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İşte seçim kuruluna bildirilen geçici aday listeleri

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti
 19 Şubat 2019 20:40
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İşte seçim kuruluna bildirilen geçici aday listeleri
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

ADANA

Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)

Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)

Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)

Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)

Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)

Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)

Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)

Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)

Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)

İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)

Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)

Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Erdinç Altıok (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)

Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)

Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)

İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)

Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)

Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)

Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe (Cumhur İttifakı)

Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)

Pozantı: Mustafa Çay (Cumhur İttifakı)

Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)

İYİ PARTİ

Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)

Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)

Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)

Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)

Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)

Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)

Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Mustafa Kara (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hacı Mehmet Çevik

Ceyhan: Sezai Şimşek

Çukurova: İbrahim Ethem Can

Feke: Cumhur Ersöz

İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu

Karataş: Durmuş Sarıgül

Kozan: Kazım Özgan

Pozantı: İsmail Aktaş

Saimbeyli: Enes Tahsin Ayhan

Sarıçam: Murat Ünal

Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı

Tufanbeyli: Gazi Keskin

Yumurtalık: Şerafettin Özözen

Yüreğir: Mehmet Acar

- Büyük Birlik Partisi

Kozan: Gürdal Topal

Feke: Burhan Şengül

Karaisalı: Murat Gürışık

Ceyhan: Recep Akşak

Tufanbeyli: Mehmet Öztürk

Saimbeyli: Selami Ekici

Yumurtalık: Hacı Atmaca

- Demokrat Parti

İmamoğlu: Kadir Altunköse

Çukurova: Bülent Alper

- Demokratik Sol Parti:

Büyükşehir Belediyesi: Çağrı Bağatur

Sarıçam: Celal Güven

- Bağımsız:

Büyükşehir Belediyesi: Cem Akarsu

BAYBURT

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt: Fatih Yumak

Aydıntepe: Fatih Eraslan

Demirözü: Arslan Gürer

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt: Kağan Eraslan

Demirözü: Muhammet Yeşil

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt: Hükmü Pekmezci

Aydıntepe: Haşim Şentürk

Demirözü: Hicabi Kurtulmuş

- İYİ Parti

Bayburt: Yunus Özyıldırım

Demirözü: Necati Fidan

- Saadet Partisi

Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur

Aydıntepe: Sezgin İstemi

Demirözü: Hasip Niyazioğulları

BİNGÖL

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bingöl: Erdal Arıkan

Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök

Sancak beldesi: Nusret Koçin

Adaklı: Zeki Işık

Genç: Mehmet Zeki Dirik

Karlıova: Veysi Bingöl

Kiğı: Hikmet Özüağ

Solhan: Abdulhakim Yıldız

Arakonak beldesi: Mustafa Döner

Yayladere: Nurettin Barış

Yedisu: Hüseyin Gülçiçek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bingöl: Vahdettin Uzunyayla

Adaklı: Şahin Işın

Genç: Serhat Nazlı

Kiğı: Yılmaz Gündüz

Solhan: Ertan Turgut

Yayladere: Sabri Akyürek

Yedisu: Veysel Yaygan

- Halkların Demokratik Partisi

Bingöl: Hişyar Özsoy

Sancak beldesi: Ahmet Balaman

Adaklı: Selim Güvenç

Genç: Sadullah Örkün

Karlıova: Özkan Bingöl

Kiğı: Hüsnü Alkan

Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker

Yayladere: Yusuf Bedir

Yedisu: Mustafa Adıbeli

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara

Ilıcalar beldesi: Eşref Varol

Sancak beldesi: Erdem Evran

Adaklı: Erdal Almalı

Genç: Mehmet Tartar

Karlıova: Muammer Alan

Kiğı: Nazif Hassoylu

Solhan: İbrahim Sönmez

Arakonak beldesi: Emrah Gezer

Yayladere: Mehmet Duransel

Yedisu: Ömer İsen

- Saadet Partisi

Bingöl: Adem Sağlam

Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık

Sancak beldesi: Yılmaz Gülek

Adaklı: Sacit Almalı

Genç: Abdullah Pınar

Karlıova: Ali İmran Taşçı

Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı

Solhan: Mehmet Emin Düşen

Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz

Yayladere: Mahmut Aktaş

Yedisu: Resul Güdek

ÇORUM

Çorum'da,

AK Parti

Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İspir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik

- CHP

Çorum Merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç

Kargı: Kemal Dümenci

Mecitözü: Veli Aylar

Oğuzlar: Orhan Ateş

Ortaköy: Muzaffer Tüzün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca

- MHP

Çorum Merkez: Kenan Şahin

Alaca: Sacit Kağızman

Bayat: Şaban Çakır

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Aktaş

İskilip: Ali Sülük

Laçin: Ünal Gevşek

Kargı: Recep Bolpaça

Mecitözü: Emin Söğütçü

Oğuzlar: Oğuz Hantal

Ortaköy: Necip Erdemirci

Osmancık: Ahmet Gölgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu

Uğurludağ: Zeki İpek

Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy

- İYİ Parti

Çorum Merkez: Bilgi Terlemezoğlu

Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç

Boğazkale: Kürşat Aşık

Dodurga: Bekir Akman

İskilip: Muhsin Kocasaraç

Laçin: Şuaip Karakuş

Kargı: Kemal Zincirli

Mecitözü: Bülent Bora Baltacı

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

Uğurludağ: Orhan Torun

- Saadet Partisi

Çorum Merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Musa Tök

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Ahmet Kellerbağı

İskilip: Hasan Mert

Laçin: Dursun Seyhan

Kargı: Abdurrahim Kalyon

Mecitözü: Ömer Koçak

Oğuzlar: Mahmut Bulut

Ortaköy: Adem Kayar

Osmancık: Alaattin Uğur

Sungurlu: Neşet Çeşitçioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyüp Ergün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın

ELAZIĞ

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ağın: İbrahim Yıldız

Alacakaya: Başaran Yaşlı

Arıcak: Ferit Yıldırım

Baskil: İhsan Akmurat

Karakoçan: Ayhan Akbaba

Keban: Ömer Kaya

Kovancılar: Hacı Akpınar

Maden: Ersin Tolan

Palu: Efraim Ünalan

Sivrice: Ebubekir Irmak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç

Alacakaya: Nazmi Gürbüz

Arıcak: Mustafa Coşkun

Palu: Adnan Karadağ

- Milliyetçi Hareket Partisi

Elazığ: Bilal Çoban

Ağın: Ali Uslu

Alacakaya: Şahin Yıldırım

Arıcak: Hamit Temizsoy

Baskil: Tuncer Turus

Karakoçan: Selçuk Perdeci

Keban: Ahmet Turan Özcan

Kovancılar: Nuri Çolak

Maden: Orhan Yavuz

Palu: Muhammet Septioğlu

Sivrice: Turgay Gündoğan

- İYİ Parti

Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)

Ağın: Yılmaz Serttaş

Baskil: Rahmi Ayas

Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu

Maden: Musa Orhan

- Saadet Partisi

Elazığ: Haluk Arslan

Ağın: Mehmet Özdem

Alacakaya: Davut Tunç

Arıcak: Kaan Ziya Yenihal

Baskil: Mehmet Künkül

Karakoçan: Alican Karadoğan

Keban: Bekir Kaya

Kovancılar: Yusuf Tangüner

Maden: Mehmet Altındal

Palu: İhsan Güngören

Sivrice: İbrahim Demirpolat

- Halkların Demokratik Partisi

Karakoçan: Mahmut Ercan

GÜMÜŞHANE

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Gümüşhane: Ercan Çimen

Torul: Nidai Köroğlu

Kürtün: Ahmet Kanat

Köse: Şerif Aygün

Kelkit (Cumhur İttifakı): Aziz Nas

Şiran: Yavuz Altıparmak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Gümüşhane: Bedri Ağaç

Torul: Ali Osman Araz

Kürtün: Mahmut Çağlayan

Köse: Aday yok

Kelkit: Osman Yeğin

Şiran: Hüseyin Kaya

- Milliyetçi Hareket Partisi

Gümüşhane: Sabri Varan

Torul: Evren Evrim Özdemir

Kürtün: Enver Şen

Köse: Turgay Kesler

Şiran: Mutlu Özel

- İYİ Parti

Gümüşhane: Mustafa Canlı

- Saadet Partisi

Gümüşhane: Şerif Erdal

Torul: Hüseyin Yıldırım

Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş

Köse: Yusuf Korkmaz

Kelkit: Sıtkı Yazıcı

Şiran: Hayrettin Kılıç

- Demokratik Sol Parti

Gümüşhane: Sibel Küçükkapdan

HATAY

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)

Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)

Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)

Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)

Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)

İskenderun: Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)

Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)

Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)

Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)

Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)

Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)

Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)

Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)

İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)

Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)

Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)

Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)

Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)

Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)

Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)

- İyi Parti

Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)

Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)

Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)

Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)

Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Dörtyol: Mehmet Raif Özmen

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Ahmet Yıldız

Altınözü: Mehmet Yüksek

Antakya: Serdar Özal

Arsuz: Orhan Kaya

Belen: Zekeriya Eğe

Defne: Adnan Mansuroğlu

Dörtyol: Murat Karakoyun

Erzin: Mustafa Ertaç

Hassa: Mustafa Yavşalak

İskenderun: Halil Çelik

Kırıkhan: Atila Erol

Kumlu: Uğur Ural

Payas: Recep Baysal

Reyhanlı: Zabit Çelik

Samandağ: İsmail Önal

Yayladağı: Serkan Oğuz

- Büyük Birlik Partisi

Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı

- Demokrat Parti

İskenderun: Mete Aslan

- Demokratik Sol Parti:

Antakya: Gökmen Çatal

Defne: Mehmet Güzelyurt

Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu

Arsuz: Cafer Özenir

MERSİN

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Akdeniz: Mustafa Gültak (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)

Aydıncık: Ferat Aktan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

Akdeniz: Sabit Yelkovan

Mezitli: Neşet Tarhan

Toroslar: Süleyman Dalkılıç

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Anamur: Durmuş Deniz

Aydıncık: Abdullah Servili

Bozyazı: Yüksek Kır

Çamlıyayla: İslam Sarı

Erdemli: Hüseyin Serin

Gülnar: Mehmet Kale

Mut: Mehmet Saydam

Silifke: Mustafa Turgut

Tarsus: Haluk Bozdoğan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)

Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)

Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)

Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)

Gülnar: Alparslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)

Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)

Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)

Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Akdeniz: Mehmet Akif Çiftçi

Mezitli: Mert Caner

Toroslar: Ender Turhan

Yenişehir: Hasan Ahi

Anamur: Mehmet Türe

Aydıncık: İrfan Şahin

Bozyazı: Sezai Hasdeniz

Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu

Erdemli: Serdar Arslan

Gülnar: Ahmet Sarı

Mut: Murat Orhan

Silifke: Özer Özel

Tarsus: Esin Erkoç

- Halkların Demokratik Partisi

Akdeniz: Alaaddin Erdoğan

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan

Akdeniz: Yusuf Gülmez

Mezitli: Burak Canlı

Toroslar: Mehmet Taşkıran

Yenişehir: Şevket Yıldırım

Anamur: Ali Bal

Aydıncık: Bilal Uğuz

Bozyazı: Arif Şahbaz

Çamlıyayla: İzvan Nergiz

Erdemli: Mehmet Yıldız

Gülnar: Ercan Şahin

Mut: Halid Kılınç

Silifke: İbrahim Baz

Tarsus: Halil İbrahim Oğul

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan

Akdeniz: Musa Kara

Mezitli: Şahin Kılıç

Toroslar: Ulaş Karabulut

Yenişehir: Eren Sonağa

Anamur: Hüsnü Okan Özlü

Aydıncık: Ekrem Oğul

Bozyazı: Emre Tek

Çamlıyayla: Alp Erdem

Erdemli: İlhan Güzelalp

Gülnar: Mustafa Kemal Tekin

Mut: Turgut Özdemir

Silifke: Murat Emre Dolgun

Tarsus: Ahmet Cengiz Kara

NEVŞEHİR

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Nevşehir: Rasim Arı

Avanos: Şaban Topuz

Acıgöl: Ercan Ertaş

Derinkuyu: Bülent Aksoy

Gülşehir: Fatih Çiftçi

Hacıbektaş: Şenay Gök

Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu

Ürgüp: Mehmet Aktürk

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)

Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)

Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)

Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)

Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Patisi:

Nevşehir: Filiz Kılıç

Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş

Acıgöl: Fatih Özdoğan

Derinkuyu: Gültekin Oğuz

Gülşehir: Şengezer Kürk

Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş

Kozaklı: Celalettin Güven

Ürgüp: Hasan Erdoğan

- İYİ Parti:

Nevşehir: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)

Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi:

Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu

Avanos: Noman Demircioğlu

Acıgöl: Hüseyin Özerkan

Derinkuyu: Feyzullah Erdem

Gülşehir: Hüseyin Ödemiş

Hacıbektaş: Nadir Doğan

Kozaklı: Osman Altundal

Ürgüp: Doğan Ak

- Büyük Birlik Partisi:

Nevşehir: Ahmet Bilgili

- Demokratik Sol Parti:

Hacıbektaş: Recai Aksu

- Türkiye Komünist Partisi:

Avanos: Yeliz Karaca

Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer

OSMANİYE

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)

Bahçe: İbrahim Baz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

Toprakkale: Mehmet Daşöz

Sumbas: Zeki Demiroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)

Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)

Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu

Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu

Sumbas: Sinan Karatay

Toprakkale: Güney Akgül

- İYİ Parti

Merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)

Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)

Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Merkez: Ömer Yağmur

Kadirli: İbrahim Ergün

Düziçi: Teyfik Akçay

Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu

Sumbas: Ali Gönen

Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı

Bahçe: Mehmet Topçu

- Demokrat Parti

Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu

Demokratik Sol Parti:

Merkez: Abdullah Güzel

Düziçi: Halil Güzel

Kadirli: Ahmet Yıldırım

Toprakkale: Şükrü Tuncer

Türkiye Komünist Partisi

Merkez: Mehmet Çanta

Bağımsız:

Kadir Karayel

Alparslan Koca

TRABZON

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi (Cumhur İttifakı): Murat Zorluoğlu

