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CHP ve HDP destekliyordu, SP aday gösterdi

Saadet Partisi, daha önce bağımsız aday olduğunu açıklayan, HDP ve CHP'nin de destekleyeceğini belirttiği Sabahattin Cevheri'yi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi
 19 Şubat 2019 21:59
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CHP ve HDP destekliyordu, SP aday gösterdi

Saadet Partisi, daha önce bağımsız aday olduğunu açıklayan, HDP ve CHP'nin de destekleyeceğini belirttiği Sabahattin Cevheri'yi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz ve teşkilat üyeleri, partilerinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri ile belediye meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini akşam üzeri İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayları Sabahattin Cevheri'nin ismini İl Seçim Kuruluna bildirdiklerini belirterek, "Milletimize, ülkemize ve kentimize hayırlı olsun. Parti olarak kenetlenerek seçim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Ciddi bir destekle seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Adayımız Sabahattin Cevheri'nin şehrimizde birçok kesimin desteğini göreceğine kanaatimiz tamdır." diye konuştu.

Öte yandan, HDP ve CHP bir süre önce bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceklerini açıklamışlardı. HDP bugün de İl Seçim Kuruluna, partilerinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hidayet Enmek'i bildirdi.

Anadolu Ajansı
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