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2 bin 200 yıllık aslan başı heykeli ele geçirildi

İskilip ilçesindeki operasyonda Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu sanılan aslan başı heykeli ele geçirildi
 19 Şubat 2019 21:19
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2 bin 200 yıllık aslan başı heykeli ele geçirildi

Çorum'un İskilip ilçesinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen aslan başı heykeli ele geçirildi.

İskilip'te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde E.Y. ve E.Ü'nün bulunduğu otomobili takibe altı.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında Helenistik Dönem'e ait yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen aslan başı heykeli bulundu.

Büyük bir aslan heykelinin baş kısmı olduğu belirlenen eser, Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Y. ve E.Ü. jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı
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