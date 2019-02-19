FETÖ sanığı iş adamlarına hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına yönelik soruşturmada haklarında açılan davada yargılanan Mehmet Galip H. ve oğlu Mehmet İlker H.'nın da yer aldığı 3 sanık 10 yıl ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Galip H., oğlu Mehmet İlker H., Ahmet H., Mehmet Taner H., Muhammed Beyhan H., Rüstem K., Sadık Hakan S. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mehmet Galip ve oğlu Mehmet İlker H.'nın ortağı oldukları şirket üzerinden ve kendi hesaplarından örgüte yüklü miktarlarda "himmet" adı altında kaynak sağladığını, örgüt içi talimat alma ve verme konumunda bulunduklarını, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildiğini aktardı.

Söz konusu şirketin örgütün maddi anlamda beslenmesi, Gaziantep yapılanmasında zemin kazanmasına katkı sağladığı yönünde görüş bildiren savcı, şirket üzerinden yapılan bağışların hizmet ve mal alımı gibi kayıt altına alındığını, bu şekilde sanıkların söz konusu hareketleri gizlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Mehmet Galip H.'ya 10 yıl, oğlu Mehmet İlker H.'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanık Ahmet H.'ya da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, sanıklar Rüstem K., Sadık Hakan S., Muhammet Beyhan H.'nın yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Heyet, sanık Mehmet Taner H.'nın dosyanın ayrılmasına karar verdi.