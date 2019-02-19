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Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
 19 Şubat 2019 23:08
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Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

- Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu.

4.1 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 22.48'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk sarsıntıdan 5 dakika sonra gerçekleşen 1.9 büyüklüğündeki deprem ise, yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı
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