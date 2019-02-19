Türkiye'nin gündemine oturan reklam filmi durduruldu
|19 Şubat 2019 21:29
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Türkiye'de 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklamla tüm dikkatleri üzerine çeken Peak Games, aldığı son dakika kararı ile reklamlarını durdurdu.
Peak'in Audi'nin 2017 yılında yayınladığı reklamıyla hemen hemen aynı olan reklamıyla ilgili olarak Peak Games, Twitter üzerinden açıklama yaptı.
"TÜM REKLAMLARI DURDURUYORUZ"
Açıklamada, "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz" denildi.
Bu reklam, bu gece televizyonlarda yayınlandığında darbe oldu, siber saldırı gerçekleşti sanıldı.MemurlarNet (@memurlarnet) 18 Şubat 2019
İşte son yılların en iyi reklam filmi #peak pic.twitter.com/2AOXU0K1qT
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR
Peak'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu networke Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız."
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