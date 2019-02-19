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TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda başlattığı " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında her yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.
 19 Şubat 2019 22:23
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TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda başlattığı " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında her yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü, TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi aktararak toplumda çekirdekten istatistik bilincini oluşturmayı hedeflediği " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında birçok farklı okul ve yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

Öğrenciler proje kapsamında İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne bağlı ek hizmet binalarını ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgiler ediniyor. Proje kapsamında okullarda düzenlenen " TÜİK Nedir? Ne İş Yapar? " konulu kompozisyon yarışmaları ile ise öğrencilerden geri dönüşler alınarak proje hakkındaki yol haritası sürekli dinamik bir yapı içerisinde revize ediliyor.

"İstatistik; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır"

TÜİK' in başarılı İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp bu proje ile toplumda istatistik bilincini temelden yerleştirmeyi amaç edindiklerini ifade etti. Gökalp, "İstatistik; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. Dolayısıyla istatistik önemli bir bilimdir. Biz çocuklarımızı kurumumuzda misafir ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda en son Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerini bölge müdürlüğümüzde misafir ettik. Ayrıca kurum uzmanlarımız çeşitli okulları birçok defa ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu proje devam edecek. Biz diyoruz ki gelin tanış olalım işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Toplumda istatistik bilincinin artmasıyla şu anda Avrupa standartlarında ürettiğimiz istatistiklerimizin de kalitesi artmaya devam edecek " dediler.
İhlas Haber Ajansı
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