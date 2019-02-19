1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: - "(Adaylık başvurusunun geç yapılması) Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk"
 19 Şubat 2019 23:13
Yazdır
Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemesiyle ilgili, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk." dedi.

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Kocamaz, kendisine destek vermek için belediye hizmet binası önünde bekleyen kalabalığa, balkonda yaptığı konuşmayla seslendi.

Kocamaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunun, İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiğini hatırlatarak, "Bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum. Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok." ifadesini kullandı.

Olayın "kumpas" olduğunu iddia eden Kocamaz, "Bizim, yapılan tüm anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 17.00'den sonra dosyayı oraya götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugüne kadar ne ihanetler gördük ama böylesini hiç aklımızın ucundan geçirmedik." diyen Kocamaz, şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemiz halk için mücadeledir. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar."

Kocamaz, adaylıktan çekildiği ve dosyayı bilerek geç verdirdiği iddialarına tepki göstererek, hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını belirtti.

Provokasyona gelinmemesi çağrısında bulunan Kocamaz, "Bize güvenin, sakin olun. Ama provokasyonlara da gelmeyin. Birileri, aklınca davul çaldırmaya da başlamış olabilir ama şunu bilsinler ki o davulu 1 Nisan'da bu meydanda biz çalacağız. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi, rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecektir." diye konuştu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra verildiği gerekçesiyle kabul edilmediği ve İl Başkanının görevden alındığı kaydedilmişti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
20 Şubat 2019 00:42		 20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2019 00:16
İmamoğlu: Bizim soyadımızı nüfus memuru koymuş
19 Şubat 2019 23:43		 Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini ziyaret etti
19 Şubat 2019 23:38
Ak Parti'den 'taciz' iddialarına ilişkin ilk açıklama
19 Şubat 2019 23:33		 'Amacımız sebze - meyve satana rakip olmak değil'
19 Şubat 2019 23:28
Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
19 Şubat 2019 23:04		 Siyasi partilerin YSK'ya bildirilen İstanbul adayları
19 Şubat 2019 22:51
Yıldırım: Fırat'ın doğusundaki alanı da temizleyeceğiz
19 Şubat 2019 22:36		 Siyasi partilerin YSK'ya bildirilen Ankara adayları
19 Şubat 2019 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 2
ben bunun kitabını yazdım 3
Suriyeli çocuklar 7
Slendergray 1
yaşar nuri öztürk 2
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
topunuz patlasın 1
21.02.2019 zenit vs fenerbahçe maçı 3
mülakat 2
nba all-star 2019 1
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam