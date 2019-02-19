Antalya Büyükşehir'den öğrencilere kar sürprizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir kamyona yüklenen 5 ton kar, Muratpaşa ilçesindeki bir okulun bahçesine döküldü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte öğrenciler kar sevinci yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir kamyona yüklenen 5 ton kar, Muratpaşa ilçesindeki Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine taşındı. Okulun bahçesine kamyonla taşınan kar sayesinde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Okul bahçesinde kartopu oynayarak keyifli bir gün geçiren öğrencilere öğretmenler de eşlik etti.

Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Necip Dal, "Büyükşehir Belediyemiz öğrencilere güzel bir sürpriz yaptı. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çocuklarımızın bahçedeki sevinç çığlıkları her şeye değer. Kar görmeyen öğrencilerimiz için çok farklı bir deneyim oldu" dedi.

"Unutulmaz bir gün yaşıyoruz"

Okul Başkanı 11. Sınıf öğrencisi Rabia Aslan, kendileri için unutulmaz bir sürpriz olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi'ne bu güzel sürpriz için çok teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlarımız çok mutlu. Okul bahçesinde kartopu oynayacağımızı hiç hayal edemezdim" dedi.

"İlk defa kar gördüm"

İlk defa kar gördüğünü söyleyen 6. Sınıf öğrencisi Elif Ilgaz, "Okul bahçesinin ortasında kar görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Arkadaşlarımla kar topu oynadım hatta Müdürümüze ve öğretmenlerimize de kar topu attım, çok eğleniyorum" diye konuştu.