Ortahisar (Cumhur İttifakı): Ahmet Metin Genç

Akçaabat (Cumhur İttifakı): Osman Nuri Ekim

Araklı (Cumhur İttifakı): Recep Çebi

Arsin (Cumhur İttifakı): Sait Gürsoy

Beşikdüzü (Cumhur İttifakı): Harun Demirci

Dernekpazarı (Cumhur İttifakı): Mehmet Aşık

Düzköy (Cumhur İttifakı): Yılmaz Ankara

Çaykara (Cumhur İttifakı): Hanefi Tok

Hayrat (Cumhur İttifakı): Salih Öztel

Köprübaşı (Cumhur İttifakı): Ali Aydın

Maçka (Cumhur İttifakı): Koray Koçhan

Of (Cumhur İttifakı): Salim Salih Sarıalioğlu

Sürmene (Cumhur İttifakı): Rahmi Üstün

Tonya (Cumhur İttifakı): Osman Beşel

Vakfıkebir (Cumhur İttifakı): Muhammet Balta

Yomra (Cumhur İttifakı): İbrahim Sağıroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ortahisar (Millet İttifakı): Mehmet Salih Akyüz

Beşikdüzü (Millet İttifakı): Ramis Uzun

Maçka (Millet İttifakı): Musa Turan

Düzköy (Millet İttifakı): Fehmi Köroğlu

Vakfıkebir (Millet İttifakı): Emin Uludüz

Of (Millet İttifakı): Hilmi Saral

Sürmene (Millet İttifakı): Kemal Küçükali

Çaykara: Hasan Düzgün

Hayrat (Millet İttifakı): Ahmet Hasançebioğlu

Tonya (Millet İttifakı): Şuayip Aydın

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çarşıbaşı (Cumhur İttifakı): Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı (Cumhur İttifakı): Refik Kurukız

- İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi (Millet İttifakı): Atakan Aksoy

Akçaabat (Millet İttifakı): Osman Akbulut

Araklı (Millet İttifakı): Hasan Suiçmez

Arsin (Millet İttifakı): Suat Sarıalioğlu

Çarşıbaşı (Millet İttifakı): Mehmet Turan

Çaykara: Hanife Birinci

Dernekpazarı (Millet İttifakı): Cevdet Cemal Cansız

Köprübaşı (Millet İttifakı): Selim Avcı

Şalpazarı (Millet İttifakı): Mehmet Öngöz

Yomra (Millet İttifakı): Mustafa Bıyık

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hasan Saka

Ortahisar: Ensar Bozali

Dernekpazarı: Abidin Pergel

Düzköy: Suat Çalık

Hayrat: Süleyman Baş

Köprübaşı: Bayram Aydın

Maçka: Hikmet Aydın

Of: Mehmet Sarıalioğlu

Sürmene: Aydın Danışmaz

Şalpazarı: Ahmet Kıran

Tonya: Abdullah Altuntaş

Vakfıkebir: İbrahim Baş

Yomra: Selçuk Atasoy

MALATYA

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Arapgir: Rıza Murat Türksoy

Arguvan: Ahmet Eren

Akçadağ: Mustafa Kırteke

Battalgazi: Osman Güder

Darende: İsa Özkan

Doğanşehir: Vahap Küçük

Doğanyol: Hakan Bay

Kale: Murat Koca

Pütürge: Mikail Sülük

Yazıhan: Nevzat Öztürk

Yeşilyurt: Mehmet Çınar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Akçadağ: Mustafa Korkmaz

Arapgir: Haluk Cömertoğlu:

Arguvan: Mehmet Kızıldaş

Doğanşehir: Mehmet Bayram

Doğanyol: Gündüz Cengiz

Hekimhan: Turan Karadağ

Kuluncak: Mustafa Yıldız

Yazıhan: Niyazi Akıncı

Yeşilyurt Erkan Özgür

- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Arguvan: İlhan Yıldız

- Milliyetçi Hareket Partisi

Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)

Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)

Darende: Hasan Seyfettin Ateş (Millet İttifakı)

Pütürge: Murat Tanrıverdi

Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)

Yeşilyurt: Cem Parlak

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Akçadağ: Ali Emre

Arapgir: Hamza Adak

Arguvan: Seyfullah Öner

Battalgazi: Mustafa Sertkaya

Darende: Sıddık Akkaymak

Doğanşehir: Sinan Erarslan

Doğanyol: Osman Solmaz

Hekimhan: Lütfi Şahin

Kale: Mehmet Sofuoğlu

Kuluncak: Mehmet Kul

Pütürge: Kasım Tilbaç

Yazıhan: Mahmut Karlık

Yeşilyurt: Emine Akkurt

- Demokrat Parti

Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

- Büyük Birlik Partisi

Arapgir: İbrahim Yurtsever

Arguvan: Ülkü Sabaner

Darende: Hamit Demir

Doğanşehir: Nebi Cafer Demirci

Doğanyol: Besat Karakaya

Hekimhan: Can Demir

Kale: Nizamettin Fırat

Kuluncak: Ali Arslan

- Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Mesut Günışık

- Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

- Vatan Partisi

Büyükşehir: Hüseyin Koç

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Haydar Levent

- Bağımsız

Büyükşehir: Şerif Demirel

SİİRT

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Siirt: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

Kurtalan: Nevzat Karaatay

Eruh: Cevher Çiftçi

Pervari: Tayyar Özcan

Şirvan: Necat Cellek

Baykan: Mehmet Ali Erol

Tillo: İdham Aydın

- Cumhuriyet Halk Partisi

Siirt: Şakir Sula

Kurtalan: Necat Ayaz

Pervari: Şevket Beytekin

Şirvan: Mehmet Otağ

Baykan: Kadir Taşkın

- Halkların Demokratik Partisi

Siirt: Berivan Helen Işık

Kurtalan: Baran Akgül

Eruh: Celile Babaoğlu

Pervari: İhsan Gülmak

Baykan: Remzi Sarsılmaz

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kurtalan: Bedirhan Lale

Eruh: Bayram Demir

Pervari: Mehmet Sait Kandemir

Şirvan: Deniz Cellek

Baykan: Hasan Söyüncü

Tillo: Fırat Çokan

- İYİ Parti

Siirt: Ahmet Özgür

Kurtalan: Lokman Dilek

Eruh: Resul Güneş

Pervari: İsmail Bilen

Şirvan: Yusuf İncecik

Baykan: Metin Söyüncü

Tillo: Davut Dalkılıç

- Saadet Partisi

Siirt: Seyfettin Kol

Kurtalan: Furkan Öcal

Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin

Pervari: Süleyman Poyraz

Şirvan: Refik Öztürkan

Baykan: Zeki Göktaş

Tillo: Mustafa Kaçmaz

GAZİANTEP

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Şahinbey: Mehmet Yılmaz Çelik

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Nizip: Bedirhan Bayındır

- Milliyetçi Hareket Partisi

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur ittifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur ittifakı)

- İyi Parti

Büyükşehir: Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şahitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet ittifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet ittifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet ittifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Mehmet İslam

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Araban: Zeynel Açıkgöz

İslahiye: Bekir Durdu

Karkamış: Ahmet Şahin

Nizip: Ahmet Kurban

Nurdağı: İzzettin Beyaz

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Yavuzeli: Mustafa Yüksek

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Celal Doğan

ARTVİN

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Artvin : Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)

Ardanuç : Fahri Acar (Cumhur İttifakı)

Arhavi : Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)

Borçka : Aslan Atan (Cumhur İttifakı)

Hopa : Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)

Kemalpaşa: Yener Balkaya

Murgul : Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)

Şavşat : Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yusufeli : Eyüp Aytekin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Artvin: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)

Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)

Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)

Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)

Hopa: Taner Ekmekçi

Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)

Murgul: Erkan Şeyhoğlu (Millet İttifakı)

Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)

Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kemalpaşa: Erhan Şahin

Yusufeli: Erdal Demirci

- İYİ Parti

Hopa: Turan Kasımoğlu

- Saadet Partisi

Artvin: Gültekin Soydan

Ardanuç: Şahin Alaçam

Arhavi: Etem Ergüney

Borçka: Mustafa İskenderoğlu

Hopa: Server Eksilmez

Kemalpaşa: Turgay Karagöz

Murgul: Ali Kiraz

Şavşat: Mikail Koca

Yusufeli: Mustafa Aksoy

- Demokratik Sol Parti

Artvin: Hüseyin Kul

SİNOP

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Sinop merkez (Cumhur İttifakı): Ali Çöpçü

Boyabat: Şefik Çakıcı

Erfelek: Mehmet Uzun

Ayancık: Recep Ak

Gerze: Cevat Şensoy

Saraydüzü: Hasan Peker

Durağan: Ahmet Kılıçaslan

Dikmen: Adnan Acar

Türkeli: Veysel Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sinop Merkez (Millet İttifakı): Barış Ayhan

Dikmen (Millet İttifakı): Saim İstanbullu

Gerze: Osman Belovacıklı

Erfelek (Millet İttifakı): Muzaffer Şimşek

Ayancık (Millet İttifakı): Hayrettin Kaya

Durağan: Mustafa Eker

- Milliyetçi Hareket Partisi

Türkeli: Halil Dilek Özcan

Durağan: Fehmi Dalkılıç

Saraydüzü: İbrahim Kanber

Gerze: Kerim Ulusoy

Dikmen: Vedat Dağlı

Ayancık: Özay Çetin

Boyabat: Şükrü Kaya

Erfelek: Abdurahman Gülen

- İYİ Parti

Boyabat (Millet İttifakı): Hasan Kara

Gerze: Cemal Yıldız

Durağan: Ümit Demir

Saraydüzü (Millet İttifakı): Kadir Çiçek

- Saadet Partisi

Sinop Merkez: Sefa Yalın

Ayancık: Cumhur Övet

Boyabat: Birol Aydın

Dikmen: Bekir Aydın

Durağan: Necati Çördükçü

Erfelek: Yücel Tuna

Gerze Mehmet Ali Yavuz

Saraydüzü: Basri Baş

Türkeli: İsmail Özcan

BARTIN

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Ulus: Hasan Hüseyin Uzun

Amasra: Uğur Timur

Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bartın: Mehmet Arslan

Ulus: Çetin Selçuk Arslan

Amasra: Recai Çakır

Kurucaşile: Nergiz Kartal

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bartın: Cemal Akın

Ulus: Sevgi Ünal

Amasra: Asım Soydan

Kurucaşile: Sinan Özekin

- İYİ Parti

Amasra: Levent Gülbezer

Kurucaşile: Mehmet Aksu

- Saadet Partisi

Bartın: Emin Titiz

Ulus: Bayram Taşçı

Amasra: Celal Vakit

Kurucaşile: Can Güner

KIRIKKALE

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Bahşili: Recep Zafer Tekin

Balışeyh: Ali Dedelioğlu

Çelebi: Yaşar Erdemir

Delice: Turgut Özdem

Karakeçili: Hüseyin Özçelik

Keskin: Dede Yıldırım

Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu

Yahşihan: Ahmet Sungur

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)

Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi:

Kırıkkale: Serdar Yarar

Bahşili: Halil İbrahim Bişkin

Balışeyh: Mustafa Şen

Çelebi: Nafi Yakut

Delice: Soner Maziligüney

Karakeçili: Veysel Aydemir

Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Sulakyurt: İsmail Bildik

Yahşihan: Osman Türkyılmaz

- İYİ Parti

Kırıkkale: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)

Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu

Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)

Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kırıkkale: Faruk Vurgun

Bahşili: Ömer Çıtak

Balışeyh: Hakan Özkan

Çelebi: Hüseyin Çelebi

Delice: Ali Gündoğan

Karakeçili: Murat Yıldız

Keskin: Faruk Korkmaz

Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz

Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz

- Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale: Mustafa Babacan

ADIYAMAN

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman Merkez: Süleyman Kılınç

Kahta: Engin Akel

Gerger: Erkan Aksoy

Samsat: Halil Fırat

Sincik: Mehmet Korkut

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gölbaşı: Yusuf Özdemir

Besni: Eyyüp Mehmet Emre

Tut: Ercan Öncebe

- Cumhuriyet Halk Partisi

Gölbaşı: İskender Yıldırım

Besni: Vakkas Açar

Tut: Mehmet Kılıç

- Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman Merkez : Rıfat Erdem

Kahta: Siraç Aslan

Samsat: Sadık Öztürk

Sincik: Ahmet Genciz

Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül

- İYİ Parti

Adıyaman Merkez: Abdulkadir Kırmızı

- Saadet Partisi

Adıyaman Merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı

Gölbaşı: Yusuf Yalanız

Çelikhan: Mehmet Bora

Besni: Reşit Alkan

Gerger: Zeynal Aslan

Samsat: Hayrettin Kuştepe

Sincik: Hasari Altıntel

Tut: Mustafa Akar

YOZGAT

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Yozgat: Celal Köse

Akdağmadeni: Önder Gürel

Aydıncık: Ahmet Koçak

Boğazlıyan: Gökhan Çoşar

Çandır: Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan: Yasin Şahiner

Çekerek: Eyüp Çakır

Kadışehri: İrfan Akın

Saraykent: Ahmet Öçal

Sarıkaya: Duran Cesur

Sorgun : Mustafa Özdemir

Şefaatli: Zeki Bozkurt

Yenifakılı: Yalçın Karadavut

Yerköy: Mehmet Ağaoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)

Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)

Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)

Saraykent: Kazım Can

- Milliyetçi Hareket Partisi

Yozgat : Mehmet Erdemir

Akdağmadeni: Nezih Yalçın

Aydıncık : Selahattin Özdemir

Boğazlıyan: İbrahim Tamer

Çandır: M. Emin Murat

Çayıralan: Kıyasi Başgül

Çekerek: Mustafa Bal

Kadışehri: Mustafa Doğru

Saraykent: İdris Ögel

Sarıkaya: Ömer Açıkel

Sorgun : Erkut Ekinci

Şefaatli: Müjdat Karaca

Yerköy Abdullah Altıntaş

- İYİ Parti

Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)

Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)

Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)

Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)

Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)

Saraykent: Osman Çiftcier

Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)

Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)

Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)

Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)

Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Yozgat : Ziya Koçak

Akdağmadeni: Necmettin Demirel

Aydıncık: Necmettin Kayhan

Boğazlıyan: Fatih Demir

Çandır : Abdulvahap Yılmaz

Çayıralan: Hafize Tekbaş

Çekerek: Mustafa Alan

Kadışehri: Zehni Durusoy

Saraykent: Ali Yurt

Sarıkaya: İrfan Taşkın

Sorgun: Mustafa Salman

Şefaatli: Duran Karaman

Yenifakılı İsmail Özmen

Yerköy: Ali Polat

- Büyük Birlik Partisi

Kadışehri: Davut Karadavut

Saraykent: Ahmet Köroğlu

Sorgun : Üzeyir Arslan

- Demokrat Parti

Yozgat: Abdullah Doğan

- Bağımsız adaylar

Yozgat: Kazım Arslan

Yozgat: Bekir Korkmaz

ANKARA

- AK PARTİ

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

- MHP

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

- CHP

Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş

Çankaya: Alper Taşdelen

Yenimahalle: Fethi Yaşar

Mamak: Adnan Demirci

Etimesgut: Celal Çelik

Ayaş: Ali Başkaraağaç

Çubuk: Can Kaderoğlu

Elmadağ: Adem Barış Aşkın

Güdül: Sevilay Akyüz

Haymana: Hacı Aysu

Kalecik: Hamza Alper Gümüş

Polatlı: Sami Çay

- SAADET PARTİSİ

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan

Akyurt: Yasin Çiftçi

Altındağ: Cemal Sertkaya

Ayaş: Cengiz Zeyrek

Bağla: Soner Dalkıran

Beypazarı: İbrahim Demir

Çamlıdere: Mehmet Mermer

Çankaya: Hasan Çıplak

Çubuk: Süleyman Haksever

Elmadağ: Nuri Yurdakul

Etimesgut: Hakan Polat

Evren: Yusuf Yiğiter

Gölbaşı: Halil Adıgüzel

Güdül: Mehmet Avcı

Haymana: Aytekin Yüzer

Kahramankazan: Erol Öztürk

Kalecik: Mustafa Türkmen

Keçiören: Davut Açıkgöz

Kızılcahamam: Sedat Barun

Mamak: Seyit Mehmet Karagülle

Nallıhan: Murat Gür

Polatlı: Nasuh Reşat Ayar

Pursaklar: Muammer Gülap

Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal

Yenimahalle: Mehmet Şahin

- DSP

Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Akyurt: Hanife Uludağ

Altındağ: Aydın Solhan

Ayaş: Ali Korçeren

Bala: Ejder Onursal

Beypazarı: Mehibe Çakmak

Çubuk: İsmail Hakkı Çetin

Elmadağ: Remzi Işıkdan

Etimesgut: Necati Şeyhoğlu

Evren: Halit Baykal

Gölbaşı: Abdullah Ayan

Güdül: Mustafa Çalışkan

Haymana: Mehmet Erdal Baytok

Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya

Kalecik: Yaşar Güner

Keçiören: Kenan Üşenmez

Kızılcahamam: Rana Zengi

Mamak: Ayşenur Türksoy Yatarkalkmaz

Polatlı: Mahir Akkar

Pursaklar: Ekrem Avanaş

Sincan: Mahmut Akyol

Şereflikoçhisar: Kenan Seven

- İYİ PARTİ

Akyurt: Selami Ünür

Altındağ: Hasan Yalçıntaş

Bala: Necati Deli

Beypazarı: Veysel Ayık

Çamlıdere: Vefa Peçenek

Çubuk: Mustafa Aydos

Gölbaşı: Mahmut Aksoy

Güdül: Nurullah Ünsal

Kahramankazan: Fazıl Köremezli

Keçiören: Güçlü Şenel

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Nallıhan: Abdulfettah Güngör

Pursaklar: Hüseyin Burgaz

Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı

Sincan: Mehmet Arslan

- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Sincan: Sabri Öz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Çubuk: Hayrettin Bal

Gölbaşı: Serkan Yüksel

Altındağ: Enver Yılmaz

Polatlı: İsmail İlbağa

Etimesgut: Orhan Bozkurt

Akyurt: Lütfü Ercan

- VATAN PARTİSİ

Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür

Altındağ: Sefa Koçoğlu

Akyurt: Emilhan Güçlü

Ayaş: Hasan Dönmez

Bala: Engin Baybaş

Beypazarı: Filiz Kayaönü

Çamlıdere: Cem Karaca

Çankaya: Fırat Kayaönü

Çubuk: Dursun Keskin

Elmadağ: Yılmaz Şekerbay

Etimesgut: Gülser Bektaş

Evren: Özgür Yıldız

Güdül: Bahri Erdem

Gölbaşı: Ergül Bezci

Kahramankazan: Aysel Timuroğlu

Kalecik: Timuçin Yarkın

Keçiören: Murat Ünal

Kızılcahamam: Sevim Deligöz

Mamak: Şen Yazgan

Nallıhan: Celal İlhan

Sincan: Perihan Karagöllü

Pursaklar: Agah Kutlu

Şereflikoçhisar: Altay Yücel

- BTP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Mustafa Pak

Altındağ: Haydar Yıldız

Ayaş: Turgut Karadere

Bala: Bayram Güzel

Beypazarı: Aşur Özer

Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan

Çankaya: Murat Özilhan

Çubuk: İzzet Yaşar

Elmadağ: Abidin Uluyol

Etimesgut: Salih Türkyılmaz

Evren: Asım İnce

Gölbaşı: Mehmet Erkul

Güdül: Ömer Kılıç

Haymana: Cevdet Ayık

Kızılcahamam: İhsan Çetin

Kahramankazan: Mahir Ceylan

Kalecik: Zeki Mercan

Keçiören: Mevlüt Emre Vona

Mamak: Hüseyin Kuloğlu

Nallıhan: Rukiye Bıyıklı

Polatlı: Fahri Yılmaz

Pursaklar: Selim Oktay

Sincan: Okan Özgür Özturan

Şereflikoçhisar: Ali Şen

Yenimahalle: Faik Ünal Silier

- HDP

Bala: Bülent Akbaş

Çankaya: Filiz Kerestecioğlu

Haymana: Tülay Serbest

Keçiören: Diyadin Fırat

Polatlı: Soner Özalp

KIRŞEHİR

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

Akçakent: Yılmaz Kılıç

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

- Milliyetçi Hareket Patisi:

Kırşehir: Onur Köksal

Akpınar: Ramazan Atalay

Akçakent: Ahmet Bozkurt

Boztepe: Musa Ceylan

Çiçekdağı: İsmail Deniz

Kaman: Kenan Elvan

Mucur: Hasan Hüseyin Köşker

- İyi Parti:

Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi:

Kırşehir: Yusuf Turan

Akçakent: Beytullah Zeki

Boztepe: Hatice Günkızıl

Çiçekdağı: Hacı Doğan

Kaman: İsa Dinçer

Mucur: Ahmet Erganlı

- Demokratik Sol Parti:

Kırşehir: Erdoğan Sincer

Mucur: Hayrettin Özgen

- Türkiye Komünist Partisi:

Kırşehir: Serap Emir

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir: Ahmet Haydar İlik

Akpınar: Seher Karakaya

Boztepe: Mustafa Öksüz

Mucur: Hasan Bozdoğan

- Vatan Partisi

Kırşehir: İlker Özkamalı

ANTALYA

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topçu

Döşemealtı: Emre Afacan

Elmalı: Ümit Öztekin

Gazipaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökçe Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

- MHP

Alanya: Adem Murat Yücel

Kemer: Yusuf Üras

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek

Finike: Nail Dülgeroğlu

- CHP

Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)

Akseki: Erdoğan Erdoğan

Döşemealtı: Turgay Genç

Finike: Mustafa Geyikçi

Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz

İbradı: Serkan Küçükkuru

Kaş: Hayri Süt

Kemer: Mustafa Gül

Kepez: Murat Dinç

Konyaaltı: Semih Esen

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Manavgat: Şükrü Sözen

Muratpaşa: Ümit Uysal

- İYİ Parti

Alanya: Abdullah Sönmez

Aksu: Durmuş Ali Arslan

Demre: Okan Kocakaya

Elmalı: Halil Öztürk

Korkuteli: Halil Kara

Gündoğmuş: Sultan Çetin

Serik: Yusuf Mecek

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş

Alanya: Habip Şanlı

Aksu: Yusuf Hatip

Demre: Abdulkadir Kayabaş

Döşemealtı: Ömer Saçkan

Elmalı: İsmail Aygün

Finike: Yakup Şafakçı

Gazipaşa: Mustafa Bacak

Gündoğmuş: Hayri Demirel

İbradı: Muhittin Gazi

Kaş: Hamza Karaağaç

Kemer: Şafak Barbaros

Kepez: Mehmet Akburak

Konyaaltı: Ali Soysal

Korkuteli: Hasanali İrban

Kumluca: Ergün Eren

Manavgat: İlhami Demiral

Muratpaşa: Ahmet Durak

Serik: Adem Demirel

ŞANLIURFA

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)

Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakale: Ahmet Geçit

Birecik: Hüseyin Kıran

Bozova: Şıhmüslüm Bayar

Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra

Eyyübiye: Sinan Kılıç

Halfeti: Ekrem Morçiçek

Harran: Mehmet İngin

Hilvan: Ali Turan Avcı

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Suruç: Kemal Eşsiz

Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir: Hidayet Enmek

Halfeti: Abdurrahman Çiftçi

Birecik: Hakan Arıcı

Haliliye: Şerif Bendaş

Eyyübiye: Mahmut Memitanlı

Karaköprü: Rıdvan Yavuz

Viranşehir: Hıdır Oktay

Suruç: Hatice Çevik

Hilvan: Bişar Tüysüz

Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman

Bozova: Mahmut Çakmak

Siverek: Turan Tüysüz

- Milliyetçi Hareket Partisi

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

- İyi Parti

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Sabahattin Cevheri

Akçakale: Abdulhakim Ayhın

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt

- Demokrat Parti

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

SİVAS

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağ

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel

Ulaş: Murat Sulakcı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas: Mehmet Er

Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik

- İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin

- Saadet Partisi

Sivas: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan

- Büyük Birlik Partisi

Sivas: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin

- Vatan Partisi

Sivas: Cumhur Akbulut

- Türkiye Komünist Partisi

Sivas: Cem Taylan

- Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas: Yunus Çınar

- Demokratik Sol Parti:

Sivas: Recep Bozdağ

SAMSUN

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)

Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)

Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)

Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)

Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)

Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)

Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)

İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)

Ladik: Nurhan Yapıcı (Cumhur İttifakı)

Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)

Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)

Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)

Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)

Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)

Bafra: Kemal Bütüner

Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)

Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)

Tekkeköy: Tansu Çıkış

Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)

Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)

Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)

19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)

Bafra: Rızvan Aksoy

Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)

Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)

Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)

Tekkeköy: Mustafa Candal

Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)

Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)

İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)

Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen

19 Mayıs: Yakup Demir

Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız

Asarcık: Seyitahmet Akkuş

Atakum: Serdar Şen

Ayvacık: Cengiz Keskin

Bafra: Mustafa Harman

Canik: Ali Şener

Çarşamba: Sebahattin Sancar

Havza: Şenol Tunçay

İlkadım: Şerif Altundal

Kavak: Remzi Sarak

Ladik: Yalçın Kaya Oğuz

Salıpazarı: Ali Turhan

Tekkeköy: Şükrü Yavuz

Terme: Ali Yüksel

Vezirköprü: Fahreddin Kılıç

Yakakent: Sinan Yılmaz

- Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal

İlkadım: Ferdi Ak

- Demokrat Parti

Büyükşehir Belediyesi: Zeki Sayar

- Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu

- Demokratik Sol Parti:

Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç

- Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan

- Bağımsız

Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta

KAHRAMANMARAŞ

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)

Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)

Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)

Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)

Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)

Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)

Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)

Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)

Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı)

Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)

Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)

Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)

Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)

Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)

Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)

Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Onikişubat: Selim Kale

Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe

Elbistan: Sami Polat

Afşin: Şeref Ertekin

Göksun: İshak Köroğlu

Nurhak: Mehmet Alış

Ekinözü: Oktay Ceyhan

Andırın: Abdullah Tor

Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı

Pazarcık: Ali Çolak

Çağlayancerit: İrfan Şişman

- Büyük Birlik Partisi

Onikişubat: Fulya Köse

Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz

Elbistan: İbrahim Alagöz

Afşin: Ecevit Kavak

Göksun: Ali Kıraç

Pazarcık: Ali Ergören

Çağlayancerit: Eyup Babuşcu

- Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Onikişubat: Sezai Çevirici

- Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir: Ali Şenyüz

- Vatan Partisi

Büyükşehir: Cafer Sincer

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Mehmet Kenger

Pazarcık: Kamil Dalkara

- Bağımsız

Büyükşehir: İrfan Fıstık

Büyükşehir: Ömer Solak

KARAMAN

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Ayrancı: Yavuz Candan

Ermenek : Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Hayri Samur

Başyayla: Ahmet İpek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman: Emin Ege

Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)

Kazımkarabekir: Sami Evren

Başyayla : Ahmet Alper

Sarıveliler: Muhittin Türkan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman : Savaş Kalaycı

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı

Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu

Ermenek: Emel Öztürk

Başyayla: Yunus Yıldız

Sarıveliler: Hakan Çoşkuner

- İYİ Parti

Karaman : Zühtü Bahadır Bayraç

Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)

Başyayla: Ahmet Koca

- Saadet Partisi

Karaman : Şaban Şahin

Bağımsız Adaylar

Sarıveliler: Halil Kulak

GİRESUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Giresun: Atekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Alucra: Yalçın Eker

Bulancak: Recep Yakar

Çamoluk: Musa Varıcı

Çanakçı: Sezer Kadakal

Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu

Doğankent: Ruşen Özden

Espiye: Mustafa Karadere

Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu

Görele: Tolga Erener

Güce: Aytekin Geçgel

Keşap: Mehmet Emür

Piraziz: Uğur Melikoğlu

Tirebolu: Abdullah Karabıçak

Şebinkarahisar: Şahin Yılancı

Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Giresun: Kerim Aksu (Millet İttifakı)

Alucra: Yunus Bekçi (Millet İttifakı)

Bulancak: Necmi Sıbıç (Millet İttifakı)

Dereli: Aytekin Karakayalı

Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)

Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)

Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)

Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)

Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)

Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Alucra: Suat Aybar

Bulancak Barış Çelebi

Çanakçı: İsmet Öncü

Çamoluk: Fatih Düz

Doğankent: Haşim Birol Tekin

Eynesil: Emre Kemal

Dereli: Erdoğan Satgun

Espiye Tuğrul Yanıkoğlu

Görele: Erturul Melikoğlu

Güce: Yüksel Geçgel

Keşap: Mehmet Yüksel

Piraziz: Göksel Güneş

Şebinkarahisar: Murat Bölük

Tirebolu: Fikri Şen

Yağlıdere: Yaşar İbaş

- İYİ Parti

Dereli: İsmail Bektaş

Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)

Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)

Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)

Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Giresun Merkez: Saim Öksüz

Alucra: İsmail Derbeder

Bulancak: Ömer Öztürk

Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme

Çanakçı: Tuncay Kasım

Dereli: Hacı Ali Karakaya

Doğankent: Mehmet Kamacı

Espiye: Selim Akkaya

Eynesil: Hakan Pekdemir

Görele: Fikri Hayati Topkar

Güce: Osman Aydın

Keşap: Korkmaz Büyükaydın

Piraziz: Cevat Gündoğdu

Tirebolu: Etem Taş

Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar

Yağlıdere: İsmail Aydın

- Büyük Birlik Partisi

Doğankent: Nazmiye Kabadayı

TOKAT

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Tokat: Eyüp Eroğlu

Almus: Yüksel Mirzaoğlu

Artova: Lütvu Yalçın

Başçiftlik: Murat Tuncal

Erbaa: Hüseyin Yıldırım

Niksar: Özdilek Özcan

Pazar: Erdoğan Yılmaz

Reşadiye: Mustafa Yılmaz

Sulusaray: Necmettin Coruk

Turhal: İlker Bekler

Yeşilyurt: Ümit Mutlu Özügenç

Zile: Mehmet Salih Ün

- Cumhuriyet Halk Partisi

Turhal: Hasan Yücel Resuloğlu

Zile: Şükrü Sargın (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Tokat: Adnan Özmen

Almus: Bekir Özer

Artova: Mahmut Gülhan

Başçiftlik: Mustafa Öztürk

Erbaa: Ertuğrul Karagöz

Niksar: Duran Yadigar

Pazar: Oğuz Keleş

Reşadiye: Mustafa Şahin

Turhal: Gökhan Bozkurt

Yeşilyurt: Muhsin Yılmaz

Zile: Ali Özgan

- İYİ Parti

Tokat: Hüseyin Yarıcı (Millet İttifakı)

Almus: Mehmet Sıldıroğlu (Millet İttifakı)

Artova: Serkan Karataş (Millet İttifakı)

Erbaa: Murat Toycan Selçuk (Millet İttifakı)

Niksar: Emrah Köknar (Millet İttifakı)

Pazar: Hüsamettin Mert Fırtına (Millet İttifakı)

Turhal: Bekir Baklacı

Yeşilyurt: İlhan Aslan (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Tokat: Alpaslan Akyüz

Almus: Salih Reel

Artova: Alim Dirican

Başçiftlik: Bekir Kesici

Erbaa: Mustafa Yılmaz

Niksar: Mehmet Somuncu

Pazar: Mustafa Kılınç

Reşadiye: Erdal Avşar

Turhal: Mustafa Şahin

Yeşilyurt: Mustafa Aktaş

Zile: Nihat Utaş

ZONGULDAK

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Ereğli: Erol Şahin

Alaplı: Mehmet Celil Uzun

Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz

Devrek: Sezai Bükrü

Kozlu: Ali Bektaş

Kilimli: Kamil Altun

Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

Ereğli: Halil Posbıyık

Alaplı: Nuri Tekin

Çaycuma: Bülent Kantarcı

Devrek: Çetin Bozkurt

Kozlu: Cengiz Bank

Kilimli: Ali Aslankılıç

Gökçebey: Cem Oktay

- Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan

Ereğli: Telat Şeker

Alaplı: Ali Demir

Çaycuma: Haydar Oruç

Devrek: Ahmet Akdemir

Kozlu: Murat Gülsever

Kilimli: Fatih Kaldırım

Gökçebey: Adem Ayvacık

- İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya

Çaycuma: Nusret Yakıcı

Devrek: Yaşar Ocakçı

Kozlu: Hüdai Dökmeci

Kilimli: Erdinç Kargidan

Gökçebey: Vedat Öztürk

- Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman

Ereğli: Gökhan Göktaş

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Sedat Başoğlu

Devrek: Mehmet Özmekik

Kozlu: Samet Güngör

Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu

Gökçebey: Erol Bayrak

- Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Zülfikar Uçar

Devrek: Ercan Filizer

Kozlu: Adem Çetin

Kilimli: Hasan İslam

- Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu

Kozlu: Birgül Ertek

Çaycuma: Soner Çınar

Ereğli: Burak Müftüoğlu

Alaplı: İrfan Türkyılmaz

Gökçebey: Didem Günaydın

Devrek: Çilem Girgin Başoğlu

Kilimli: Murat Dursun

KİLİS

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis Merkez: Mehmet Abdi Bulut

Musabeyli: Ayhan Yılmaz

Polateli: Hakkı Çelik

Elbeyli: Süleyman Şimşek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)

Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis Merkez: Ömer Yabancı

Musabeyli: İhsan Ölmez

Polateli: Hakkı Kılıç

Elbeyli: Suat Kemal Özkan

- İYİ Parti

Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kilis Merkez: Şerif Karakurt

Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu

Polateli: Mihdat Bayındır

Elbeyli: Murat Gezici

- Bağımsız Türkiye Partisi

Merkez: Alaiddin Özkar

Polateli: Mahmut Ceritlioğlu

Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu

- Türkiye Komünist Partisi

Kilis Merkez: İlker Buğday

- Demokratik Sol Parti

Kilis Merkez: Cafer Gültekin

EDİRNE

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)

Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)

İpsala: Mehmet Kerman

İpsala (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)

İpsala (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)

Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Keşan (Beyendik): Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)

Keşan (Yenimuhacir) : Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)

Lalapaşa: İsmail Arslan

Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)

Meriç (Küplü): Salih Derin

Meriç (Subaşı): Hasan Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Uzunköprü: Azbiye Aktaş

Uzunköprü (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Enez: Özkan Günenç

Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)

İpsala (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)

İpsala(Yenikarpuzlu): Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)

Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)

Keşan (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)

Keşan (Yenimuhacir): Recep Ordu (Millet İttifakı)

Meriç: Erol Dübek

Meriç (Küplü) Gökmen Altay

Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)

Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)

- Halkların Demokrasi Partisi

Edirne: Menderes Erol

Keşan: Abdullah Kaya

- Milliyetçi Hareket Partisi

İpsala : Emin Başaran

Uzunköprü: Şahin Şengül

Lalapaşa: Ali Osman Uzman

Süloğlu : İsmet Balin (Cumhur İttifakı)

Meriç (Küplü) : Ali Tükel

- İYİ Parti

Enez: Mustafa Sünnetçi

İpsala: Abdullah Ünsal (Millet İttifakı)

Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)

Meriç: Güven Çamur

Meriç (Subaşı): Bekir Kılıç (Millet İttifakı)

Meriç (Küplü): Raif Taşkın

- Saadet Partisi

Edirne: Mansur İriş

Enez: Yasin Gündüz

Havsa: Kemal Durkaya

İpsala: Tahsin Yüzer

İpsala (Esetçe) Faruk Yalçınkaya

İpsala (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç

Keşan: Ahmet Köseler

Keşan (Beyendik) Zafet Yetim

Keşan (Yenimuhacir) İhsan Bulut

Lalapaşa: Adem Adalı

Meriç: Erol Parazil

Meriç (Küplü): Şükrü Tuncer

Meriç (Subaşı) Adem Kaner

Süloğlu: Nadir Konak

Uzunköprü: Enver Yazan

Uzunköprü (Kırcasalih) Sinan Ersin

- Demokrat Parti

Edirne: Sibel Barshan

Meriç (Subaşı): Mustafa Çetin

- Büyük Birlik Partisi

Edirne: Arif Köroğlu

- Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne: Hamdi Sedefçi

- Vatan Partisi

Edirne: Cengiz Balcı

BİTLİS

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bitlis: Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)

Tatvan: Mehmet Emin Geylani

Adilcevaz: Necati Gürsoy

Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)

Hizan: Arif Taylan

Güroymak: Mehdi Subaşı

Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bitlis: Burhan Küsem

Tatvan: Nazım Göçmen

Adilcevaz: Reşit Önal

Güroymak: Mehmet Şefik Aysoy

- Halkların Demokratik Partisi

Bitlis: Faruk İşlek

Tatvan: Habip Yeşiltepe

Adilcevaz: Necmettin Arıkbaşlı

Ahlat: Seracettin Günbay

Hizan: Erkan Çetin

Güroymak: Hikmet Taşdemir

Mutki: İrfan Hülagü

- Milliyetçi Hareket Partisi

Tatvan: Abdulkerim Akay

Adilcevaz: Ceyhan Batar

Hizan: Eyüp Üste

Güroymak: Cazım Azbay

- İYİ Parti

Bitlis: Mehmet Piran Aslin

Adilcevaz: Cengiz Uluğ

Mutki: Zübeyir Dalga

Hizan: Salahattin Sadak

Tatvan: Derviş Ağır

Güroymak: Güven Öztürk

- Saadet Partisi

Bitlis: Yaşar Buhan

Adilcevaz: Adnan Göksoy

Ahlat: Sahabettin Gökbulak

Güroymak: Alican Doğanalp

Hizan: Cezail Aktaş

Mutki: Şahin Kök

Tatvan: Yunus Cengiz

- Demokrat Parti

Güroymak: Kenan Caf

- Büyük Birlik Partisi

Ahlat: Zübeyde Altınkuşak

KAYSERİ

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

Akkışla: Ayhan Aslan (Cumhur İttifakı)

Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)

Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)

Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)

Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)

İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)

Melikgazi: Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)

Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)

Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)

Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)

Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)

Pınarbaşı: Deniz Yağan

Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)

Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)

Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)

Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)

Bünyan: Mustafa Navruz (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi:

Pınarbaşı: Memduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)

Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)

Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)

Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti:

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)

Felahiye: Zayit Açı (Millet İttifakı)

İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)

Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)

Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)

Pınarbaşı: Cuma Sağlam (Millet İttifakı)

Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)

Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)

Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün

Bünyan: Hakan Çelik

Develi: Abdullah Akkuş

Felahiye: Sinan Taşçı

Hacılar: Erdal Altun

İncesu: Orhan Kaya

Kocasinan: Haşim Özçelik

Melikgazi: Sinan Aktaş

Özvatan: Vedat Ali Tur

Pınarbaşı: Vacit Kip

Sarıoğlan: İbrahim Turgut

Sarız: Muharrem Çelik

Talas: Harun Toprak

Tomarza: Ömer Yerli

Yahyalı: Nuh Tosun

Yeşilhisar: Yavuz Mercan

BOLU

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı)

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu

Gerede: Mustafa Allar

Göynük: Kemal Kazan

Kıbrıscık: Osman Cabgu

Mengen: Zeki Ozulluoğlu

Mudurnu: Vedat Özkan

Seben: Fatih Kavak

Yeniçağa: Recayi Çağlar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)

Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)

Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)

Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)

Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)

Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)

Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Bolu: Aslı Yolci, Güner Yavuz

- Milliyetçi Hareket Partisi

Dörtdivan: Durmuş Ünal

Gerede: Ramazan Güler

Göynük: Ahmet Çankaya

Kıbrıscık: Ersin Ercan

Mengen: Ali Budak

Mudurnu: Necdet Türker

Seben Hakan Cankurtaran

Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci

- İYİ Parti

Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)

Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Bolu: Turan Kılınç

Dörtdivan: Mustafa Yeler

Gerede: Muzaffer Boyacı

Göynük: Faruk Binay

Kıbrıscık: Mahmut Belge

Mengen: Salih Erkan

Mudurnu: Gökhan Yılmaz

Seben: Ünal Güngör

Yeniçağa: Yahya Doğanay

- Büyük Birlik Partisi

Gerede: Ahmet Emin Serin

- Bağımsız Türkiye Partisi

Bolu: Suat Hayri Sapmaz

Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu

Gerede: İsmail İnceayan

Göynük: Mustafa Yağcı

Kıbrıscık: Sonat Ataman

Mengen: Necati Yağcı

Mudurnu: İsmail Dedeoğlu

Seben: Savaş Yener

Yeniçağa: Mesut Dikici

- Türkiye Komünist Partisi

Bolu: Cihan Sezer

KASTAMONU

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kastamonu: Tahsin Babaş

Abana: Yunus Akgül

Ağlı: Muharrem Dinç

Araç: Güngör Çetin

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Muammer Yanık

Cide: Nejdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Hasan Aydemir

Devrekani: Engin Altıkulaç

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Kemal Bakır

Pınarbaşı: Şenol Yaşar

Seydiler: Oğuz Yılmaz

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)

Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)

Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)

Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)

Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)

Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)

Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)

Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)

İnebolu: Faruk Öz

Küre: Emrullah Sezer

Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)

Taşköprü: Ahmet Kesim

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu

Abana: Erhan Özgür

Ağlı: Şahin Çolak

Araç: Fikri Yazan

Azdavay: Akif Özdemir

Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş

Cide: Ahmet Çakmak

Çatalzeytin: Ahmet Demir

Daday: Mehmet Kılıç

Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu

Doğanyurt: Hakkı Çolak

Hanönü: Hasan Basri Yücel

İhsangazi: Hayati Sağlık

İnebolu: Engin Uzuner

Küre: Serkan Sevinç

Pınarbaşı: Aslan Altuntaş

Seydiler: Mehmet Erdoğan

Şenpazar: Mustafa Eğilmez

Taşköprü: Abdullah Çatal

Tosya: Volkan Kavaklıgil

- İYİ Parti

Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)

Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)

İnebolu: Oğuzhan Canoğlu

Küre: Kamil Aydınlı

Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)

Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)

Taşköprü: Satılmış Şen

Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kastamonu: Kadir Yalçın

Abana: Çağla Yüksel

Ağlı: Engin Demirci

Araç: Esra Acar

Azdavay: İlyas Ak

Bozkurt: Mustafa Çukurkol

Cide: Hasan Soyubelli

Çatalzeytin: Akif Yalçın

Daday: Murat Tansever

Devrekani: Şükrü Göksu

Doğanyurt: Ömer Yalçın

Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu

İhsangazi: Hasan Bakar

İnebolu: Nizam Kuvvet

Küre: İsmail Taşkan

Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu

Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu

Şenpazar: Ramazan Öteleş

Taşköprü: Tayyip Köse

Tosya: İsmail Akmanoğlu

ÇANKIRI

Adalet ve Kalkınma Partisi

Çankırı: Hüseyin Boz

Atkaracalar: Harun Oflaz

Bayramören: İsmail Güngör

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Musafa Lafcı

Ilgaz: Mehmet Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Kamil Akel

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Yavuz Onay

Şabanözü: Faik Özcan

Yapraklı: Ali Hasekioğlu

Yaylakent beldesi: Kadir Dede

Saçak beldesi: Ramazan Yarım

Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz

- Cumhuriyet Halk Partisi

Çankırı: Mustafa İbişoğlu

Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu

Eldivan: Afife Ülkü Kavalalı

Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş

Şabanözü: Zeki Göktaş

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çankırı: İsmail Hakkı Esen

Atkaracalar: Alirıza Küçükkutlu

Bayramören: Halil Muratoğlu

Çerkeş: Hüseyin Erdoğan

Eldivan: Nusrettin Gökçer

Ilgaz: Arif Çayır

Kızılırmak: Bahattin Güler

Korgun: Hasan Hüseyin Kozan

Kurşunlu: Hüdai Hamdi Büyükpoyraz

Orta: Yunus Yarımkaya

Şabanözü: Mustafa Karakaya

Yapraklı: Ömer Güngör

Yaylakent beldesi: Murat Çavuş

Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı

Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem

- İYİ Parti

Çankırı: Raif Oktay

Ilgaz: Hakkı Yalçın

Korgun: Arif Soysal

Bayramören: Kerim Karakoç

- Saadet Partisi

Çankırı: Mustafa Ünver

Atkaracalar: Zekeriya Çakır

Bayramören: Yaşar Emiral

Çerkeş: Satılmış Üke

Eldivan: Faruk Karatatar

Ilgaz: Sait Yılmaz

Kızılırmak: Tevfik Efe

Korgun: Bahattin Şenol

Kurşunlu: Recep Kalfa

Orta: Ahmet Nafiz Tekin

Şabanözü: Şeref Yetan

Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan

Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu

Saçak beldesi: Melehat Işık

Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun

MUŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Muş: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Varto: Mehmet Lütfi Turgut

Hasköy: Hikmet Karayel

Korkut: Sami Pekbay

Bulanık: Cahit Aral

Malazgirt: Cengiz Altın

- Cumhuriyet Halk Partisi

Muş: Tansu Saraç

Varto: Nazim Aykal

Hasköy: Nedret Paçal

Korkut: Atif Demirtaş

Bulanık: Yavuz Kızılkale

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

- Halkların Demokratik Partisi

Muş: Sırrı Sakık

Varto: Gıyasettin Aydemir

Hasköy: Ersin Hergül

Korkut: Maşallah Çakır

Bulanık: Adnan Topçu

Malazgirt: Erdal Çakar

- İYİ Parti

Muş: Erkan Çelikoğlu

Hasköy: Çetin Elçin

Bulanık: Faruk Çebi

- Saadet Partisi

Muş: Sadık Aydın

Hasköy: Güven Baykal

Bulanık: Cemil Bostancı

Korkut: Rıdvan Boz

Malazgirt: Nihat Taşer

Varto: Mehmet Hadi Ercan

- Demokrat Parti

Hasköy : Ersin Matpan

DİYARBAKIR

Adalet ve Kalkınma Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)

Bağlar: Hüseyin Beyoğlu

Bismil: Mehmet Kemal Arslan

Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu

Çınar: Yusuf Durmaz

Çüngüş: Zübeyir Arslanca

Dicle: Halit Aydın

Eğil: Mehmet Karakaş

Ergani: Abdulvahit Güvensen

Hani: İbrahim Lale

Hazro: Kemal Mehmetoğlu

Kayapınar: Cevdet Nasıranlı

Kocaköy: Eşref Türe

Kulp: Feyzullah Şimşek

Lice: Ethem Bahri Anlı

Silvan: İskan Cihangir

Sur: Şafak Yontürk

Yenişehir: Hüseyin Cengiz

- Cumhuriyet Halk Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan

Bağlar: Hebun Kaplan

Bismil: Selim Yılmaz

Çınar: Muharrem Öztürk

Çüngüş: Muhiddin Yıldırım

Dicle: Nasır Aydın

Eğil: Ahmet Aktay

Ergani: Hasan Kılıç

Hani: Emre Barç

Hazro: Abdullah Kaplama

Kayapınar: Mustafa Akyüz

Kocaköy: Muhyettin Çelik

Kulp: Mehmet İhsan Sancar

Lice: Tarık Akdemir

Silvan: Gülistan Baysal

Sur: Ramazan Eker

Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş

- Halkların Demokratik Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Mızraklı

- Saadet Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan

Bağlar: Fatih Yokuş

Bismil: Mehmet Emin Albayrak

Çermik: Sehit Kaya

Çınar: Mahmut Delil

Çüngüş: Ali Suat Akmeşe

Dicle: Mehmet Salim Uğurlu

Eğil: Sait Tutuş

Ergani: Abdurrahim Ergin

Hani: Ali Aktay

Hazro: Fahri Kızıler

Kayapınar: Enes Akdemir

Kocaköy: İlyas Bilir

Kulp: Kerem Demir

Lice: Çetin Aslan

Silvan: Ramazan Çakar

Sur: Muhammet Muhyettin Kayan

Yenişehir: Mehmet Furkan

DÜZCE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Düzce: Faruk Özlü

Akçakoca: Cüneyt Yemenici

Gümüşova: Ahmet Azap

Kaynaşlı: Erol Bayraktar

Cumayeri: Recep Tuna

Çilimli: Muhsin Yavuz

Yığılca: Muzaffer Yiğit

Gölyaka: Yakup Demircan

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)

Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)

Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Düzce: Erdoğan Bıyık

Akçakoca: Okan Yanmaz

Çilimli: Ömer Demirtaş

Gümüşova: Muharrem Tozan

Kaynaşlı: Birol Şahin

Cumayeri: Mustafa Koloğlu

Yığılca: Rasim Çam

Gölyaka: Murat Altındal

- İYİ Parti

Düzce: Ömer Küçük (Millet İttifakı)

Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Gümüşova: Ramazan Özdemir (Millet İttifakı)

Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Düzce: Aptullah Yalman

Akçakoca: Murat Aşık

Gümüşova: Hakan Recep Usta

Kaynaşlı: Hasan Akdoğan

Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy

Çilimli: Bilal Çelebi

Yığılca: Musa Ergin

Gölyaka: İsa Aydın

- Büyük Birlik Partisi

Düzce: Ferdi Çiçek

KIRKLARELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Babaeski: Mustafa Buyur

Lüleburgaz: Akın Kamacı

Vize: Hasan Basri Korkmaz

Kofçaz: Ziya Karataş

Demirköy: Recep Gün

Pınarhisar: İhsan Talay

Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)

Babaeski: Abdullah Hacı

Lüleburgaz: Murat Gerenli

Vize: Ercan Özalp

Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)

Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)

Pınarhisar: Münir Çapar

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Babaeski: Recep Özcan

Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız

Vize: Sedat Balkı

Kofçaz: Aycan Elmaz

Demirköy: Muhlis Yavuz

Pınarhisar: Nedim Bars

Pehlivanköy: Semra Önem

- İYİ Parti

Babaeski: Ragıp Berk

Lüleburgaz: Mustafa Kalecik

Vize: Harun Kıyar

Pınarhisar: Mehmet Kapılı

- Saadet Partisi

Kırklareli: Mithat Özdemir

Babaeski: Hüseyin Gündüz

Lüleburgaz: Kenan Apaydın

Vize: Kenan Köstekçi

Kofçaz: Zahide Tank

Demirköy: Özay Dilber

Pınarhisar: Güner Aydın

Pehlivanköy: Enes Duman

- Vatan Partisi

Kırklareli: Erdal Demirkan

- Demokrat Parti

Vize: Bülent Türker

- Demokratik Sol Parti

Kırklareli: Suat Bahçekapılı

Pınarhisar: Mustafa Cingöz

- Bağımsız

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Babaeski: Münür Bedelli

ORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)

Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz (Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan

Çamaş: Ahmet Kesik

Çatalpınar: Osman Öztürk (Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir (Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz (Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer (Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe (Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı (Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)

Kumru: Osman Cayak (Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi (Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan (Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Aybastı: Yüksel Tokat

Çamaş: Ahmet Özcan

Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)

Kabataş: Kemal Özer (Millet İttifakı)

Korgan: Adem Gediş

Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: İdris Naim Şahin

Akkuş: Harun Ustaoğlu

Altınordu: Haluk Şensoy

Aybastı: Bayram Gündoğar

Çamaş: Sezgin Özkan

Çatalpınar: Mehmet Kara

Çaybaşı: Aydın Arslan

Fatsa: Hüseyin Akot

Gölköy: İsmail Tok

Gülyalı: Halil Cebeci

Gürgentepe: Kerim Çalışkan

İkizce: Erol Kışla

Kabadüz: Murat Güzelkaya

Kabataş: Üzeyir Coşkun

Korgan: Hasan Subaşı

Kumru: Mehmet Dizek

Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan

Perşembe: Ömer Özbütün

Ulubey: Ümit Akdeniz

Ünye: Veysel İlhan

- Demokrat Parti

Büyükşehir Belediyesi: Ercan Gündüz

Fatsa: Tarık Orhan

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediyesi: Aydın Ergün

Altınordu: Kezban Sönmez

Fatsa: Mehmet Baştürk

Gürgentepe: Salih Şanlı

Kabadüz: Erbay Çeküç

Korgan: Veysel Araç

Perşembe: Güven Günindi

Ünye: Fatih Günindi

AKSARAY

Adalet ve Kalkınma Partisi

Aksaray: Evran Dinçer

Ağaçören: Kemal Selman

Eskil: Necati Belgemen

Gülağaç: Faruk Teğmen

Güzelyurt: Ünal Demircioğlu

Ortaköy: Ali Rıza Özdemir

Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Sultanhanı: Fahri Solak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sarıyahşi: Eren Özdaş

Sultanhanı: Ahmet Karacaer

Eskil: Yakup Gök

- Milliyetçi Hareket Partisi

Aksaray: Sefer Alkan

Ortaköy: Mahmut Ütük

Gülağaç: Ahmet Singin

Güzelyurt: Sadullah Er

Sarıyahşi: İbrahim Kazancı

Sultanhanı: Mehmet Çakır

Ağaçören: Yaşar Bekleviç

Eskil: Mustafa Zavlak

- İyi Parti

Aksaray: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Selim Temel

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Merkez : Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Göle :Gültekin

Hanak : Taşdemir Çoban

Damal : Özge Derdiyok

Posof : Cahit Ulgar

Çıldır : Kemal Yakup Azizoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Merkez : Faruk Demir

Göle : Özel Özen

Hanak : Ayhan Büyükkaya

Damal : Ergin Önal

Posof : Onur Bayraktar

Çıldır : Mehmet Mülazim Karaçay

- Milliyetçi Hareket Partisi

Göle : Oktay Arslan

Hanak : Şahin Laçin

Damal : Taner Tan

Posof : Cevdet Derim

Çıldır : Ozan Bektemur

- Halkların Demokratik Partisi

Göle : Nizamettin Öztürk

- İYİ Parti

Merkez : Mete Özdemir

- Demokratik Sol Parti

Merkez : İmkan Balcı

Hanak : Necati Tuna

Damal : Mehmet Ali Akkuş

Çıldır : Mutlu Göksu

- Vatan Partisi

Merkez : Özcan Güven

BURDUR

Adalet ve Kalkınma Partisi

Burdur: Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)

Ağlasun: Ali Ulusoy

Altınyayla: Ahmet Serttaş

Bucak: Emrullah Ünal

Çavdır: Mustafa Uysal

Çeltikçi: Rıza Yanar

Gölhisar: İbrahim Sertbaş

Kemer: İsmail Özay

Karamanlı: Fatih Selimoğlu

Tefenni: Süleyman Başer

Yeşilova: İsmail Kavla

- Milliyetçi Hareket Partisi

Ağlasun: Mehmet Turgut

Altınyayla: Ali Karayel

Bucak: Azmi Özkurt

Çavdır: Süleyman Kayacan

Çeltikçi: Recep Aydın

Gölhisar: Nasuh Eroğuz

Kemer: Süleyman Yavuz

Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu

Tefenni: Ümit Alagöz

Yeşilova: Ömer Atasoy

- Cumhuriyet Halk Partisi

Burdur: Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı)

Ağlasun: Fevzi Kasap

Çeltikçi: Ahmet Bozdağ

Karamanlı :Turgut Yasa

Yeşilova: Mümtaz Şenel

- İYİ Parti

Ağlasun: Aydın Kaplan

Altınyayla: Recep Ergan

Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun

Çavdır: İsmail Kuzucu

Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol

Kemer: İsmail Boztaş

- Saadet Partisi

Burdur: Musa Sayar

Ağlasun: Mahmut Gün

Altınyayla: Hasan Kavçakar

Bucak: Osman Kızıltan

Çavdır: Veli Eren

Çeltikçi: Seyit Onat

Gölhisar: Alaaddin Dinç

Karamanlı: Hasan Şahin

Kemer: Musa Kırlı

Tefenni: Ali İhsan Okunakol

Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan

MUĞLA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

Bodrum: Tahir Ateş

Dalaman: Muhammet Karakuş

Fethiye: Muhittin Kayabaş

Kavaklıdere: Mehmet Demir

Köyceğiz: Kamil Ceylan

Marmaris: Serkan Yazıcı

Menteşe: Gültekin Akça

Milas: Barış Saylak

Seydikemer: Yakup Otgöz

Ula: İsmail Akkaya,

Yatağan: Mustafa Toksöz

Milliyetçi Hareket Partisi

Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)

Ortaca: Recep Güneş (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Osman Gürün

