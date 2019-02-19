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Şırnak''ta teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2019-3" operasyonunda teröristlere ait 6 sığınak ve barınak imha edildi.
 19 Şubat 2019 21:39
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Şırnak''ta teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2019-3" operasyonunda teröristlere ait 6 sığınak ve barınak imha edildi. Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler Dereler Mehmet Yusuf Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2019-3" operasyonunda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet sığınak ve barınak bulundu. Sığınak ve barınaklarda 1 adet büyük boy mutfak tüpü, 1 adet 12 volt akü, 1 adet araç aküsü (boş), 1 adet el radyosu, 1 adet pantolon (üzerinde kan lekeleri olan), 5 adet kan tüpü, 3 adet boş ilaç kutusu, 1 adet kırıklar için kullanılan alçı, 20 adet 1,5 metre boyunda kalas, 3 çift Mekap ayakkabı, 2x2 metre ebatlarında mavi branda, 3 adet battaniye, 1 adet baston, 2 adet gömlek, 1 adet diş fırçası, 2 adet kemer, 1 adet terlik, 21 adet boş zeytinyağı tenekesi, 3 adet boş bidon, 1 adet kumanya kutusu (dolu), 1 adet kürek ağzı, 1 adet meyve kasası, 3 adet alüminyum tabak, 2 adet çakmak tüpü, 1 adet krem kutusu ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. Tespit edilen sığınaklar ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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