1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyasi partilerin YSK'ya bildirilen İstanbul adayları

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
 19 Şubat 2019 22:51
Yazdır
Siyasi partilerin YSK'ya bildirilen İstanbul adayları

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

İstanbul'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Edem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Turan Hançerli

Bahçelievler Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: Alper Taş

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Sarıyer: Şükrü Genç

Silivri: Özcan Işıklar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt

Şile: Ali Şecaattin Güney

Şişli: Muammer Keskin

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

- Halkların Demokratik Partisi

Bağcılar: Hüda Kaya

Esenler: Celal Alpan

Gaziosmanpaşa: Sinan Zincir

Kağıthane: İsa Yıldız

Sultanbeyli: Nihat Akdoğan

Sultangazi: Cevdet Konak

- İYİ Parti

Arnavutköy: Muharrem Yaman

Bağcılar: Muhammed Bayram

Bakırköy: Ateş Ünal Erzen

Beykoz: Bilgehan Murat Miniç

Beşiktaş: Affan Keçeci

Şile: Rahmi Çakar

Kağıthane: Mehmet Aslan

Kadıköy: Emre Kınay

Esenler: Mustafa Yılmaz

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar

Adalar: Hakan Aktaş

Arnavutköy: Ekrem Önal

Ataşehir: Adem Boz

Avcılar: Mücahit Karlı

Bağcılar: Şakir Şahin

Bahçelievler: Yaşar Avcı

Bakırköy: Adnan Şahin

Başakşehir: Bekir Demirkaya

Bayrampaşa: İsmail Acar

Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen

Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu

Beylikdüzü: Tuncer Koğa

Beyoğlu: Mehmet Yıldız

Büyükçekmece: Caner Bitiş

Çatalca Serdar Taşar

Çekmeköy Abdulhalim Meşe

Esenler: Tuğrul Yalçınkaya

Esenyurt: Hasan Kara

Eyüpsultan: İlker Çiftçi

Fatih İbrahim Bakşiş

Gaziosmanpaşa: Bilal Ay

Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu

Kadıköy Recep Yılmaz

Kağıthane: Zeynel Keskin

Kartal: Fehim Hava

Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş

Maltepe Fatih Erbican

Pendik Mahmut Kılıç

Sancaktepe: Zeki Başaran

Sarıyer: Davut Tepeyurt

Silivri: Şükrü Yıldırım

Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül

Sultangazi: Hüseyin Aydoğan

Şile: Yunus Emre Köse

Şişli: Muharrem Çam

Tuzla: Resul Kılıç

Ümraniye: Yakup Kasımay

Üsküdar: Yılmaz Bayat

Zeytinburnu Mikail Kabak

- Büyük Birlik Partisi

Arnavutköy: Aytekin Kurt

Ataşehir: Barış Sayan

Avcılar: Selahattin Şavur

Bağcılar: Bülent Şahin

Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu

Başakşehir: Uğur Bay

Bayrampaşa: Mehmet Ceylan

Beşiktaş: Hasan Keskin

Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu

Büyükçekmece: Halil Eker

Beykoz: Abdullah Demiray

Çatalca: Ünal Pamuk

Esenyurt: Yusuf İvgen

Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol

Güngören: Mustafa Duman

Kadıköy: Kadir Turan

Kağıthane: Yusuf Karademir

Küçükçekmece: Hüseyin Doğan

Sancaktepe: Hasan Güngörmez

Sarıyer: Hüseyin Koç

Silivri: Ramiz Aksu

Sultanbeyli: Hamdi Yıldız

Sultangazi: Yakup Yılmaz

Şişli: M. Umut Dövletoğulları

Tuzla: Sedef Arzu Ur

Ümraniye: Bülent Taş

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın

Adalar: Coşkun Özden

Arnavutköy: Serdal Delikkaya

Ataşehir: Levent Limon

Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli

Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir

Bahçelievler: Sema Men

Bakırköy: Ali Fatinoğlu

Başakşehir: Adile Aslan

Bayrampaşa: Ersin Bilen

Beşiktaş: Erol Özberk

Beykoz: İbrahim Uysal

Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı

Beyoğlu: Hüseyin Özhan

Büyükçekmece: Ümit Şahbaz

Çatalca: Arslan Erdoğmuş

Çekmeköy: Ayşenur Altan

Esenler: İshak Koç

Esenyurt: İpek Süt

Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar

Fatih: Uluğbek Hekimoğlu

Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban

Güngören: Nazım Özdemir

Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli

Kağıthane: Ekrem Şit

Kartal: Ata Can Bektaş

Küçükçekmece: Birkan Duran

Maltepe: Özcan Kaya

Pendik: Murtaza Sasa

Sancaktepe: Seyfi Ergül

Sarıyer: Hümeyra Gürsoy

