Ortabaş
Çiğli: Bülent Şahin
Dikili: Mehmet Albayrak
Foça: Esin Hatırlı
Gaziemir: Cumhur Işık Atabay
Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen
Karabağlar: Abdullah Karşılayan
Karaburun: Orhan Bulunmaz
Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren
Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan
Kınık: Sefa Köken
Kiraz: Meltem Ayvalı
Konak: Bülent Karagöz
Menderes: Birkan Burkan
Menemen: Baittin Erbey
Narlıdere: Gazi Kendigelen
Ödemiş: Abdullah Özoğlu
Seferihisar: Veli Bozkaya
Selçuk: Levent Özciğer
Tire: Nevin Odabaş
Torbalı: Muzaffer Yıldırımer
Urla: Cenap Yener
- Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Aliağa: İsmet Topal
Balçova: Seyfullah Özbek
Bayındır: Ayhan Bilgi
Bayraklı: Vedat Kolukısı
Bergama: Halit Gül
Beydağ: Mustafa Bekar
Bornova: İbrahim Orakçı
Buca: Ceren Kara
Çeşme: Zahit Yıldız
Çiğli: Muhsin Gircude
Dikili: Mustafa İnan
Foça: Paşali Feyiz
Gaziemir: Ömer Çağlar
Güzelbahçe: Osman Tunç
Karabağlar: Mümin Baştürk
Karaburun: Zekeriya Yılmaz
Karşıyaka: Hatice Değerli
Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru
Kınık: Selim Özcan
Kiraz: Mesut Sertkaya
Konak: Mustafa Erduran
Menderes: Hamza Demir
Menemen: Servet Yıldız
Narlıdere: Halil Yalçınkaya
Ödemiş: Şahap Bozkurt
Seferihisar: Zehra Çakar
Selçuk: Mine Güzel
Tire: Mehmet Ekmen
Torbalı: Kasım Ocak
Urla: Harun Güneş
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