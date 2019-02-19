Yeni atanan öğretmen görev yerine giderken kazada öldü
|19 Şubat 2019 22:46
|Yazdır
Yozgat'a yeni atanan öğretmen, görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.
Uğur Sağkol yönetimdeki 71 EF 803 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu İnceçayır köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Adem, Arzu, Demet ve Hatice Sağkol yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansı ile Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanan Hatice Sağkol (26), şehir hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatice Sağkol'un Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son sözleşmeli öğretmen kurasında Doğankent'e atandığı ve ailesiyle birlikte görev yerine gittikleri öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Okul müdürüne pompalı tüfekle saldırı kınandı
19 Şubat 2019 22:13
|Okul Yöneticisi görevlendirmelerinde neler oluyor?
19 Şubat 2019 11:05
|Tasarım-Beceri Atölyeleri öğretmenleri eğitime hazır
17 Şubat 2019 18:51
|Öğretmen çift 40 yıl biriktirdikleri eşyalardan sergi açtı
17 Şubat 2019 17:12
|Öğretmenden örnek davranış
17 Şubat 2019 16:05
|Öğrencilerini ısıtmak için atkı ve bere örüyorlar
16 Şubat 2019 23:41
|Üç nesil öğretmen aynı okulda görev yapıyor
16 Şubat 2019 23:36
|Öğretmenler kodlama eğitimi aldı
16 Şubat 2019 18:14
|Görev iade edilen öğretmenlere sınav görevi veriliyor mu?
14 Şubat 2019 10:00
|MEB'den özelde çalışıp, atanan öğretmenlere duyuru
13 Şubat 2019 17:16