Silivri: Selami Değirmenci

Sultanbeyli: Adem Baş

Sultangazi: Tarık Ersoy

Şile: Ümit Yaşar Kaya

Şişli: Mustafa Sarıgül

Tuzla: Akın Tekdal

Ümraniye: Nesim Pakır

Üsküdar: Naim Er

Zeytinburnu: Derya Mutlu

- Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: İlker Yücel

Adalar: Orhan Şenoğlu

Arnavutköy: İsmet Çeşmeli

Ataşehir: Etem Kırca

Bağcılar: İlker Işık

Bahçelievler: Cem Doğan

Başakşehir: Tülin Saner

Bayrampaşa: Teoman Alili

Beşiktaş: Ahmet Göktaş

Beykoz: Esra Ispalarlı

Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu

Beyoğlu: İzzettin Özgibar

Büyükçekmece: Hasan Baydemir

Çatalca: Ergün Aslan

Çekmeköy: Barış Erdem

Esenler: Oktay Şahin

Esenyurt: Zeki Aksoy

Eyüpsultan: Hümeyra Ayten

Fatih: Süleyman Doğan

Gaziosmanpaşa: Emin Algül

Güngören: Eylem Aşamdır

Kadıköy: Osman Erbil

Kağıthane: Hasan Mert

Kartal: Perihan Tekin

Küçükçekmece: Selçuk Tut

Maltepe: Ufuk Özgen

Pendik: Mehmet Akkaya

Sancaktepe: Hüseyin Palancı

Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız

Silivri: İlker Dağlıoğlu

Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz

Sultangazi: Deniz Çakmak

Şile: Mehmet Ödemiş

Şişli: Kadri Bülent Önal

Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş

Ümraniye: Uğur Çetinkaya

Üsküdar: Ali Serdar Bolat

Zeytinburnu: Oktay Ekmen

- Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil

Adalar: Taner Önel

Arnavutköy: Recayi Özcan

Ataşehir: Rahmi Şen

Avcılar: Burak Tilev

Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu

Bağcılar: Aziz Karaca

Bahçelievler: Murat Gülen

Bakırköy: Hakan Rona

Başakşehir: Orhan Doğan

Bayrampaşa: Mithat Kandemir

Beykoz: İrfan Şahin

Beylikdüzü: Mehmet Aksoy

Beyoğlu: Cem Kayalı

Büyükçekmece: Ayhan Öksüz

Çatalca: Mahmut Erdem

Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek

Esenler: Hacı Çınar

Esenyurt: Ekrem Yıldız

Eyüpsultan: Birol Civelek

Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu

Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz

Güngören: Abdülkadir İnan

Kadıköy: Nuh Naci Akay

Kağıthane: İsmail Sağır

Kartal: Ali Dicel

Küçükçekmece: Kerim Aktacir

Maltepe: Murat Efir

Pendik: Seçkin Karataş

Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar

Sarıyer Altan Kalemci

Silivri: Harun Özbiliş

Sultanbeyli: Mustafa Özkan

Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin

Şile: Nurettin Tığlı

Şişli: Gökhan Avcı

Tuzla: Yücel Atalar

Ümraniye: Fatih Şenocak

Üsküdar: Hüseyin Turhan

Zeytinburnu: Emir Toraman

- Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu

Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal

Ataşehir: Fide Lale Durak

Bağcılar: Ekrem Çağlar

Bakırköy: Orhan Gökdemir

Beşiktaş: Erkan Pelit

Beykoz: Murat Dilek

Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay

Büyükçekmece: Övünç Ballı

Çekmeköy: Atacan May

Esenler: Atakan Boyoğlu

Fatih: Yaşar Çelik

Güngören: Fatma Akın

Kağıthane: Selen Kartay

Kartal: Selahattin Kural

Maltepe: Yıldız Koç

Sancaktepe: Atilla Özdemir

Sultanbeyli: Hasan Güney

Şişli: Nevzat Evrim Ön

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
20 Şubat 2019 00:42		 20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2019 00:16
İmamoğlu: Bizim soyadımızı nüfus memuru koymuş
19 Şubat 2019 23:43		 Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini ziyaret etti
19 Şubat 2019 23:38
Ak Parti'den 'taciz' iddialarına ilişkin ilk açıklama
19 Şubat 2019 23:33		 'Amacımız sebze - meyve satana rakip olmak değil'
19 Şubat 2019 23:28
Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
19 Şubat 2019 23:13		 Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
19 Şubat 2019 23:04
Yıldırım: Fırat'ın doğusundaki alanı da temizleyeceğiz
19 Şubat 2019 22:36		 Siyasi partilerin YSK'ya bildirilen Ankara adayları
19 Şubat 2019 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Suriyeli çocuklar 7
siyah pantolon 2
çok iyi oldu çok da güzel oldu 3
afjet afyonspor 1
blue bells 1
alkolün boğaza iyi gelmesi 3
recep ali er 2
entrika 5
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 1
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam