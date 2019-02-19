Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kayıp üniversiteli Evin ölü olarak bulundu
TUNCELİ'de 2 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Evin Tankaş'ın (26), Uzunçayır Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.
|19 Şubat 2019 23:18
|Yazdır
TUNCELİ'de 2 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Evin Tankaş'ın (26), Uzunçayır Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan haber alamayan Şırnak'ta oturan ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı. Başvuru üzerine polis ekipleri, Tankaş için arama çalışması başlattı.
Ekipler arama çalışmaların sürdürürken, Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü kenarında ceset olduğu ihbarı alındı.
Yapılan araştırmada, baraj gölünde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisi Evin Tankaş'a ait olduğu tespit edildi. Tankaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Motosikletten havaya ateş açınca yakalandı
19 Şubat 2019 21:54
|İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti
19 Şubat 2019 21:49
|2 bin 200 yıllık aslan başı heykeli ele geçirildi
19 Şubat 2019 21:19
|Sokakta eşini darp eden adama esnaf dayağı
19 Şubat 2019 20:12
|2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19 Şubat 2019 18:15
|Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
19 Şubat 2019 18:08
|Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama 'cezai ehliyeti tam' raporu
19 Şubat 2019 17:56
|Milas'ta enkaz altında kalan 2 işçinin daha cenazelerine ulaşıldı
19 Şubat 2019 17:35
|Bahçeli evi alkol imalathanesine çevirmişler
19 Şubat 2019 16:36
|1 gün fazla rapor yazan doktorun 2 yıl hapsi istendi
19 Şubat 2019 16:33