Dalaman: Muhammet Şaşmaz

Bodrum: Mustafa Saruhan

Datça: Gürsel Uçar

Fethiye: Alim Karaca

Kavaklıdere: Kenan Ay

Köyceğiz: Hüseyin Erol

Marmaris: Mehmet Oktay

Menteşe: Bahattin Gümüş

Milas: Muhammet Tokat

Ortaca: Mehmet Sertkaya

Seydikemer: İbrahim Ertürk

Ula: Ümit Karaarslan

Yatağan: Halil Arslan

İYİ Parti

Fethiye: Nagehan Bulut

Bodrum: Mehmet Tosun

Ula: Bekir Tavas

Seydikemer: Eşref Şen

Dalaman: Sedat Kızıl

Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç

Datça: Levent Aslan

Saadet Partisi

Büyükşehir: Turhan Tutumlu

Bodrum: Ahmet Ergin

Dalaman: Kemal Yurt

Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu

Fethiye: Hakkı Kavas

Kavaklıdere: Onur Can

Köyceğiz: Sayit Aydın

Marmaris: İlhan Özler

Menteşe: Ömer Yenice

Milas: Emin Eren

Ortaca: Bayram Çelik

Seydikemer: Hüseyin Karabulut

Ula: Gülfem Okur

Yatağan: Hayrettin Yaya

KONYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)

Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)

Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)

Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)

Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)

Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)

Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)

Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)

Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)

Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)

Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)

Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)

Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)

Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)

Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)

Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)

Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)

Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)

Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)

Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)

Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)

Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)

Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)

Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)

Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)

Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)

Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akşehir: Eyüp Oyan

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Halkapınar: Ahmet Özkaya

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Kadınhanı: Veli Köleli

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Kulu: Galip Polat

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

Seydişehir: Mehmet Katlav

Taşkent: Hilal Ülkü Türedi

Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa

- Milliyetçi Hareket Partisi

Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)

Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)

Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)

Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)

Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)

Ahırlı: Ceylan Aslan

Akören: İbrahim Açta

Akşehir: Osman Fedai

Altınekin: Sırrı Özdemir

Beyşehir: Cumali Arıcan

Bozkır: Kemal Esenkaya

Çeltik: İzzet Çalık

Çumra: Rafet Gülşen

Derebucak: Yusuf Uyar

Doğanhisar: Abdullah Koç

Ereğli: Yaşar Yaman

Güneysınır: Murat Kara

Hadim: İbrahim Şimşek

Hüyük: Ahmet Temiz

Ilgın: Mustafa Öğdü

Karatay: Ahmet Tamer

Meram: Mehmet İlker Yiğit

Sarayönü: Mehmet Karlı

Selçuklu: Muammer Çağlayan

Seydişehir: Muammer Urhan

Yalıhüyük: Şenaydın Doğan

Yunak: Halim Yıldırım

- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar

Ahırlı: Yavuz Karadayı

Akören: Mustafa Perihan

Akşehir: Mustafa Karakaş

Altınekin: Mustafa Özeskici

Beyşehir: Mustafa Acar

Bozkır: Mehmet Keser

Cihanbeyli: Mehmet Satılmış

Çeltik: Arif Ali Şahbaz

Çumra: Abdullah Uysal

Derbent: Hüseyin Karaçam

Derebucak: Hüseyin İrmikçi

Doğanhisar: Veysel Kapcı

Emirgazi: Dursun Ali Yaşa

Ereğli: Nazım Seyhan

Güneysınır: Mesut Solak

Hadim: Hasan Bal

Halkapınar: Halil İbrahim Aylak

Hüyük: Mustafa Çelik

Ilgın: Lütfi Çelik

Karatay: Sinan Toprak

Meram: Hüseyin Saydam

Kulu: İhsan Gökçe

Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu

Karapınar: Mustafa Ildız

Sarayönü: Ziya Tokgöz

Selçuklu: Kenan Özcan

Seydişehir: Raşit Nergiz

Taşkent: Mehmet Emin Aydın

Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı

Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher

Yunak: Hüseyin Atılkan

İSTANBUL

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Edem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Turan Hançerli

Bahçelievler Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: Alper Taş

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Sarıyer: Şükrü Genç

Silivri: Özcan Işıklar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt

Şile: Ali Şecaattin Güney

Şişli: Muammer Keskin

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

- Halkların Demokratik Partisi

Bağcılar: Hüda Kaya

Esenler: Celal Alpan

Gaziosmanpaşa: Sinan Zincir

Kağıthane: İsa Yıldız

Sultanbeyli: Nihat Akdoğan

Sultangazi: Cevdet Konak

- İYİ Parti

Arnavutköy: Muharrem Yaman

Bağcılar: Muhammed Bayram

Bakırköy: Ateş Ünal Erzen

Beykoz: Bilgehan Murat Miniç

Beşiktaş: Affan Keçeci

Şile: Rahmi Çakar

Kağıthane: Mehmet Aslan

Kadıköy: Emre Kınay

Esenler: Mustafa Yılmaz

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar

Adalar: Hakan Aktaş

Arnavutköy: Ekrem Önal

Ataşehir: Adem Boz

Avcılar: Mücahit Karlı

Bağcılar: Şakir Şahin

Bahçelievler: Yaşar Avcı

Bakırköy: Adnan Şahin

Başakşehir: Bekir Demirkaya

Bayrampaşa: İsmail Acar

Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen

Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu

Beylikdüzü: Tuncer Koğa

Beyoğlu: Mehmet Yıldız

Büyükçekmece: Caner Bitiş

Çatalca Serdar Taşar

Çekmeköy Abdulhalim Meşe

Esenler: Tuğrul Yalçınkaya

Esenyurt: Hasan Kara

Eyüpsultan: İlker Çiftçi

Fatih İbrahim Bakşiş

Gaziosmanpaşa: Bilal Ay

Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu

Kadıköy Recep Yılmaz

Kağıthane: Zeynel Keskin

Kartal: Fehim Hava

Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş

Maltepe Fatih Erbican

Pendik Mahmut Kılıç

Sancaktepe: Zeki Başaran

Sarıyer: Davut Tepeyurt

Silivri: Şükrü Yıldırım

Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül

Sultangazi: Hüseyin Aydoğan

Şile: Yunus Emre Köse

Şişli: Muharrem Çam

Tuzla: Resul Kılıç

Ümraniye: Yakup Kasımay

Üsküdar: Yılmaz Bayat

Zeytinburnu Mikail Kabak

- Büyük Birlik Partisi

Arnavutköy: Aytekin Kurt

Ataşehir: Barış Sayan

Avcılar: Selahattin Şavur

Bağcılar: Bülent Şahin

Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu

Başakşehir: Uğur Bay

Bayrampaşa: Mehmet Ceylan

Beşiktaş: Hasan Keskin

Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu

Büyükçekmece: Halil Eker

Beykoz: Abdullah Demiray

Çatalca: Ünal Pamuk

Esenyurt: Yusuf İvgen

Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol

Güngören: Mustafa Duman

Kadıköy: Kadir Turan

Kağıthane: Yusuf Karademir

Küçükçekmece: Hüseyin Doğan

Sancaktepe: Hasan Güngörmez

Sarıyer: Hüseyin Koç

Silivri: Ramiz Aksu

Sultanbeyli: Hamdi Yıldız

Sultangazi: Yakup Yılmaz

Şişli: M. Umut Dövletoğulları

Tuzla: Sedef Arzu Ur

Ümraniye: Bülent Taş

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın

Adalar: Coşkun Özden

Arnavutköy: Serdal Delikkaya

Ataşehir: Levent Limon

Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli

Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir

Bahçelievler: Sema Men

Bakırköy: Ali Fatinoğlu

Başakşehir: Adile Aslan

Bayrampaşa: Ersin Bilen

Beşiktaş: Erol Özberk

Beykoz: İbrahim Uysal

Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı

Beyoğlu: Hüseyin Özhan

Büyükçekmece: Ümit Şahbaz

Çatalca: Arslan Erdoğmuş

Çekmeköy: Ayşenur Altan

Esenler: İshak Koç

Esenyurt: İpek Süt

Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar

Fatih: Uluğbek Hekimoğlu

Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban

Güngören: Nazım Özdemir

Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli

Kağıthane: Ekrem Şit

Kartal: Ata Can Bektaş

Küçükçekmece: Birkan Duran

Maltepe: Özcan Kaya

Pendik: Murtaza Sasa

Sancaktepe: Seyfi Ergül

Sarıyer: Hümeyra Gürsoy

Silivri: Selami Değirmenci

Sultanbeyli: Adem Baş

Sultangazi: Tarık Ersoy

Şile: Ümit Yaşar Kaya

Şişli: Mustafa Sarıgül

Tuzla: Akın Tekdal

Ümraniye: Nesim Pakır

Üsküdar: Naim Er

Zeytinburnu: Derya Mutlu

- Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: İlker Yücel

Adalar: Orhan Şenoğlu

Arnavutköy: İsmet Çeşmeli

Ataşehir: Etem Kırca

Bağcılar: İlker Işık

Bahçelievler: Cem Doğan

Başakşehir: Tülin Saner

Bayrampaşa: Teoman Alili

Beşiktaş: Ahmet Göktaş

Beykoz: Esra Ispalarlı

Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu

Beyoğlu: İzzettin Özgibar

Büyükçekmece: Hasan Baydemir

Çatalca: Ergün Aslan

Çekmeköy: Barış Erdem

Esenler: Oktay Şahin

Esenyurt: Zeki Aksoy

Eyüpsultan: Hümeyra Ayten

Fatih: Süleyman Doğan

Gaziosmanpaşa: Emin Algül

Güngören: Eylem Aşamdır

Kadıköy: Osman Erbil

Kağıthane: Hasan Mert

Kartal: Perihan Tekin

Küçükçekmece: Selçuk Tut

Maltepe: Ufuk Özgen

Pendik: Mehmet Akkaya

Sancaktepe: Hüseyin Palancı

Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız

Silivri: İlker Dağlıoğlu

Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz

Sultangazi: Deniz Çakmak

Şile: Mehmet Ödemiş

Şişli: Kadri Bülent Önal

Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş

Ümraniye: Uğur Çetinkaya

Üsküdar: Ali Serdar Bolat

Zeytinburnu: Oktay Ekmen

- Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil

Adalar: Taner Önel

Arnavutköy: Recayi Özcan

Ataşehir: Rahmi Şen

Avcılar: Burak Tilev

Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu

Bağcılar: Aziz Karaca

Bahçelievler: Murat Gülen

Bakırköy: Hakan Rona

Başakşehir: Orhan Doğan

Bayrampaşa: Mithat Kandemir

Beykoz: İrfan Şahin

Beylikdüzü: Mehmet Aksoy

Beyoğlu: Cem Kayalı

Büyükçekmece: Ayhan Öksüz

Çatalca: Mahmut Erdem

Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek

Esenler: Hacı Çınar

Esenyurt: Ekrem Yıldız

Eyüpsultan: Birol Civelek

Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu

Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz

Güngören: Abdülkadir İnan

Kadıköy: Nuh Naci Akay

Kağıthane: İsmail Sağır

Kartal: Ali Dicel

Küçükçekmece: Kerim Aktacir

Maltepe: Murat Efir

Pendik: Seçkin Karataş

Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar

Sarıyer Altan Kalemci

Silivri: Harun Özbiliş

Sultanbeyli: Mustafa Özkan

Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin

Şile: Nurettin Tığlı

Şişli: Gökhan Avcı

Tuzla: Yücel Atalar

Ümraniye: Fatih Şenocak

Üsküdar: Hüseyin Turhan

Zeytinburnu: Emir Toraman

- Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu

Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal

Ataşehir: Fide Lale Durak

Bağcılar: Ekrem Çağlar

Bakırköy: Orhan Gökdemir

Beşiktaş: Erkan Pelit

Beykoz: Murat Dilek

Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay

Büyükçekmece: Övünç Ballı

Çekmeköy: Atacan May

Esenler: Atakan Boyoğlu

Fatih: Yaşar Çelik

Güngören: Fatma Akın

Kağıthane: Selen Kartay

Kartal: Selahattin Kural

Maltepe: Yıldız Koç

Sancaktepe: Atilla Özdemir

Sultanbeyli: Hasan Güney

Şişli: Nevzat Evrim Ön

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Kemah: Osman Öner

İliç: Mustafa Gürbüz

Kemaliye : Erdem Atmaca

Tercan: Lokman Gültekin

Çayırlı: Atınç Bahadır

Otlukbeli: Vahdet Ercan

Refahiye: Çakmak Paçacı

Üzümlü: Ahmet Sazlı

- Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan: İsmail Taş

Kemah: Ali Sin

İliç: Gökmen Yıldırım

Kemaliye : Soner Coşkun

Tercan: Derya Kırdım

Otlukbeli: Hacı Yeşildağ

Refahiye: Yavuz Dumanlı

Üzümlü: Elif İnci Utlu

- Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan: Bekir Aksun

Kemah: Osman Kemal Aslan

İliç: Hamza Buran

Kemaliye : Mehmet Karaman

Tercan: Mehmet Yılmaz

Çayırlı: Oktay Efe

Otlukbeli: Yusuf Tektaş

Refahiye: Cevdet Çınar

Üzümlü: Şeref Oruç

- İYİ Parti

Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İtifakı)

Refahiye: Güngör Kutlu

Üzümlü: Fahri Şimşek

- Saadet Partisi

Erzincan: Muharrem Altay

Kemah: Hanife Payalan

İliç: Celal Demir

Kemaliye : Mehmet Olgunöz

Tercan: Halil İbrahim Bulut

Çayırlı: Tamer Atalay

Otlukbeli: Ömer Gök

Refahiye: Abdullah Suphi Aydın

Üzümlü: Naci Kılıç

- Büyük Birlik Partisi

Erzincan: Aşkın Kırık

Kemaliye: Gürkan Uluçay

VAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)

İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)

Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)

Özalp: Şemsmahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)

Saray: Kemalettin Aracı (Cumhur İttifakı)

Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ

Çatak: Abdulcelil Temel

Edremit: İdris Takva

Erciş: Ekrem Uçak

Gevaş: Musa Baran

Gürpınar: Selim Karakuş

İpekyolu: Sinan Solmaz

Muradiye: Yavuz Demir

Özalp: Oktay Sağlam

Saray: Şaban Günbaş

Tuşba: İzzet Kartal

- Halkların Demokratik Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Gülistan Önver

Başkale: Şengül Polat

Çaldıran: Leyla Adsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki

- İYİ Parti

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt

Çaldıran: Harun Bayrak

Edremit: Nedim Polat

Gevaş: Selahattin Nergis

Gürpınar: Çetin Melat

İpekyolu: Abdullah Akbaş

Muradiye: Metin Çelik

Tuşba: Ejder Koç

- Saadet Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan

Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran

Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdriz Aksona

Erciş: Murat Demir

Gevaş: Kemal Kuşci

Gürpınar: Mehmet Emin Güngör

İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş

Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu

Özalp: Nihat Güler

Saray: Mehmet Bildirici

Tuşba: Tarık Cerlet

ISPARTA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Aksu: Veli Kahraman

Atabey: Tevfik Atasoy

Eğirdir: Veli Gök

Gelendost: Mehmet Sezgin

Gönen: Vedat Kaya

Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak

Senirkent: Kadir Heybeli

Sütçüler: Mustafa Üstün

Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı

Uluborlu: Mehmet Ünverdi

Yalvaç: Mustafa Eren

Yenişarbademli: Mehmet Özata

- Cumhuriyet Halk Partisi

Aksu: Ali Kaya

Eğirdir: Mehmet Kaş

Gönen: Osman Kesmen

Senirkent: Ercan Yalçın

Yalvaç: Erkan Ünal

Yenişarbademli: Mustafa Erdem

- Milliyetçi Hareket Partisi

Isparta: Yusuf Ziya Günaydın

Aksu: Süleyman Uzun

Atabey: Aziz Eraslan

Eğirdir: Mustafa Baş

Gelendost: Ömer Kolbaşı

Gönen: Ahmet Kaya

Keçiborlu: Osman Gürsel Türksoy

Senirkent: Ali Kalay

Sütçüler: Mustafa Rıdvan Ertan

Yenişarbademli: Mehmet Keleş

Şarkikaraağaç: Sefa Arıkan

Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü

Uluborlu: Ali İhsan Akar

- İYİ Parti

Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

Atabey: Hasan Tosun

Eğirdir: Tuba Karaca

Gelendost: Mustafa Özmen

Keçiborlu: İsmail Demir

Senirkent: Nurullah Cabaoğlu

Sütçüler: Arif Demirkaya

Şarkikaraağaç: Niyazi Cirit

Uluborlu: Aziz Tuna

Yalvaç: Tekin Bayram

- Saadet Partisi

Isparta: Faruk Algınkılıç

Aksu: Ömer Demir Alay

Atabey: Ömer Ilğın

Eğirdir: Hasan Kaya

Gelendost: Ali Demirbağ

Gönen: Süleyman Zengi

Keçiborlu: Ali Yavuz

Senirkent: Yasin Çetin

Sütçüler: Gasım Aybay

Şarkikaraağaç: Mustafa Kulaklı

Uluborlu: Ali Soyçiçek

Yalvaç: Mücahid Gülcan

Yenişarbademli: Ramazan Şehber Arslan

BİLECİK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bilecik: Nihat Can (Cumhur İttifakı)

Bozüyük: Fatih Bakıcı

Gölpazarı: Hayri Süer

İnhisar: Mustafa Kepez

Osmaneli: Mustafa Kürek

Pazaryeri: Muzaffer Yalçın

Yenipazar: Zafer Atılgan

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bilecik: Semih Şahin (Millet İttifakı)

Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Millet İttifakı)

Gölpazarı: Vedat Kazıcı (Millet İttifakı)

İnhisar: İlhan Ödübek (Millet İttifakı)

Yenipazar: Gönül Kaya (Millet İttifakı)

- İYİ Parti

Osmaneli: Bekir Torun (Millet İttifakı)

Pazaryeri: Necmiye Beğen (Millet İttifakı)

Söğüt: Halil Aydoğdu (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bozüyük: Oğuz Sertler

Gölpazarı: Murat Er

İnhisar: Serkan Üstün

Pazaryeri: Haluk Filizli

Osmaneli: Serap Demirtaş

Söğüt: İsmet Sever (Cumhur İttifakı)

Yenipazar: İlhan Özden

- Saadet Partisi

Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı

Pazaryeri: İbrahim Torun

- Büyük Birlik Partisi

Bilecik: Engin Uslu

- Demokrat Parti

Bilecik: Sezai Balta

- Vatan Partisi

Bilecik: Devrim Serin

Bozüyük: Hürriyet Tutlu

KARS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Köksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Kağızman: Nuri Turan

Digor: Nebi Kerenciler

Dağpınar beldesi: Ömer Vargül

- Cumhuriyet Halk Partisi

Merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barışkoç

Sarıkamış: Turgut Yurdakul

Susuz: Oğuz Yantemur

Dağpınar beldesi: Nurettin Artuğ

- Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Arpaçay: Erdal Mert

Akyaka: Gürsoy Çapık

Selim: Yusuf Yeke

Sarıkamış: Harun Hayali

Susuz: Adem Can Daysal

Kağızman: Nevzat Yıldız

Digor: Selçuk Balcı

Dağpınar Beldesi: Atalay Tazegül

- Halkların Demokratik Partisi

Merkez: Ayhan Bilgen - Şevin Alaca

Sarıkamış: Zeynep Çelik - Yaşar Aras

Kağızman: Gögercin Aras - Mehmet Emin Aras

Digor: Güljin Kaya - Mustafa Özyağcı

- İYİ Parti

Merkez: Settar Kaya

Selim: Nazım İrfan Tanrıkulu

Arpaçay: Talip Sönmez

Akyaka: Bülent Aktaş

- Demokratik Sol Parti:

Merkez: Naif Alibeyoğlu

- Saadet Partisi:

Merkez: Şenol Çolak

- Vatan Partisi

Merkez: Tuncay Mutluer

SAKARYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)

Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)

Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)

Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)

Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)

Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)

Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)

Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)

Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)

Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)

Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)

Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)

Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)

Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)

Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Adapazarı: İsmail Kılıç

Arifiye: Muzaffer Cebeci (Millet İttifakı)

Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)

Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)

Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)

Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)

Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)

Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)

Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)

Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)

Adapazarı: Aydoğan Arslan

Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)

Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)

Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)

Hendek: Ahmet Mercan (Millet İttifakı)

Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)

Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay

Adapazarı: Abidin Birinci

Akyazı: Selman Demirtaş

Arifiye: İsmail Kul

Erenler: Abdullah Satır

Ferizli: Halim Aşık

Geyve: Fikret Özer

Hendek: Yasir Yüksek

Karapürçek: Mehmet Ali Gedik

Karasu: Kerim Ali Aksoy

Kaynarca: İbrahim Çakar

Kocaali: Azem Emanet

Pamukova: İbrahim Güven Övün

Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu

Serdivan: Mecit Para

Söğütlü: Özdemir Özcan

Taraklı: Veysel Güneş

- Büyük Birlik Partisi

Adapazarı: Eray Yeşilçimen

Hendek: Turgut Babaoğlu

Karasu: Mehmet İspiroğlu

Kaynarca: Mustafa Boğaz

Karapürçek: Cavit Karslı

Akyazı: Naim Yolcu

Erenler: Uğur Başsöz

Pamukova: Gürbüz Peter

Söğütlü: Hatice Yılmaz

Ferizli: Ramazan Demiroğlu

Serdivan: Ahmet Bilgili

Kocaali: Hüseyin Can

Sapanca: Kadir Can

Taraklı: İbrahim Tüfekçi

Geyve: Mehmet Kargi

Arifiye: Hakan Yazıcı

BATMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Batman: Murat Güneştekin

Kozluk: Veysi Işık

Gercüş: Gündüz Günaydın

Hasankeyf: Abdulvahap Kusen

Beşiri: Hüsamettin Akın

Sason: Muzaffer Arslan

Balpınar beldesi Hüseyin Geylani

İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç

Yücebağ beldesi: Abdullah Bil

Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci

- Cumhuriyet Halk Partisi

Batman: Enver Erdem

Kozluk: Savaş Durmaz

Gercüş: Hamdiye Öner

Hasankeyf: Orhan Cihan

Beşiri: Genco Özel

Sason: Cuma Uçar

Balpınar beldesi: Kemal Demir

İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar

- Halkların Demokratik Partisi

Batman: Sabri Özdemir

Kozluk: Nazime Avcı

Gercüş: Zeynep Oduncu

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Beşiri: Felek Özel

İkiköprü beldesi: Hatice Taş

Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük

- Milliyetçi Hareket Partisi

Batman: Hayrettin Bektaş

Kozluk: Sami Biçer

Gercüş: Cengiz Mutlu

Hasankeyf: Emine Yeşim Bil

Beşiri: Hamit Yıldız

Sason: Muhammed Fatih Açık

Balpınar beldesi: Şahin Peyçi

İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy

Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık

Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal

Bekirhan beldesi: Okan Çetin

- İYİ Parti

Batman: Abdullah Balcı

Kozluk: Fırat Şanlı

Sason: Muhammed Emin Yılmaz

Beşiri: Nevzat Yenidoğan

Hasankeyf: Ramazan Toğuç

Gercüş: Hayrettin Turan

Kayapınar Beldesi: İrem Çelik

Balpınar Beldesi: Faris Öner

İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem

Yücebağ Beldesi: Ümit Salman

Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan

- Saadet Partisi

Batman: İlhami Işık

Kozluk: Osman Alphan

Gercüş: Burhan Rençber

Hasankeyf: Muhammed Kaplan

Beşiri: Sait Karabulut

Sason: Orhan Tekin

Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş

İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar

Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya

Kayapınar beldesi: Samir Özhan

Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç

MARDİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı

Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy

Derik: Şeyhmus Necimoğlu,

Mazıdağı: İbrahim Atlı

Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi

Ömerli : Hüsamettin Altındağ

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya

Midyat: Veysi Şahin

Yeşilli: Hayrettin Demir

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Sarı

Artuklu: Veysi Kara

Dargeçit: Muhammed Günel

Derik: Orhan Çaplık

Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın

Mazıdağı: Adem Denli

Midyat: İdris Taş

Nusaybin: Şeyhmus Doğan

Ömerli: Şakin Altundağ

Savur: Şükrü Adal

Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala

- Halkların Demokratik Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk

Artuklu: Nurettin Turgay

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz

- İYİ Parti

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan

Dargeçit: Seyfettin Doğan

Kızıltepe: Ekrem Ayar

Savur: Şehmus Akgül

Ömerli: Rıdvan Özoğurlu

Mazıdağı: Hasip Erol

- Saadet Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç

Artuklu: Abdullah Akgüç

Dargeçit: İdris Yücel

Derik: Serdar Yavuz

Kızıltepe: Ömer Çifçi

Mazıdağı: Şeyhmus Özkan

Midyat: Abdulaziz Altekin

Nusaybin: Ahmet İletmiş

Ömerli: Servet Cemiloğlu

Savur: Şeyhmus Ökmen

Yeşilli: Enver Sağlam

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Baklan: Mehmet Yağcı (Millet İttifakı)

Beyağaç: İsmet Şener (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Erdil Cengiz (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Demirel

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

- Demokrat Parti

Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengül

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Sevim Yalçıner

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Ürem

Sarayköy: Baran Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

- Vatan Partisi

Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Hasan Hüseyin Yeşiltaş

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

- Büyük Birlik Partisi

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

AMASYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Amasya: Cafer Özdemir

Merzifon: İbrahim İncekul

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz

Hamamözü: Bahattin Destebaş

Göynücek: Kemal Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu

Merzifon: Alp Kargı

Gümüşhacıköy: Zehra Özyol

Hamamözü: Mustafa Erge

Göynücek: Nurten Erdem

- Milliyetçi Hareket Partisi

Amasya: Mehmet Sarı

Merzifon: Hüseyin Saka

Suluova: Yaşar Tancı

Taşova: Süleyman Torun

Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar

Hamamözü: Fatih Bayrakdar

Göynücek: Fatih Erdoğan

- İYİ Parti

Merzifon: Mustafa Kenan Kablan

Suluova: Mahmut Ersu

Taşova: Özgür Özdemir

- Saadet Partisi

Amasya: Noğman Yüksel

Merzifon: Sadi Arslan

Suluova: Enes Hulisi Kartal

Taşova: Osman Tunçel

Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan

Hamamözü: Halit Duran

Göynücek: Ömer Çivrillioğlu

AFYONKARAHİSAR

Adalet ve Kalkınma Partisi

Afyonkarahisar Belediyesi: AK Parti Mehmet Zeybek

Başmakçı: Tuncer Kerpiç

Bayat: Halil İbrahim Bodur

Bolvadin: Halil İbrahim Sevim

Çay: Hüseyin Atlı

Çobanlar: Ali Altuntaş

Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)

Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)

Emirdağ: Serkan Koyuncu

Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)

Hocalar: Ali Arslan

İhsaniye: Mevlüt Küçük

İscehisar: Mustafa Çibik

Kızılören: Ozan Osman Kaya

Sandıklı: Mustafa Çöl

Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)

Sultandağı: Mehmet Aldırmaz

Şuhut: Recep Bozkurt

- Cumhuriyet Halk Partisi

Başmakçı: Halil Özcan

Bayat: Hüseyin Özaktan

Çay: Ali Selvi

Çobanlar: Beytullah Tota

Dazkırı: İsmail Taylan

Emirdağ: Barış Can

Evciler: Saim Özer

Hocalar: Veli Aydoğmuş

İhsaniye: Tunay Türkmen

Sinanpaşa: Harun Güner

Sultandağı: Osman Acar

Şuhut: Ekrem Özsoy

- Milliyetçi Hareket Partisi

Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya

Sandıklı: Mustafa Gürel

Çobanlar: Ali Sarıtaş

Başmakçı: Ayhan Gönüllü

Bayat: Seyfettin Atacan

Bolvadin: Selahattin Kelekçi

Çay: Hüseyin Çağrı

Emirdağ: Uğur Serdar Kargın

Hocalar: Doğan Demir

İhsaniye: Şaban Çabuk

İscehisar: Bahtiyar Aşkın

Kızılören: Ali Erol

Sultandağı: Tacettin Damlarkaya

Şuhut: İbrahim Yıldız

- İYİ Parti

Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)

Bolvadin: Süleyman Toker

Çay: Serdar Dündar

Çobanlar: Sefa Değirmen

Dinar: Saffet Acar

Kızılören: Ali Kocapınar

Sandıklı: Asım Orhan

Sultandağı: İsmail Çelik

- Demokrat Parti

Bayat: Süleyman Mandal

Çay: İsmail Kökçür

İscehisar: Ahmet Şahin

Sinanpaşa: Murat Karakoyun

- Saadet Partisi

Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu

Başmakçı: Ayhan Kemik

Bayat: Erhan Akpınar

Bolvadin: Osman Yavuz

Çay: Mehmet Akkoyun

Çobanlar: İbrahim Bayar

Dazkırı: Veysel Korkmaz

Dinar: Yaşar Karakaya

Emirdağ: Ahmet Alkan

Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat

Hocalar: Saadetdin Eşbah

İhsaniye: Selami Sivri

İscehisar: Ali Başpınar

Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç

Sandıklı: Hasan Balyalı

Sinanpaşa: Ramazan Kartal

Sultandağı: Ayhan Çelik

Şuhut: Oğuzhan Turgut

- Büyük Birlik Partisi

İscehisar: Necati Günser

Sandıklı: Sami Akbulut

ŞIRNAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram

Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı

Kumçatı beldesi: Ekrem Demir

Beytüşşebap: Habip Aşan

Cizre: Eşref Müjde

Güçlükonak: Bahattin Aktuğ

Fındık Beldesi: Abdulselam İmre

İdil: İsmail Genç

Karalar beldesi: Halef İnan

Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca

Silopi: İbrahim Tayşun

Çalışkan beldesi: Nadir Tosun

Başverimli beldesi: Medeni Tatar

Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu

Uludere: Sait Ürek

Hilal beldesi: Cevher Benek

Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız

Şenoba beldesi: Alihan Babat

- Cumhuriyet Halk Partisi

Şırnak: Osman Can

Balveren beldesi: Ahmet Ertak

Kasrik beldesi: Nedim Bilik

İdil: Fikret Ağırman

Karalar beldesi: Ekrem Sağlam

Silopi: Cemal Cengiz

Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak

Çalışkan beldesi:Hasan Mete

Görümlü beldesi:Muhsin Özdemir

Uludere: Salih Tanık

Şenoba beldesi: Sabri Babat

Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu

- Halkların Demokratik Partisi

Şırnak: Hişyar Uysal

Beytüşşebap: Cahit Özkan

Güçlükonak: M. Emin Kılıç

Kumçatı beldesi: Dursun Çakır

Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak

Balveren beldesi: Musa Sidar

Cizre: Mehmet Ziriğ

Silopi: Sülayman Şavluk

İdil: Niyazi Çevrim

Fındık beldesi: Ahmet İmre

Uludere: Selahattin Ürün

- İYİ Parti

Şırnak: Hacı Özer

Cizre: Ali Mungan

İdil: Metin Yetik

Güçlükonak: Rıdvan Oğur

Fındık beldesi: Ramazan İlhan

Silopi: Serhat Açıl

Uludere: Raşit Babat

- Saadet Partisi

Şırnak: Orhan Ürün

Balveren beldesi: İlyas bilir

Kasrik beldesi: Metin Şanlı

Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat

Uludere: Mücahit Sarımsakçı

Hilal beldesi: Çağrı Kandemir

Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem

Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram

Beytüşşebap : Abdullah Enes

Cizre: Feyroz Bozkurt

Güçlükonak: Uğur Güzel

Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş

İdil: Yasin Bakır

Karalar beldesi: Hasan Turgut

Sırtköy beldesi:Mehmet Esen

Silopi: Enes Yılmaz

Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu

Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven

TEKİRDAĞ

AK Parti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)

Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)

Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)

Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)

Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)

Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)

Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)

Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet ittifakı)

Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet ittifakı)

Çerkezköy: Vahap Akay (Millet ittifakı)

Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet ittifakı)

Muratlı: Nebi Tepe

Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet ittifakı)

Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet ittifakı)

Çorlu: Ahmet Sarıkurt

Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet ittifakı)

Ergene: Rasim Yüksel (Millet ittifakı)

Şarköy: Alpay Var (Millet ittifakı)

Saray: Özger Erkiş

- Halkların Demokrasi Partisi

Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş - Zübeyde Karaoğlan

- İYİ Parti

Çorlu: Erkan Düzenli

Muratlı: Zülküf İşler

Saray: Ali Özen

- Milliyetçi Hareket Partisi

Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)

Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan

Çorlu: Murat Vakitçi

Çerkezköy: Erol Kaya

Ergene: Oktay Çalışkan

Hayrabolu: Gökay Yıldırım

Kapaklı: Hasan Karakoç

Muratlı:Tarık Eğçin

Malkara: Enes Kiremitçi

Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon

Süleymanpaşa: Atakan Yaşar

Saray: Halil Gören

Şarköy: Levent Çotuk

- Demokrat Parti

Hayrabolu: Arif Yalçın

- Büyük Birlik Partisi

Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın

Çerkezköy: Yılmaz Bulut

Kapaklı: Güzin Yıldız

Malkara: Bahri Demir

Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz

Saray: Cem Başbuğ

Şarköy: Sabri Güner

Ergene: Meftun Özay

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman

Çerkezköy: Metin Dönmez

Ergene: Bora Küçükçetin

Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu

Malkara: Yılmaz Yıldız

Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar

Marmaraereğlisi: Hikmet Ata

Kapaklı: Tuncay Ulukaya

- Vatan Partisi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu

Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz

Süleymanpaşa: Özkan İnci

Ergene: Kenan Serbest

MANİSA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)

Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)

Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)

Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)

Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)

Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)

Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)

Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)

Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)

Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)

Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)

Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)

Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)

Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)

Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)

Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)

Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)

Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)

Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)

Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)

Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)

Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)

Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)

Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)

Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)

Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez ve Hatice Aslan

Şehzadeler: Hasret Aslan ve Kasım Ağduk

Yunusemre: Hasret Arslan ve Fuat Şengül

- İYİ Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)

Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)

Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)

Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)

Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)

Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)

Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)

Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner

Akhisar: Ali Dursun

Ahmetli: İbrahim Köse

Alaşehir: Nurin Özkan

Şehzadeler: Abdullah Yılmaz

Yunusemre: Olgun Oktay Demircam

Salihli: Hüseyin Çetin

Turgutlu: Hasan Çağlın

Kırkağaç: Ahmet Koçak

Soma: Mehmet Tombalak

Sarıgöl: Fatih Güner

Kula: Hasan Hüseyin Yağcı

Saruhanlı: Suat Yılmaz

Gördes: Uğur Tekdemir

Demirci: Mehmet Önal

Selendi: Abdullah Yılmaz

Gölmarmara: Hasan Çağlak

Köprübaşı: Adem Avcı

- Demokrat Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı

Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu

Yunusemre: İsmail Taşkıran

- Demokratik Sol Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz

Şehzadeler: Tarık Cehvel,

Yunusemre: Tülin Öz

HAKKARİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Hakkari: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)

Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)

Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)

Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)

Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Hakkari: Metin Koparan

Yüksekova: Peruz Çamlı

Şemdinli: Mirpenç Uysal

Çukurca: Ebubekir Aksaç

Derecik: Suat Yüksel

- Halkların Demokratik Partisi

Hakkari: Cihan Kahraman

Yüksekova: Remziye Yaşar

Şemdinli: Sami Beşer

Çukurca: Ebubekir Kanar

- İYİ Parti

Hakkari: Yaşar Yorulmaz

Yüksekova: Sabri Diri

Şemdinli: Sıtar Erden

Çukurca: Turan Doğan

Derecik: Efe Üstündağ

- Saadet Partisi

Hakkari: Rahmi Çiftçi

Yüksekova: Yavuz Dalgıç

Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi

Çukurca: Mücahide Akılotu

Derecik: Sümeyye Söğüt

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli Merkez : Gökhan Arasan

Çemişgezek : Metin Levent Yıldız

Pertek : Recai Vural

Mazgirt : Murat Becerekli

Ovacık : Turhan Kılıç

Pülümür : Şevket Tanık

Hozat : Songül Acar

Nazımiye : Erkan Özdoğan

- Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli Merkez: Yusuf Kenan Aydın

Çemişgezek : Ali Rıza Özçelik

Pertek : Ruhan Alan

Mazgirt : İsmail Toprak

Ovacık : Mustafa Sarıgül

Pülümür : Müslüm Tosun

Hozat : Seyfi Geyik

Nazımiye : Cafer Kırmızıçiçek

- Halkların Demokratik Partisi

Tunceli Merkez : Nurşat Yeşil

Çemişgezek : Sinan Biçici

Pertek : Erdoğan Gürbüz

Mazgirt : Ali Ekber Saratlı

Ovacık : Serpil Argın

Pülümür : Gürol Yılmaz

Hozat : Nesim Ateş

Nazımiye : Özkan Arslan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli Merkez : Mücella Saler

- Türkiye Komünist Partisi

Tunceli Merkez : Mehmet Fatih Maçoğlu

Mazgirt : Derya Öz

Ovacık : Hayati Güngören

Pülümür : Birgül Ateş Çiçek

Hozat : Yılmaz Cesur

- Saadet Partisi

Tunceli Merkez : Dursun Gök

Ovacık : Mehmet Emre Kutluca

KOCAELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)

Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)

Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)

Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)

Dilovası: Hamza Şayir (Cumhur İttifakı)

Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)

İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)

Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)

Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)

Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Çayırova: Selahattin Kaya

Darıca: Yakup Törk

Derince: Sertif Gökçe

Gebze: Recep Dursun

Gölcük: İsmet İşeri

İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)

Karamürsel: Ahmet Çalık

Kartepe: Cumhur Karakadılar

- Halkların Demokratik Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm

Körfez: Selda İlgün

- İYİ Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)

Çayırova: İlhami Bayrak

Kandıra: Ercüment Şahin

Körfez: Salih Recep Şirin

Başiskele: Rıza Güven Usta

- Saadet Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın

Başiskele: Zafer Mutlu

Çayırova: Yusuf Aksu

Darıca: Selim Çetinkaya

Derince: Halil Kayın

Dilovası: Ercan Dalkılıç

Gebze: Burcu Çetinkaya

Gölcük: Nihat Yıldız

İzmit: Ahmet Özen

Kandıra: Ramazan Arslan

Karamürsel: Mehmet Özalay

Kartepe: İbrahim Bıyıklı

Körfez: Recep Sarıdoğan

- Demokrat Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki

İzmit: İsmail Yazgan

Kartepe: Ahmet Kerim Kıvanç

Kandıra: Arzu Aykanat Çakan

Başiskele: Halil Kurt

Gölcük: Ahmet Erman

Karamürsel: Atilla Hatipoğlu

Derince: Sebahattin Aydın

Körfez: Hülya Uluzman

Dilovası: Üzeyir Mert

Gebze: Rasim Arslan

Darıca: Mehmet Davutoğlu

Çayırova: Hüseyin Babaoğlu

- Demokratik Sol Parti

Kandıra: İdris Demir

Başiskele: Mahir Tanta

İzmit: Hülya Yıldırım

Gebze: Çetin Töngel

Derince: Kenan Baş

Körfez: Vedat Taştekin

Çayırova: Hasan Yıldız

Kartepe: Temel Ofluoğlu

Dilovası: Hakan Ercan

Gölcük: Gülten Erenkaya

Çayırova: Hasan Yıldız

Karamürsel: Şengül Karlıkaya

İZMİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)

Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)

Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)

Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)

Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)

Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)

Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)

Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)

Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)

Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)

Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)

Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)

Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)

Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)

Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)

Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)

Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)

Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)

Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)

Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)

Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)

Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (Millet İttifakı)

Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)

Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)

Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)

Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)

Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)

Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)

Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)

Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)

Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)

Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)

Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)

Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)

Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)

Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)

Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)

Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)

Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)

Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)

Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)

Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)

Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)

Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)

Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)

Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)

Dikili: Buğra Akın (Cumhur İttifakı)

Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)

Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)

- Büyük Birlik Partisi

Bornova: Mehmet Yalçın Emre

Bergama: Namık Kemal Eroğlu

Balçova: Mehmet Aktaş

Bayraklı: Hacı İbrahim Kireşçi

Tire: Erkan Etçi

- Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Bornova: Sedat Anavatan

Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu

Çiğli: Abdurahman Tekin

Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten

Karşıyaka: Okan Adatepe

Konak: Ali Sami Er

Narlıdere: Erdoğan Ezgi

Aliağa: Osman Kocabıyık

Çeşme: Ufuk Çankaya

Dikili: İsmail Can Polat

Karaburun: Dinçer Özlüoğlu

Kemalpaşa: Savaş Memiş

Kınık: Ali Göktaş

Kiraz: Salim Özkarataş

Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy

Ödemiş: Özgür Köksal

Seferihisar: Suna Çabuk

Selçuk: Hüseyin Kireç

Tire: Tayfur Çiçek

Torbalı: Behaettin Karaca

Urla: Oya Kahraman

Bayraklı: Ali Atıf Şen

- Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Aliağa: Hasan Şahin

Balçova: Necati Ağralı

Bayındır: İsmail Babahan

Bayraklı: Hasan Atilla Türköz

Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş

Beydağ: Hüseyin Çakıcı

Bornova: Cengiz Çakır

Buca: İsa Şenol

Çeşme: Hakan Ortabaş

Çiğli: Bülent Şahin

Dikili: Mehmet Albayrak

Foça: Esin Hatırlı

Gaziemir: Cumhur Işık Atabay

Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen

Karabağlar: Abdullah Karşılayan

Karaburun: Orhan Bulunmaz

Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren

Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan

Kınık: Sefa Köken

Kiraz: Meltem Ayvalı

Konak: Bülent Karagöz

Menderes: Birkan Burkan

Menemen: Baittin Erbey

Narlıdere: Gazi Kendigelen

Ödemiş: Abdullah Özoğlu

Seferihisar: Veli Bozkaya

Selçuk: Levent Özciğer

Tire: Nevin Odabaş

Torbalı: Muzaffer Yıldırımer

Urla: Cenap Yener

- Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Aliağa: İsmet Topal

Balçova: Seyfullah Özbek

Bayındır: Ayhan Bilgi

Bayraklı: Vedat Kolukısı

Bergama: Halit Gül

Beydağ: Mustafa Bekar

Bornova: İbrahim Orakçı

Buca: Ceren Kara

Çeşme: Zahit Yıldız

Çiğli: Muhsin Gircude

Dikili: Mustafa İnan

Foça: Paşali Feyiz

Gaziemir: Ömer Çağlar

Güzelbahçe: Osman Tunç

Karabağlar: Mümin Baştürk

Karaburun: Zekeriya Yılmaz

Karşıyaka: Hatice Değerli

Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru

Kınık: Selim Özcan

Kiraz: Mesut Sertkaya

Konak: Mustafa Erduran

Menderes: Hamza Demir

Menemen: Servet Yıldız

Narlıdere: Halil Yalçınkaya

Ödemiş: Şahap Bozkurt

Seferihisar: Zehra Çakar

Selçuk: Mine Güzel

Tire: Mehmet Ekmen

Torbalı: Kasım Ocak

Urla: Harun Güneş
Anadolu Ajansı
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