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İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.
 19 Şubat 2019 20:44
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İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti.

Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.

ANKARA

DHA
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