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Cep telefonlarındaki ÖTV oranı ne kadar olacak?

Cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV oranı meclise sunulan yasa teklifi kabul edildiği takdirde yüzde 50'ye kadar çıkarıldı.
 19 Şubat 2019 23:53
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Cep telefonlarındaki ÖTV oranı ne kadar olacak?

Cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV oranı meclise sunulan yasa teklifi kabul edildiği takdirde yüzde 50'ye kadar çıkarıldı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşıp, 2 bin 400 TL'yi aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.

Anadolu Ajansı
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